Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви, - МЗС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало підсумки засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.

Про це йдеться у коментарі МЗС щодо підсумків саміту ШОС, передає Цензор.НЕТ.

Так, у МЗС назвали промовистим той факт, що головний підсумковий документ саміту, 20-сторінкова Тяньцзінська декларація, не містить жодної згадки російської війни проти України. Зауважується, що найбільша з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення в такому важливому, фундаментальному документі, тоді як у ньому згадані низка інших війн, терактів і подій у світі.

У МЗС переконані, що без справедливого завершення російської агресії проти України не можна говорити про стійкий глобальний розвиток, міжнародний мир і безпеку, дотримання принципів Статуту ООН чи стабільний та рівноправний розвиток торговельних відносин між регіонами світу.

Також читайте: МЗС України про заяви Путіна на саміті ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

Відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, навʼязати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України", - наголошують у МЗС.

Очевидним є те, що Москві не вдалося звести національні позиції держав-учасниць з цього приводу до спільного знаменника, який влаштував би РФ.

Також у МЗС підтвердили позицію щодо необхідності дотримання усіма миролюбними державами норм міжнародного права та Статуту ООН в оцінках російської агресії проти України.

Читайте: Путін прибув до Китаю на 4 дні, візьме участь у параді з Сі Цзіньпіном

"Враховуючи вагому геополітичну роль КНР, вітатимемо більш активну роль Пекіна в наближенні миру для України, заснованого на повазі до Статуту ООН", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада глав держав ШОС схвалила Тяньцзіньську декларацію за підсумками саміту в Китаї 1 вересня. У документі війна Росії проти України прямо не згадується.