4 390 КАБами вдарили російські війська по Україні в серпні, - Міноборони

Упродовж серпня на усій протяжності фронту зберігалась висока інтенсивність бойових дій. Ворог не полишає спроб подальшої реалізації своїх загарбницьких планів, продовжує активні бойові дії, намагаючись прорвати нашу лінію оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністерство оборони.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом місяця було зафіксовано 5 027 бойових зіткнень. Зокрема, упродовж доби 28 серпня ворог атакував позиції наших військ понад 190 разів.

Також читайте: Рашисти скинули три КАБи на передмістя Херсону

Рф ігнорує намагання світової спільноти щодо завершення війни проти України. Натомість авіація росармії нарощує повітряний терор.

У серпні зросло застосування ворогом авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб).

Також читайте: Війська РФ ударили КАБами по Омельнику на Запоріжжі: загинуло подружжя

За 31 день останнього місяця літа російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 4 390 КАБів. Це більше, ніж попереднього місяця (3 786 одиниць).

Водночас найвищий показник використання КАБів у 2025 році все ще припадає на квітень – понад 5 000.