Сегодняшнее заявление Трампа будет касаться Пентагона, - Fox News

В Белом доме рассказали, что запланированное на сегодня заявление Дональда Трампа будет касаться Министерства обороны США.

Об этом сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент сделает захватывающее заявление, связанное с Министерством обороны", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сегодня вечером выступит с заявлением.

