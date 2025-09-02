РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10220 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа
3 954 36

Сегодняшнее заявление Трампа будет касаться Пентагона, - Fox News

Трамп сегодня сделает заявление. Оно будет касаться Пентагона

В Белом доме рассказали, что запланированное на сегодня заявление Дональда Трампа будет касаться Министерства обороны США.

Об этом сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент сделает захватывающее заявление, связанное с Министерством обороны", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп сегодня сделает заявление. Оно будет касаться Пентагона

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сегодня вечером выступит с заявлением.

Читайте: Индия предлагает полностью отменить пошлины на товары из США, но "уже слишком поздно", - Трамп

Автор: 

Пентагон (1491) США (27820) Трамп Дональд (6508)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ну ясно - назве Міністерством війни та й на цьому все закінчиться.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:35 Ответить
+13
Розкаже про потужне перейменування Пентагону...через 2 тижні. Згадає що напад кацапні на Україну "це війна Байдена"...Ну і на цьому власне все.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:37 Ответить
+7
Захоплива заява - "захопить" Пентагон?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Захоплива заява - "захопить" Пентагон?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:34 Ответить
Ні, розпустить збройні сили США, )
показать весь комментарий
02.09.2025 15:48 Ответить
Яке ж воно вбоге... Ну як взагалі можна бути таким конченим випендрьожником? Заяву зробить про перейменування Пентагону в міністерство війни - а крику ніби Китай буде бомбити... Таку потвору можна тільки терпіти за гроші, що Меланія і робить...
показать весь комментарий
02.09.2025 16:25 Ответить
Ну ясно - назве Міністерством війни та й на цьому все закінчиться.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:35 Ответить
Не закінчиться. Це лише початок підготовки до війни з Канадою і Данією.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:27 Ответить
С Пентагоном РЕШИЛ ПОТЯГАТЬСЯ, старче?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:36 Ответить
А інші ЗМІ пишуть що трамп дуже погано виглядає у зв'язку з погіршенням здоров'я. Пишуть про про проблеми із серцем.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:36 Ответить
А воно у нього є?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:16 Ответить
Заява,якою поміняє міністерство оборони на міністерство війни.Маразматичні заяви старця.Коли вторинні санкції вводити будеш?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:36 Ответить
Повторюсь: перейменує Пентагон на Трампогон.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:36 Ответить
Самогон!
показать весь комментарий
02.09.2025 15:57 Ответить
Самогон не чіпай! То наше, рідне!
показать весь комментарий
02.09.2025 16:04 Ответить
Та це зовсім інший самогон - самодур + пентагон .
показать весь комментарий
02.09.2025 18:07 Ответить
Розкаже про потужне перейменування Пентагону...через 2 тижні. Згадає що напад кацапні на Україну "це війна Байдена"...Ну і на цьому власне все.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:37 Ответить
Переименование в министерство войны...
показать весь комментарий
02.09.2025 15:37 Ответить
в черговий раз скаже якій він самий самий - і що на премію він заслуговує

показать весь комментарий
02.09.2025 15:37 Ответить
Хтось вірить що Трамп на щось здатен ,це брехлива самозакохана істота якій всі боятся правду сказати.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:38 Ответить
Як так... не переймається Україною... як так можна.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:39 Ответить
розпустить? зробить міністерство "розових поні"? чи просто назву поміняє і вся потужність
показать весь комментарий
02.09.2025 15:39 Ответить
Поставить керувати Пентагоном Маска. Дасть другий шанс.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:05 Ответить
В Пентагоне напряглись.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:46 Ответить
тримайте нас в курсі, це дуже важливо. (насправді ні)
показать весь комментарий
02.09.2025 15:59 Ответить
Як у паршивого шоумена - гучний анонс , а далі -черговий пук.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:02 Ответить
Ну все! Дасть наказ шостому флоту увійти в Чорне море зачищати Крим від русні, надасть Україні 300 F16, F22 та F35, сотню Петріотів та пару тисяч томагавків, і введе 100000 американських солдат на Абрамсах... Та ні, думаю буде черговий пердьож в калюжу про Байдена та дві неділі...
показать весь комментарий
02.09.2025 16:04 Ответить
Заява американського патужника нікого не цікавить, у нас українське гундосе чмо, це всесвітньє чмо.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:04 Ответить
Вот в Украине народ не доверяет телемарафону, интересно, а когда в США перестанут доверять выступлениям тампона?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:07 Ответить
Цікаво буде побачити який тарган сьогодні керує у його голові
показать весь комментарий
02.09.2025 16:14 Ответить
обісраний, 2хтижневий куколд
показать весь комментарий
02.09.2025 16:14 Ответить
Короче можна не слухати.
пс. Коли це виступ президентів США викликав такий «іспанський сором» у світі, ото дожилися
показать весь комментарий
02.09.2025 16:14 Ответить
розходимось ...знов рижа макака всралася
показать весь комментарий
02.09.2025 16:19 Ответить
Цікаво, а в штатах ставлять ставки на чеговий ******* трампона? Американці такі ж азартні...
показать весь комментарий
02.09.2025 16:22 Ответить
Це буде найвеличніша заява про найвеличніше перейменування Пентагону в Міністерство війни.
Всім боятися.
Якщо так, то це буде сюр. ))
показать весь комментарий
02.09.2025 16:24 Ответить
Калюжу вже приготували і додали шампуню, щоб бульбашки видно було.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:38 Ответить
Перейменують на щось. А у мережі такі сподівання ширяться.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:05 Ответить
Ви ще щось чекаєте від цього нарциса крім піару воно всюди обісралося а робить вигляд шо він могутній не чекайте ніяких санкцій воно буде тянуте як гумку свої побрехеньки
показать весь комментарий
02.09.2025 17:20 Ответить
"трампло" ,поки що "захопливий ******** 3,14стабол"
показать весь комментарий
02.09.2025 17:26 Ответить
 
 