Сьогоднішня заява Трампа стосуватиметься Пентагону, - Fox News

У Білому домі розповіли, що запланована на сьогодні заява Дональда Трампа стосуватиметься Міністерства оборони США.

Про це повідомила журналістка Fox News Джекі Гайнріх, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент зробить захопливу заяву, пов’язану з Міністерством оборони", - сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп сьогодні ввечері виступить із заявою.

