Дроновая атака на Сумы: разрушено помещение торгового ряда, повреждены дома
Ночью 2 сентября 2025 года враг нанес удары по Сумам. Город находился под атакой дронов.
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Кривошеенко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате обстрела разрушено помещение торгового ряда.
Повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон.
"Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован. Коммунальные предприятия привлечены к ликвидации последствий.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Сумах вспыхнул масштабный пожар в результате атаки россиян.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль