УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11375 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа
2 545 31

Сьогоднішня заява Трампа стосуватиметься Пентагону, - Fox News

Трамп сьогодні зробить заяву. Вона буде про Пентагон

У Білому домі розповіли, що запланована на сьогодні заява Дональда Трампа стосуватиметься Міністерства оборони США.

Про це повідомила журналістка Fox News Джекі Гайнріх, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент зробить захопливу заяву, пов’язану з Міністерством оборони", - сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Трамп сьогодні зробить заяву. Вона буде про Пентагон

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп сьогодні ввечері виступить із заявою.

Читайте: Індія пропонує повністю скасувати мита на товари зі США, але "вже занадто пізно", - Трамп

Автор: 

Пентагон (1458) США (24197) Трамп Дональд (7034)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ну ясно - назве Міністерством війни та й на цьому все закінчиться.
показати весь коментар
02.09.2025 15:35 Відповісти
+9
Розкаже про потужне перейменування Пентагону...через 2 тижні. Згадає що напад кацапні на Україну "це війна Байдена"...Ну і на цьому власне все.
показати весь коментар
02.09.2025 15:37 Відповісти
+6
Хтось вірить що Трамп на щось здатен ,це брехлива самозакохана істота якій всі боятся правду сказати.
показати весь коментар
02.09.2025 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захоплива заява - "захопить" Пентагон?
показати весь коментар
02.09.2025 15:34 Відповісти
Ні, розпустить збройні сили США, )
показати весь коментар
02.09.2025 15:48 Відповісти
Яке ж воно вбоге... Ну як взагалі можна бути таким конченим випендрьожником? Заяву зробить про перейменування Пентагону в міністерство війни - а крику ніби Китай буде бомбити... Таку потвору можна тільки терпіти за гроші, що Меланія і робить...
показати весь коментар
02.09.2025 16:25 Відповісти
Ну ясно - назве Міністерством війни та й на цьому все закінчиться.
показати весь коментар
02.09.2025 15:35 Відповісти
Не закінчиться. Це лише початок підготовки до війни з Канадою і Данією.
показати весь коментар
02.09.2025 16:27 Відповісти
С Пентагоном РЕШИЛ ПОТЯГАТЬСЯ, старче?
показати весь коментар
02.09.2025 15:36 Відповісти
А інші ЗМІ пишуть що трамп дуже погано виглядає у зв'язку з погіршенням здоров'я. Пишуть про про проблеми із серцем.
показати весь коментар
02.09.2025 15:36 Відповісти
А воно у нього є?
показати весь коментар
02.09.2025 16:16 Відповісти
Заява,якою поміняє міністерство оборони на міністерство війни.Маразматичні заяви старця.Коли вторинні санкції вводити будеш?
показати весь коментар
02.09.2025 15:36 Відповісти
Повторюсь: перейменує Пентагон на Трампогон.
показати весь коментар
02.09.2025 15:36 Відповісти
Самогон!
показати весь коментар
02.09.2025 15:57 Відповісти
Самогон не чіпай! То наше, рідне!
показати весь коментар
02.09.2025 16:04 Відповісти
Розкаже про потужне перейменування Пентагону...через 2 тижні. Згадає що напад кацапні на Україну "це війна Байдена"...Ну і на цьому власне все.
показати весь коментар
02.09.2025 15:37 Відповісти
Переименование в министерство войны...
показати весь коментар
02.09.2025 15:37 Відповісти
в черговий раз скаже якій він самий самий - і що на премію він заслуговує

показати весь коментар
02.09.2025 15:37 Відповісти
Хтось вірить що Трамп на щось здатен ,це брехлива самозакохана істота якій всі боятся правду сказати.
показати весь коментар
02.09.2025 15:38 Відповісти
Як так... не переймається Україною... як так можна.
показати весь коментар
02.09.2025 15:39 Відповісти
розпустить? зробить міністерство "розових поні"? чи просто назву поміняє і вся потужність
показати весь коментар
02.09.2025 15:39 Відповісти
Поставить керувати Пентагоном Маска. Дасть другий шанс.
показати весь коментар
02.09.2025 16:05 Відповісти
В Пентагоне напряглись.
показати весь коментар
02.09.2025 15:46 Відповісти
тримайте нас в курсі, це дуже важливо. (насправді ні)
показати весь коментар
02.09.2025 15:59 Відповісти
Як у паршивого шоумена - гучний анонс , а далі -черговий пук.
показати весь коментар
02.09.2025 16:02 Відповісти
Ну все! Дасть наказ шостому флоту увійти в Чорне море зачищати Крим від русні, надасть Україні 300 F16, F22 та F35, сотню Петріотів та пару тисяч томагавків, і введе 100000 американських солдат на Абрамсах... Та ні, думаю буде черговий пердьож в калюжу про Байдена та дві неділі...
показати весь коментар
02.09.2025 16:04 Відповісти
Заява американського патужника нікого не цікавить, у нас українське гундосе чмо, це всесвітньє чмо.
показати весь коментар
02.09.2025 16:04 Відповісти
Вот в Украине народ не доверяет телемарафону, интересно, а когда в США перестанут доверять выступлениям тампона?
показати весь коментар
02.09.2025 16:07 Відповісти
Цікаво буде побачити який тарган сьогодні керує у його голові
показати весь коментар
02.09.2025 16:14 Відповісти
обісраний, 2хтижневий куколд
показати весь коментар
02.09.2025 16:14 Відповісти
Короче можна не слухати.
пс. Коли це виступ президентів США викликав такий «іспанський сором» у світі, ото дожилися
показати весь коментар
02.09.2025 16:14 Відповісти
розходимось ...знов рижа макака всралася
показати весь коментар
02.09.2025 16:19 Відповісти
Цікаво, а в штатах ставлять ставки на чеговий ******* трампона? Американці такі ж азартні...
показати весь коментар
02.09.2025 16:22 Відповісти
Це буде найвеличніша заява про найвеличніше перейменування Пентагону в Міністерство війни.
Всім боятися.
Якщо так, то це буде сюр. ))
показати весь коментар
02.09.2025 16:24 Відповісти
 
 