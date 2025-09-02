РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумы
1 480 0

Дроновая атака на Сумы: разрушено помещение торгового ряда, повреждены дома

шахед атакует Сумы

Ночью 2 сентября 2025 года враг нанес удары по Сумам. Город находился под атакой дронов.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Кривошеенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела разрушено помещение торгового ряда.

Повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон.

"Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Коммунальные предприятия привлечены к ликвидации последствий.

Также читайте: Из-за атаки РФ по критической инфраструктуре часть Сум осталась без воды и света

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Сумах вспыхнул масштабный пожар в результате атаки россиян.

Автор: 

обстрел (29311) Сумская область (3632) Сумы (1237) Шахед (1421) Сумский район (387)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 