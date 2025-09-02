Дронова атака на Суми: зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено будинки

Вночі 2 вересня 2025 року ворог завдав ударів по Сумах. Місто перебувало під атакою дронів.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду.

Пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон.

"Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною домогою, серед них – дитина", - йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідовано. Комунальні підприємства залучені до ліквідації наслідків.

