Отсутствие упоминания войны РФ против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы, - МИД

МИД о декларации саммита ШОС

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоги заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Об этом говорится в комментарии МИД по итогам саммита ШОС, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в МИД назвали красноречивым тот факт, что главный итоговый документ саммита, 20-страничная Тяньцзинская декларация, не содержит ни одного упоминания российской войны против Украины. Отмечается, что крупнейшая со времен Второй мировой захватническая война в Европе не нашла никакого отражения в таком важном, фундаментальном документе, тогда как в нем упомянут ряд других войн, терактов и событий в мире.

В МИД убеждены, что без справедливого завершения российской агрессии против Украины нельзя говорить об устойчивом глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении принципов Устава ООН или стабильном и равноправном развитии торговых отношений между регионами мира.

Также читайте: МИД Украины о заявлениях Путина на саммите ШОС: Единственное средство от такой лжи - давление на Москву

Отсутствие упоминания российской войны против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы. Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к России взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины", - отмечают в МИД.

Очевидно, что Москве не удалось свести национальные позиции государств-участников по этому поводу к общему знаменателю, который устроил бы РФ.

Также в МИД подтвердили позицию о необходимости соблюдения всеми миролюбивыми государствами норм международного права и Устава ООН в оценках российской агрессии против Украины.

Читайте: Путин прибыл в Китай на 4 дня, примет участие в параде с Си Цзиньпином

"Учитывая весомую геополитическую роль КНР, будем приветствовать более активную роль Пекина в приближении мира для Украины, основанного на уважении к Уставу ООН", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет глав государств ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае 1 сентября. В документе война России против Украины прямо не упоминается.

Топ комментарии
+26
Провал ?) Вони в МЗС адекватні ?)
01.09.2025 18:48 Ответить
+21
Свій провал наше МЗС подає як провал рашистів. Наркомани, блд! Але для Зєлємарафону піде.
01.09.2025 18:53 Ответить
+17
В МЗС - ідіоти?
01.09.2025 18:56 Ответить
Провал ?) Вони в МЗС адекватні ?)
01.09.2025 18:48 Ответить
Ну на чорне казати зелене - фішка теперішніх дегенератів!
01.09.2025 19:31 Ответить
А не навпаки?
01.09.2025 18:53 Ответить
Свій провал наше МЗС подає як провал рашистів. Наркомани, блд! Але для Зєлємарафону піде.
01.09.2025 18:53 Ответить
В МЗС - ідіоти?
01.09.2025 18:56 Ответить
З приходом зеленського до влади нормальні закінчились!
01.09.2025 19:30 Ответить
А хіба не видно? Смарагдові!
01.09.2025 21:26 Ответить
Якщо хтось зіпсував повітря то ,судячи з логіки нашого емЗЕес , це повний провал тих, хто опинився в той момент поруч...
01.09.2025 18:58 Ответить
МЗС навчилося у трампонів видавати провали за перемоги
01.09.2025 19:00 Ответить
МЗС під речовинами, не попускають?
01.09.2025 19:01 Ответить
А не наоборот?
Все сделали вид, что войны нет и всё нормально. Очень красноречиво положили болт на всех 20-ти страницах.
Тот неловкий момент, когда лучше промолчать, чем нести какую-то ахинею.
01.09.2025 19:10 Ответить
мені здається навпвки, це ********* плюс росміду
01.09.2025 19:11 Ответить
Цеж треба так закрутити. Не має згадки - не має осуду. Вирішили що це внутрішні справи орди.
Медалі всій МЗС і кварталу95.
01.09.2025 19:12 Ответить
Да не станет нам легче, от того, что нет упоминания! Ну никак. Война идёт на полную---и к сожалению отступаем. Весь тот сборняк что там был и не собирался что либо упоминать в любой конфигурации событий. Та же комедь оперетка вот завтра или 4 числа соберётся в ЕС. И опять болтовня равнозначная. Гибнем мы.
01.09.2025 19:12 Ответить
А чорне то біле
01.09.2025 19:17 Ответить
моЦковия в ШОС нужна только как ЛОХ, чтобы некисло пощипать пристарелое, придурковатое ***** и его шизанутое стадо баранов...
01.09.2025 19:21 Ответить
**** як же ж тупорилі Зє-призначенці задрали... Вивертають все догори дригом, і марафон хаває...
01.09.2025 19:31 Ответить
"Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви Джерело: https://censor.net/ua/n3571662"
так ніяких дипломатичних зусиль не було - ось вам черговий ультиматум до України після ультиматуму Рябкова (напередодні війни до НАТО)!
Це деяким божевільним видається, що всі прям таки не сплять і бачать Україну! Якщо чинний Президент здасть українську землю, як він здав українські надра - сон в Європі та сША значно покращиться! Все ж класно!
по темі. стосовно ШОС: нах їм заяви про Україну, якщо тема інша - нова валюта. Зацікавленим є велика площа , щоб накопати відповіді
01.09.2025 20:51 Ответить
...але більш вірогідно, що ці люди просто не беруть нас до уваги.
01.09.2025 21:08 Ответить
Ішак свою чергову поразку, піля чергової дози, словами МЗС намагається втулити народу, як "чергову перемогу".
01.09.2025 21:11 Ответить
якась неочікувана надпотужна скромність від зетоп-менеджерів, всі ж прекрасно бачать, що це не тільки повний провал кацапо-дипломатії, але й повна перемога зе-дипломатії!
01.09.2025 21:51 Ответить
Як на мене, то навпаки.

Щось наші ЗЕлені дипломати зовсім дупля не ріжуть.
01.09.2025 22:06 Ответить
 
 