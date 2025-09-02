УКР
Десятитонна пляма з нафтопродуктами рухається до окупованого Криму з РФ, - росЗМІ

Витік нафти у Чорне море. Пляма рухається до Криму

Поблизу Новоросійська щонайменше 10 тонн нафтопродуктів потрапили у Чорне море внаслідок витоку. Загальна площа плями становить близько 350 квадратних кілометрів та рухається в напрямку окупованого Криму.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 30 серпня повідомлялось, що площа становила близько 75 кв. км, а витік оцінювали у щонайменше у 4-5 тонн нафтопродуктів.

Читайте: Два гелікоптери Мі-8 та судно РФ уражено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Наразі площа становить 350 квадратних кілометрів. Експерти кажуть, що плівки залишається досить товстою для цього типу нафтопродуктів, що може означати про витік щонайменше 10 тонн нафтопродуктів.

Пляма локалізується західніше Анапи, можливий невеликий викид на берег північніше Анапи. Пляма рухається у бік Криму, але поки проходить південніше Керченської протоки.

Нагадаємо, 29 серпня під час проведення вантажної операції з танкером у порту Новоросійська було зафіксовано витік нафтопродуктів.

Читайте: Китайські судна почали заходити в порт окупованого Севастополя попри міжнародні заборони

 

Крим (14230) росія (67469) витік (75) нафтопродукти (629)
Топ коментарі
+13
Краще нехай вертається на береги засрашки, там де москалі завжди гімно крізь...
показати весь коментар
02.09.2025 08:57 Відповісти
+11
засрали кацапи море , де екологи ? Грета що скажеш ?
показати весь коментар
02.09.2025 08:57 Відповісти
+11
Орбан, там нафта рухається в твій бік. Фортуна сама пливе тобі в руки
показати весь коментар
02.09.2025 08:59 Відповісти
Пожелаєм єй счяслівово путі!
показати весь коментар
02.09.2025 08:49 Відповісти
Краще нехай вертається на береги засрашки, там де москалі завжди гімно крізь...
показати весь коментар
02.09.2025 08:57 Відповісти
засрали кацапи море , де екологи ? Грета що скажеш ?
показати весь коментар
02.09.2025 08:57 Відповісти
Їй за це не заплатили
показати весь коментар
02.09.2025 09:01 Відповісти
Грета, як і тютіна, за гроші «бореться»! Як оплатив їй ******, тоді і вищить!
показати весь коментар
02.09.2025 09:11 Відповісти
саме так у кацапів повинен закінчуватись сезон

показати весь коментар
02.09.2025 08:59 Відповісти
Купальний сезон в Криму орієнтовно закінчується наприкінці вересня. Час ще є, щоб кацати покупались в нафті. Вони ж любителі нафти.
показати весь коментар
02.09.2025 09:19 Відповісти
Якщо кацап приїхав до Криму, то він і в нафту полізе, бо тільки тупий кацап може поїхати в Крим
показати весь коментар
02.09.2025 09:49 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 10:01 Відповісти
На рузький мір наближається оксамитовий сезон
показати весь коментар
02.09.2025 10:29 Відповісти
В Анапі, тижнів два тому, відпочиваючим пропонували, при відвідуванні пляжів, одягать пластикові "бахили", по коліно, щоб уберегти себе від впливу нафтопродуктів у прибережній зоні ...
показати весь коментар
02.09.2025 10:38 Відповісти
Орбан, там нафта рухається в твій бік. Фортуна сама пливе тобі в руки
показати весь коментар
02.09.2025 08:59 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 09:04 Відповісти
Цікаво підмічено, це напевно новий не підсанкційний нафтопровід ))
показати весь коментар
02.09.2025 09:04 Відповісти
Пляма локалізується західніше Анапи, можливий невеликий викид на берег північніше Анапи. Пляма рухається у бік Криму, але поки проходить південніше Керченської протоки.

Коли пляма буде проходити міст - траба її підпалить
показати весь коментар
02.09.2025 09:06 Відповісти
На карту глянь... Де Анапа, а де Тамань з Керчю...
показати весь коментар
02.09.2025 10:40 Відповісти
Руській мір плівьот.
показати весь коментар
02.09.2025 09:10 Відповісти
Якщо війна буде ще довго, то 10 тон, в порівнянні з потопленим танкером, чи танкерами, то крапля в морі.
показати весь коментар
02.09.2025 09:36 Відповісти
А коли та пляма буде проходити під керченським мостом, підпалити її.
показати весь коментар
02.09.2025 09:39 Відповісти
Який добрий ху....лостан, просили камені з неба, а він ще і на халяву і мастилом забезпечив
показати весь коментар
02.09.2025 09:46 Відповісти
У Фінській затоці перекинувся танкер зі спиртом... Величезна пляма росіян пливе до місця події.
показати весь коментар
02.09.2025 09:58 Відповісти
 
 