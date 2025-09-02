РУС
Новости Утечка нефти в Черное море
4 183 21

Десятитонное пятно с нефтепродуктами движется к оккупированному Крыму из РФ, - росСМИ

Утечка нефти в Черное море. Пятно движется к Крыму

Вблизи Новороссийска по меньшей мере 10 тонн нефтепродуктов попали в Черное море в результате утечки. Общая площадь пятна составляет около 350 квадратных километров и движется в направлении оккупированного Крыма.

Об этом пишут российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 30 августа сообщалось, что площадь составляла около 75 кв. км, а утечку оценивали как минимум в 4-5 тонн нефтепродуктов.

Читайте: Два вертолета Ми-8 и судно РФ поражены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

На данный момент площадь составляет 350 квадратных километров. Эксперты говорят, что пленки остается достаточно толстой для этого типа нефтепродуктов, что может означать об утечке не менее 10 тонн нефтепродуктов.

Пятно локализуется западнее Анапы, возможен небольшой выброс на берег севернее Анапы. Пятно движется в сторону Крыма, но пока проходит южнее Керченского пролива.

Напомним, 29 августа во время проведения грузовой операции с танкером в порту Новороссийска была зафиксирована утечка нефтепродуктов.

Читайте: Китайские суда начали заходить в порт оккупированного Севастополя несмотря на международные запреты

Пляма локалізується західніше Анапи, можливий невеликий викид на берег північніше Анапи. Пляма рухається у бік Криму, але поки проходить південніше Керченської протоки.

