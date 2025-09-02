Дроновая атака на Сумы: разрушено помещение торгового ряда, повреждены дома

Ночью 2 сентября 2025 года враг нанес удары по Сумам. Город находился под атакой дронов.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Кривошеенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела разрушено помещение торгового ряда.

Повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон.

"Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Коммунальные предприятия привлечены к ликвидации последствий.

