РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11721 посетитель онлайн
Новости Мерц о Путине
2 418 36

Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, - Мерц

Мерц назвал Путина военным преступником

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского диктатора Владимира Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени".

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat.1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

"Он - военный преступник. Возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в большом масштабе", - подчеркнул Мерц.

"И мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками. Здесь нет места для уступчивости", - добавил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц предлагает Женеву для переговоров о перемирии между Украиной и Россией, - Reuters

На посту канцлера Мерц уже обвинял Россию в "серьезных военных преступлениях" и "терроре против гражданского населения".

Однако его личная характеристика российского президента как "возможно, самого серьезного военного преступника нашего времени" является новой, добавляет СМИ.

Читайте также: Россия считает "неприемлемым" членство Украины в НАТО, - Путин

Автор: 

путин владимир (32119) военные преступления (1502) Фридрих Мерц (231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Гітлер проти ***** дитя невинне
показать весь комментарий
02.09.2025 19:55 Ответить
+17
Гитлеру даже в голову не пришло бомбить города заселенные этническими немцами.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:56 Ответить
+12
рудий донні так не думає, тому стелить ***** червону доріжку та ставить вояків США перед ****** раком
показать весь комментарий
02.09.2025 19:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гітлер проти ***** дитя невинне
показать весь комментарий
02.09.2025 19:55 Ответить
Гитлеру даже в голову не пришло бомбить города заселенные этническими немцами.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:56 Ответить
Этнических русских нема в природе, вот поэтому и бомбит. Русский - это не национальность, не этнос. Русский - это состояние "души"( не зря говорят о загадках "русской души" ). Человек любой национальности может стать русским, из этого следует, что русский - это психическое заболевание.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:09 Ответить
А якою мовою говорять русскіє?
показать весь комментарий
02.09.2025 20:18 Ответить
Псячою.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:53 Ответить
Скотиняцькою.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:56 Ответить
Разгав-гав-гав-гаварівают.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:58 Ответить
Хутин - вепс. Він не словʼянин, він угро фін тобто азіат Тому і руйнує міста в Україні.
Але на що потрібно звернути увагу- хутин вирос НА ОККУПОВАНІЙ ЗЕМЛІ ( Питер стоїть на оккупованой землі і на костях і на болотах) . Тобто у них там у всіх психіка ОККУПАНТІВ - це норма
показать весь комментарий
02.09.2025 20:17 Ответить
Не треба їх порівнювати. Гітлер розумним був, і беріг людей. А це тупе, пре не шкодуючи нікого і нічого.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:22 Ответить
пердаків *********** ще не чкути?
а трампіських?
показать весь комментарий
02.09.2025 19:56 Ответить
рудий донні так не думає, тому стелить ***** червону доріжку та ставить вояків США перед ****** раком
показать весь комментарий
02.09.2025 19:56 Ответить
XI летние Олимпийские игры проводились в Берлине с 1 по 16 августа 1936 года.
Адольф Гітлер був обраний «Людиною року» за версією журналу Time у 1938 році.

Так що це не вперше. Цим граблям скоро 100 років буде.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:01 Ответить
Так потрібно і діяти відповідно...
показать весь комментарий
02.09.2025 19:59 Ответить
хочу побачити німецькі танки на руїнах кремля ***.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:01 Ответить
Якщо злочинець то підводьте його до гільйотини.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:02 Ответить
Чого можливо? Мерц, так і є.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:02 Ответить
"Ваш батько - Диявол, і ви хочете виконувати бажання свого батька. Він був убивцею ще від початку і в правді не встояв, бо правди в ньому немає. Коли він говорить брехню, це природно для нього, тому що він брехун і батько брехні,,," Івана 8:44.
Пане Мерц, нікого не нагадує??
показать весь комментарий
02.09.2025 20:04 Ответить
Дійсно, порівнювати )(уйло з Гітлером, це образа для останнього.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:05 Ответить
Не можливо ,а найкривавіший злочинець після сталіна і гітлера ,на жаль Трамп цього не хоче розуміти та і Зеля жодного разу його не назвав злочинцем чи вбивцею.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:06 Ответить
І при цьому ти пропонуєш зі злочинцем сісти підписати угоду? Це все одно що з людоїдом свипити по кружечці людської крові
показать весь комментарий
02.09.2025 20:06 Ответить
... але "Таурус" Україні все одно не дадуть , так ?
показать весь комментарий
02.09.2025 20:07 Ответить
Злочинець. Без варіантів.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:08 Ответить
Якби ще Меру надав характеристику трампоїду,як найгіршого президента США та маріонетки путіна...
показать весь комментарий
02.09.2025 20:09 Ответить
Мерц, а ти його хочеш у Швейцарію запросити Запроси ліпше його у Гаагу
показать весь комментарий
02.09.2025 20:12 Ответить
А за х-лом слiдкують нашi европейськi лiдори, якi сором'язливо спостерiгають за злочиньцем!
показать весь комментарий
02.09.2025 20:15 Ответить
А що вони повинни робити? Розминувати кордон, красти гроши на озброення, та ваювати як зелений напалеон? Навищо захищати ще водин маленький оркостан, може ти мени соромливому еурпецейцю пояснишь?
показать весь комментарий
02.09.2025 20:29 Ответить
Вони до останньоi митi вiрили, що iх буде боронити США, а тут такоє... Сам на сам...
показать весь комментарий
02.09.2025 20:36 Ответить
А шо скаже бабця Меркель, яка в нинішній ситуації винна як ніхто.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:20 Ответить
Вбивця
показать весь комментарий
02.09.2025 20:21 Ответить
Зате, наш- Найвеличнійший політик *****... цеж треба, таке придумати.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:24 Ответить
треба не говорити,
а судити
Нюрнберг готовий,
Гаага теж
Трибунал створено
Операцію неможливо провести
по захопленню старого сморчка?
показать весь комментарий
02.09.2025 20:32 Ответить
Самый ничтожный и мерзкий неофюрер за всю историю, с армией орков даже близко не дотягивающей до уровня Вермахта 1941, но получившее в наследство второе по количеству ЯО и богатую на ресурсы территорию. Союзники ошиблись решив что совок меньшее зло, им надо было после капитуляции Германии, пока у них было преимущество в ЯО, снести и второй фашистский режим с этим примитивным параноиком людоедом Сралиным.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:41 Ответить
Елоїзич - це вже не наш час. А в наш час ***** - найбільший кідор без всякого сумніву.
показать весь комментарий
02.09.2025 21:40 Ответить
Напевно замінити на вочевидь і буде класно.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:43 Ответить
А чому "можливо", пане Мерц?
показать весь комментарий
02.09.2025 21:33 Ответить
Дякую, п. Мерц! Добре що в Німеччині це починають розуміти.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:04 Ответить
 
 