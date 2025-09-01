Страны саммита ШОС в Китае приняли итоговую декларацию без упоминания Украины

Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае 1 сентября. В документе война России против Украины прямо не упоминается.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В декларации, в частности, закреплены принципы невмешательства во внутренние дела, неприменение силы и непринятие односторонних санкций.

Страны-участницы ШОС подтвердили готовность к совместной работе в сфере безопасности, включая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и выразили намерение расширять военное сотрудничество.

Участники осудили удары США и Израиля по Ирану, отметили недопустимость ущерба ядерным объектам, отвергли инициативу "евротройки" по восстановлению санкций Совбеза ООН против Тегерана.

В декларации также зафиксированы позиции против терроризма и "двойных стандартов в его оценке", в поддержку усилий по стабилизации Афганистана, а также за нераспространение ядерного оружия и сохранение космоса свободным от вооружений.

В то же время Украина и война России против нее в декларации не упоминается.

Российский диктатор Владимир Путин в своем выступлении на саммите ШОС повторил тезисы, которые высказывал ранее.

По его словам, позиция России "заключается в том, что безопасность одной страны не может гарантироваться в ущерб безопасности другой".

Он заявил, что Москва "высоко ценит усилия" Китая, Индии и других "партнеров", которые призваны способствовать урегулированию войны в Украине.

Он в очередной раз повторил нарративы о необходимости устранить "первопричины" войны и не допустить "втягивания" Украины в НАТО.

