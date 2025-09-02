3 954 36
Сегодняшнее заявление Трампа будет касаться Пентагона, - Fox News
В Белом доме рассказали, что запланированное на сегодня заявление Дональда Трампа будет касаться Министерства обороны США.
Об этом сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент сделает захватывающее заявление, связанное с Министерством обороны", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сегодня вечером выступит с заявлением.
пс. Коли це виступ президентів США викликав такий «іспанський сором» у світі, ото дожилися
Всім боятися.
Якщо так, то це буде сюр. ))