Сьогоднішня заява Трампа стосуватиметься Пентагону, - Fox News
У Білому домі розповіли, що запланована на сьогодні заява Дональда Трампа стосуватиметься Міністерства оборони США.
Про це повідомила журналістка Fox News Джекі Гайнріх, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент зробить захопливу заяву, пов’язану з Міністерством оборони", - сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп сьогодні ввечері виступить із заявою.
Топ коментарі
+11 John Doe #144831
показати весь коментар02.09.2025 15:35 Відповісти Посилання
+9 Gary Grant
показати весь коментар02.09.2025 15:37 Відповісти Посилання
+6 Володимир Омельянов
показати весь коментар02.09.2025 15:38 Відповісти Посилання
пс. Коли це виступ президентів США викликав такий «іспанський сором» у світі, ото дожилися
Всім боятися.
Якщо так, то це буде сюр. ))