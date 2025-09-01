Країни саміту ШОС у Китаї ухвалили підсумкову декларацію без згадки про Україну

Рада глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС) схвалила Тяньцзіньську декларацію за підсумками саміту в Китаї 1 вересня. У документі війна Росії проти України прямо не згадується.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У декларації, зокрема, закріплені принципи невтручання у внутрішні справи, незастосування сили та неприйняття односторонніх санкцій.

Країни-учасниці ШОС підтвердили готовність до спільної роботи у сфері безпеки, включаючи ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, та висловили намір розширювати військове співробітництво.

Учасники засудили удари США та Ізраїлю по Ірану, наголосили на неприпустимості збитків ядерним об'єктам, відкинули ініціативу "євротрійки" щодо відновлення санкцій Радбезу ООН проти Тегерана.

У декларації також зафіксовано позиції проти тероризму та "подвійних стандартів у його оцінці", на підтримку зусиль щодо стабілізації Афганістану, а також за нерозповсюдження ядерної зброї та збереження космосу вільним від озброєнь.

Водночас Україна та війна Росії проти неї в декларації не згадується.

Російський диктатор Володимир Путін у своєму виступі на саміті ШОС повторив тези, які висловлював раніше.

За його словами, позиція Росії "полягає в тому, що безпека однієї країни не може гарантуватися на шкоду безпеці іншої".

Він заявив, що Москва "високо цінує зусилля" Китаю, Індії та інших "партнерів", які покликані сприяти врегулюванню війни в Україні.

Він укотре повторив наративи про необхідність усунути "першопричини" війни та не допустити "втягування" України в НАТО.

