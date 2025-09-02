Десятитонна пляма з нафтопродуктами рухається до окупованого Криму з РФ, - росЗМІ

Поблизу Новоросійська щонайменше 10 тонн нафтопродуктів потрапили у Чорне море внаслідок витоку. Загальна площа плями становить близько 350 квадратних кілометрів та рухається в напрямку окупованого Криму.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 30 серпня повідомлялось, що площа становила близько 75 кв. км, а витік оцінювали у щонайменше у 4-5 тонн нафтопродуктів.

Читайте: Два гелікоптери Мі-8 та судно РФ уражено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Наразі площа становить 350 квадратних кілометрів. Експерти кажуть, що плівки залишається досить товстою для цього типу нафтопродуктів, що може означати про витік щонайменше 10 тонн нафтопродуктів.

Пляма локалізується західніше Анапи, можливий невеликий викид на берег північніше Анапи. Пляма рухається у бік Криму, але поки проходить південніше Керченської протоки.

Нагадаємо, 29 серпня під час проведення вантажної операції з танкером у порту Новоросійська було зафіксовано витік нафтопродуктів.

Читайте: Китайські судна почали заходити в порт окупованого Севастополя попри міжнародні заборони