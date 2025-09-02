Дронова атака на Суми: зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено будинки
Вночі 2 вересня 2025 року ворог завдав ударів по Сумах. Місто перебувало під атакою дронів.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду.
Пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон.
"Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною домогою, серед них – дитина", - йдеться у повідомленні.
Пожежу ліквідовано. Комунальні підприємства залучені до ліквідації наслідків.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Сумах спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки росіян.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль