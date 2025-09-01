УКР
Новини Саміт ШОС у Китаї
2 464 17

Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви, - МЗС

МЗС про декларацію саміту ШОС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало підсумки засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.

Про це йдеться у коментарі МЗС щодо підсумків саміту ШОС, передає Цензор.НЕТ.

Так, у МЗС назвали промовистим той факт, що головний підсумковий документ саміту, 20-сторінкова Тяньцзінська декларація, не містить жодної згадки російської війни проти України. Зауважується, що найбільша з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення в такому важливому, фундаментальному документі, тоді як у ньому згадані низка інших війн, терактів і подій у світі.

У МЗС переконані, що без справедливого завершення російської агресії проти України не можна говорити про стійкий глобальний розвиток, міжнародний мир і безпеку, дотримання принципів Статуту ООН чи стабільний та рівноправний розвиток торговельних відносин між регіонами світу.

Також читайте: МЗС України про заяви Путіна на саміті ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

Відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, навʼязати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України", - наголошують у МЗС.

Очевидним є те, що Москві не вдалося звести національні позиції держав-учасниць з цього приводу до спільного знаменника, який влаштував би РФ.

Також у МЗС підтвердили позицію щодо необхідності дотримання усіма миролюбними державами норм міжнародного права та Статуту ООН в оцінках російської агресії проти України.

Читайте: Путін прибув до Китаю на 4 дні, візьме участь у параді з Сі Цзіньпіном

"Враховуючи вагому геополітичну роль КНР, вітатимемо більш активну роль Пекіна в наближенні миру для України, заснованого на повазі до Статуту ООН", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада глав держав ШОС схвалила Тяньцзіньську декларацію за підсумками саміту в Китаї 1 вересня. У документі війна Росії проти України прямо не згадується.

Китай (4853) МЗС (4258) росія (67442)
Топ коментарі
+15
Провал ?) Вони в МЗС адекватні ?)
показати весь коментар
01.09.2025 18:48 Відповісти
+9
А не навпаки?
показати весь коментар
01.09.2025 18:53 Відповісти
+9
В МЗС - ідіоти?
показати весь коментар
01.09.2025 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Провал ?) Вони в МЗС адекватні ?)
показати весь коментар
01.09.2025 18:48 Відповісти
Ну на чорне казати зелене - фішка теперішніх дегенератів!
показати весь коментар
01.09.2025 19:31 Відповісти
А не навпаки?
показати весь коментар
01.09.2025 18:53 Відповісти
Свій провал наше МЗС подає як провал рашистів. Наркомани, блд! Але для Зєлємарафону піде.
показати весь коментар
01.09.2025 18:53 Відповісти
В МЗС - ідіоти?
показати весь коментар
01.09.2025 18:56 Відповісти
З приходом зеленського до влади нормальні закінчились!
показати весь коментар
01.09.2025 19:30 Відповісти
Якщо хтось зіпсував повітря то ,судячи з логіки нашого емЗЕес , це повний провал тих, хто опинився в той момент поруч...
показати весь коментар
01.09.2025 18:58 Відповісти
МЗС навчилося у трампонів видавати провали за перемоги
показати весь коментар
01.09.2025 19:00 Відповісти
МЗС під речовинами, не попускають?
показати весь коментар
01.09.2025 19:01 Відповісти
А не наоборот?
Все сделали вид, что войны нет и всё нормально. Очень красноречиво положили болт на всех 20-ти страницах.
Тот неловкий момент, когда лучше промолчать, чем нести какую-то ахинею.
показати весь коментар
01.09.2025 19:10 Відповісти
мені здається навпвки, це ********* плюс росміду
показати весь коментар
01.09.2025 19:11 Відповісти
Цеж треба так закрутити. Не має згадки - не має осуду. Вирішили що це внутрішні справи орди.
Медалі всій МЗС і кварталу95.
показати весь коментар
01.09.2025 19:12 Відповісти
Да не станет нам легче, от того, что нет упоминания! Ну никак. Война идёт на полную---и к сожалению отступаем. Весь тот сборняк что там был и не собирался что либо упоминать в любой конфигурации событий. Та же комедь оперетка вот завтра или 4 числа соберётся в ЕС. И опять болтовня равнозначная. Гибнем мы.
показати весь коментар
01.09.2025 19:12 Відповісти
А чорне то біле
показати весь коментар
01.09.2025 19:17 Відповісти
Це не провал, пройоб зовнішньої політики України по всіх векторах. Як, доречі і внутрішньої.
показати весь коментар
01.09.2025 19:21 Відповісти
моЦковия в ШОС нужна только как ЛОХ, чтобы некисло пощипать пристарелое, придурковатое ***** и его шизанутое стадо баранов...
показати весь коментар
01.09.2025 19:21 Відповісти
**** як же ж тупорилі Зє-призначенці задрали... Вивертають все догори дригом, і марафон хаває...
показати весь коментар
01.09.2025 19:31 Відповісти
 
 