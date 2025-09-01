Страны саммита ШОС в Китае приняли итоговую декларацию без упоминания Украины
Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае 1 сентября. В документе война России против Украины прямо не упоминается.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В декларации, в частности, закреплены принципы невмешательства во внутренние дела, неприменение силы и непринятие односторонних санкций.
Страны-участницы ШОС подтвердили готовность к совместной работе в сфере безопасности, включая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и выразили намерение расширять военное сотрудничество.
Участники осудили удары США и Израиля по Ирану, отметили недопустимость ущерба ядерным объектам, отвергли инициативу "евротройки" по восстановлению санкций Совбеза ООН против Тегерана.
В декларации также зафиксированы позиции против терроризма и "двойных стандартов в его оценке", в поддержку усилий по стабилизации Афганистана, а также за нераспространение ядерного оружия и сохранение космоса свободным от вооружений.
В то же время Украина и война России против нее в декларации не упоминается.
Российский диктатор Владимир Путин в своем выступлении на саммите ШОС повторил тезисы, которые высказывал ранее.
По его словам, позиция России "заключается в том, что безопасность одной страны не может гарантироваться в ущерб безопасности другой".
Он заявил, что Москва "высоко ценит усилия" Китая, Индии и других "партнеров", которые призваны способствовать урегулированию войны в Украине.
Он в очередной раз повторил нарративы о необходимости устранить "первопричины" войны и не допустить "втягивания" Украины в НАТО.
