УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8567 відвідувачів онлайн
Новини
186 5

4 390 КАБами вдарили російські війська по Україні в серпні, - Міноборони

Скільки КАБів скинули росіяни

Упродовж серпня на усій протяжності фронту зберігалась висока інтенсивність бойових дій. Ворог не полишає спроб подальшої реалізації своїх загарбницьких планів, продовжує активні бойові дії, намагаючись прорвати нашу лінію оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це    Міністерство оборони.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом місяця було зафіксовано 5 027 бойових зіткнень. Зокрема, упродовж доби 28 серпня ворог атакував позиції наших військ понад 190 разів.

Також читайте: Рашисти скинули три КАБи на передмістя Херсону

Рф ігнорує намагання світової спільноти щодо завершення війни проти України. Натомість авіація росармії нарощує повітряний терор.

У серпні зросло застосування ворогом авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб).

Також читайте: Війська РФ ударили КАБами по Омельнику на Запоріжжі: загинуло подружжя

За 31 день останнього місяця літа російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 4 390 КАБів. Це більше, ніж попереднього місяця (3 786 одиниць).

Водночас найвищий показник використання КАБів у 2025 році все ще припадає на квітень – понад 5 000.

Автор: 

Міноборони (7649) КАБ (426)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А гдє наши каби?
показати весь коментар
01.09.2025 17:18 Відповісти
Кiлькiсть кабiв що ворог скидує на позиції сил оборони величезна. Тож як боротися? Як збити носій кабів? Літак скидує каб за 50-80 км від лінії бойового зіткнення. Ні наземне ппо, ні літак впоратися не здатні. Але був випадок коли літак було збито за десятки кілометрів в морі, а саме збиття ракетою повітря-повітря з надводного дрону. Тому виникає питання, якщо можна використати надводний дрон то чому для цього не підходить повітряний дрон. Наприклад підготувати платформу з ракетою повітря-повітря, за дпопмогою великогабаритного повітряного дрона доставити цю платформу до ворога далеко в тил. А коли над платформою пролітатиме літак збивати його. Як вам така ідея? Джерело: https://censor.net/ua/f3571102
показати весь коментар
01.09.2025 17:42 Відповісти
Потрібно бити по аеродромах і заводах з виробництва зброї,ось і все рішення.От,як почне потужний пачками клепати фламінго і кірдик авіації кацапській .Началь потужний нарік тільки відосики вміє клепати..
показати весь коментар
01.09.2025 18:08 Відповісти
Носіїв КАБів повинні збивати літаки ракетами повітря- повітря, але чи цьому не достатньо уваги, чи ще щось, але виглядає так, що ніхто нічого не робе. ******* ракети діють на відстанях до 200 км. тобто літаків з КАБами не повинно бути в такій кількості.
показати весь коментар
01.09.2025 18:05 Відповісти
Потрібні літаки розвідки для наведення ракет бо Земля кругла
показати весь коментар
01.09.2025 18:09 Відповісти
 
 