Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского диктатора Владимира Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени".

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat.1

"Он - военный преступник. Возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в большом масштабе", - подчеркнул Мерц.

"И мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками. Здесь нет места для уступчивости", - добавил политик.

На посту канцлера Мерц уже обвинял Россию в "серьезных военных преступлениях" и "терроре против гражданского населения".

Однако его личная характеристика российского президента как "возможно, самого серьезного военного преступника нашего времени" является новой, добавляет СМИ.

