РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9384 посетителя онлайн
Новости Визит Путина в Китай Саммит ШОС в Китае
1 718 12

Страны саммита ШОС в Китае приняли итоговую декларацию без упоминания Украины

На саммите ШОС приняли декларацию без упоминания о войне в Украине

Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае 1 сентября. В документе война России против Украины прямо не упоминается.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В декларации, в частности, закреплены принципы невмешательства во внутренние дела, неприменение силы и непринятие односторонних санкций.

Страны-участницы ШОС подтвердили готовность к совместной работе в сфере безопасности, включая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и выразили намерение расширять военное сотрудничество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о заявлениях Путина на саммите ШОС: Единственное средство от такой лжи - давление на Москву

Участники осудили удары США и Израиля по Ирану, отметили недопустимость ущерба ядерным объектам, отвергли инициативу "евротройки" по восстановлению санкций Совбеза ООН против Тегерана.

В декларации также зафиксированы позиции против терроризма и "двойных стандартов в его оценке", в поддержку усилий по стабилизации Афганистана, а также за нераспространение ядерного оружия и сохранение космоса свободным от вооружений.

В то же время Украина и война России против нее в декларации не упоминается.

Читайте также: Шансы на мир в Украине сейчас хуже, чем были до встречи на Аляске, - экс-советник Трампа Болтон

Российский диктатор Владимир Путин в своем выступлении на саммите ШОС повторил тезисы, которые высказывал ранее.

По его словам, позиция России "заключается в том, что безопасность одной страны не может гарантироваться в ущерб безопасности другой".

Он заявил, что Москва "высоко ценит усилия" Китая, Индии и других "партнеров", которые призваны способствовать урегулированию войны в Украине.

Он в очередной раз повторил нарративы о необходимости устранить "первопричины" войны и не допустить "втягивания" Украины в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о войне в Украине: ее вызвало "не нападение РФ, а госпереворот" и попытки Запада втянуть Украину в НАТО (обновлено)

Автор: 

Китай (3151) путин владимир (32107) россия (97021) война в Украине (5914)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Лицеміри ******
показать весь комментарий
01.09.2025 16:32 Ответить
+6
Щоб ви там усі передохли у ШОС...з тривалими муками та своїми ублюдками
показать весь комментарий
01.09.2025 16:37 Ответить
+5
Збіговисько проклятих диктаторів щось там перднуло.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лицеміри ******
показать весь комментарий
01.09.2025 16:32 Ответить
(Саміт) Сходняк шос: припленталися, пообідали, *********, набухалися і с'іbалися.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:35 Ответить
Сходяк для легалізації ***** на міжнародній арені. Ось і все. І зелене світло цьому дав тампон.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:12 Ответить
Щоб ви там усі передохли у ШОС...з тривалими муками та своїми ублюдками
показать весь комментарий
01.09.2025 16:37 Ответить
ніби все правильно каже: безпека рашки не може гарантуватися за рахунок України и інших країн... А як до діла,то все через сраку
показать весь комментарий
01.09.2025 16:38 Ответить
Декларація ні про що ,ми за все хороше ,а те що рашисти творят геноцид в Україні їм байдуже.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:39 Ответить
Збіговисько проклятих диктаторів щось там перднуло.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:41 Ответить
***** + гавностани = ШОС(або щось)!
показать весь комментарий
01.09.2025 16:44 Ответить
На самом деле хороший знак. Никто не хочет мараться об эту войну, но доить раху как сырьевой придаток будут.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:56 Ответить
Шо за ШОС? Шестёрки окружающие Си?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:58 Ответить
Там и Алиев с Пашиняном скачут на этих "полях".
показать весь комментарий
01.09.2025 17:43 Ответить
пуйло і там напустив туману,поручкався з усіма і тепер намагатиметься зменшити тиск санкцій...для України ніякої користі з того самміту не вийшло..сумно...
показать весь комментарий
01.09.2025 17:32 Ответить
 
 