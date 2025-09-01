УКР
Країни саміту ШОС у Китаї ухвалили підсумкову декларацію без згадки про Україну

На саміті ШОС ухвалили декларацію без згадки про війну в Україні

Рада глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС) схвалила Тяньцзіньську декларацію за підсумками саміту в Китаї 1 вересня. У документі війна Росії проти України прямо не згадується.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У декларації, зокрема, закріплені принципи невтручання у внутрішні справи, незастосування сили та неприйняття односторонніх санкцій.

Країни-учасниці ШОС підтвердили готовність до спільної роботи у сфері безпеки, включаючи ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, та висловили намір розширювати військове співробітництво.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про заяви Путіна на саміті ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

Учасники засудили удари США та Ізраїлю по Ірану, наголосили на неприпустимості збитків ядерним об'єктам, відкинули ініціативу "євротрійки" щодо відновлення санкцій Радбезу ООН проти Тегерана.

У декларації також зафіксовано позиції проти тероризму та "подвійних стандартів у його оцінці", на підтримку зусиль щодо стабілізації Афганістану, а також за нерозповсюдження ядерної зброї та збереження космосу вільним від озброєнь.

Водночас Україна та війна Росії проти неї в декларації не згадується.

Читайте також: Шанси на мир в Україні зараз гірші, ніж були до зустрічі на Алясці, - ексрадник Трампа Болтон

Російський диктатор Володимир Путін у своєму виступі на саміті ШОС повторив тези, які висловлював раніше.

За його словами, позиція Росії "полягає в тому, що безпека однієї країни не може гарантуватися на шкоду безпеці іншої".

Він заявив, що Москва "високо цінує зусилля" Китаю, Індії та інших "партнерів", які покликані сприяти врегулюванню війни в Україні.

Він укотре повторив наративи про необхідність усунути "першопричини" війни та не допустити "втягування" України в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про війну в Україні: її спричинив "не напад РФ, а держпереворот" та спроби Заходу втягнути Україну в НАТО (оновлено)

Китай (4853) путін володимир (24716) росія (67442) війна в Україні (5959)
Топ коментарі
+10
Лицеміри ******
показати весь коментар
01.09.2025 16:32 Відповісти
+7
Щоб ви там усі передохли у ШОС...з тривалими муками та своїми ублюдками
показати весь коментар
01.09.2025 16:37 Відповісти
+5
Збіговисько проклятих диктаторів щось там перднуло.
показати весь коментар
01.09.2025 16:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лицеміри ******
показати весь коментар
01.09.2025 16:32 Відповісти
(Саміт) Сходняк шос: припленталися, пообідали, *********, набухалися і с'іbалися.
показати весь коментар
01.09.2025 16:35 Відповісти
Сходяк для легалізації ***** на міжнародній арені. Ось і все. І зелене світло цьому дав тампон.
показати весь коментар
01.09.2025 17:12 Відповісти
Рішення суду в Гаазі щодо ***** не скасоване.
показати весь коментар
01.09.2025 18:23 Відповісти
Щоб ви там усі передохли у ШОС...з тривалими муками та своїми ублюдками
показати весь коментар
01.09.2025 16:37 Відповісти
ніби все правильно каже: безпека рашки не може гарантуватися за рахунок України и інших країн... А як до діла,то все через сраку
показати весь коментар
01.09.2025 16:38 Відповісти
Декларація ні про що ,ми за все хороше ,а те що рашисти творят геноцид в Україні їм байдуже.
показати весь коментар
01.09.2025 16:39 Відповісти
Збіговисько проклятих диктаторів щось там перднуло.
показати весь коментар
01.09.2025 16:41 Відповісти
***** + гавностани = ШОС(або щось)!
показати весь коментар
01.09.2025 16:44 Відповісти
На самом деле хороший знак. Никто не хочет мараться об эту войну, но доить раху как сырьевой придаток будут.
показати весь коментар
01.09.2025 16:56 Відповісти
Шо за ШОС? Шестёрки окружающие Си?
показати весь коментар
01.09.2025 16:58 Відповісти
Там и Алиев с Пашиняном скачут на этих "полях".
показати весь коментар
01.09.2025 17:43 Відповісти
пуйло і там напустив туману,поручкався з усіма і тепер намагатиметься зменшити тиск санкцій...для України ніякої користі з того самміту не вийшло..сумно...
показати весь коментар
01.09.2025 17:32 Відповісти
 
 