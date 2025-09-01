Отсутствие упоминания войны РФ против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы, - МИД
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоги заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Об этом говорится в комментарии МИД по итогам саммита ШОС, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в МИД назвали красноречивым тот факт, что главный итоговый документ саммита, 20-страничная Тяньцзинская декларация, не содержит ни одного упоминания российской войны против Украины. Отмечается, что крупнейшая со времен Второй мировой захватническая война в Европе не нашла никакого отражения в таком важном, фундаментальном документе, тогда как в нем упомянут ряд других войн, терактов и событий в мире.
В МИД убеждены, что без справедливого завершения российской агрессии против Украины нельзя говорить об устойчивом глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении принципов Устава ООН или стабильном и равноправном развитии торговых отношений между регионами мира.
Отсутствие упоминания российской войны против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы. Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к России взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины", - отмечают в МИД.
Очевидно, что Москве не удалось свести национальные позиции государств-участников по этому поводу к общему знаменателю, который устроил бы РФ.
Также в МИД подтвердили позицию о необходимости соблюдения всеми миролюбивыми государствами норм международного права и Устава ООН в оценках российской агрессии против Украины.
"Учитывая весомую геополитическую роль КНР, будем приветствовать более активную роль Пекина в приближении мира для Украины, основанного на уважении к Уставу ООН", - добавили в министерстве.
Напомним, ранее сообщалось, что Совет глав государств ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае 1 сентября. В документе война России против Украины прямо не упоминается.
А не наоборот?
Все сделали вид, что войны нет и всё нормально. Очень красноречиво положили болт на всех 20-ти страницах.
Тот неловкий момент, когда лучше промолчать, чем нести какую-то ахинею.
Медалі всій МЗС і кварталу95.
так ніяких дипломатичних зусиль не було - ось вам черговий ультиматум до України після ультиматуму Рябкова (напередодні війни до НАТО)!
Це деяким божевільним видається, що всі прям таки не сплять і бачать Україну! Якщо чинний Президент здасть українську землю, як він здав українські надра - сон в Європі та сША значно покращиться! Все ж класно!
по темі. стосовно ШОС: нах їм заяви про Україну, якщо тема інша - нова валюта. Зацікавленим є велика площа , щоб накопати відповіді
Щось наші ЗЕлені дипломати зовсім дупля не ріжуть.