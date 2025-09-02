Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского диктатора Владимира Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени".
Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat.1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.
"Он - военный преступник. Возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в большом масштабе", - подчеркнул Мерц.
"И мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками. Здесь нет места для уступчивости", - добавил политик.
На посту канцлера Мерц уже обвинял Россию в "серьезных военных преступлениях" и "терроре против гражданского населения".
Однако его личная характеристика российского президента как "возможно, самого серьезного военного преступника нашего времени" является новой, добавляет СМИ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але на що потрібно звернути увагу- хутин вирос НА ОККУПОВАНІЙ ЗЕМЛІ ( Питер стоїть на оккупованой землі і на костях і на болотах) . Тобто у них там у всіх психіка ОККУПАНТІВ - це норма
а трампіських?
Адольф Гітлер був обраний «Людиною року» за версією журналу Time у 1938 році.
Так що це не вперше. Цим граблям скоро 100 років буде.
Пане Мерц, нікого не нагадує??
а судити
Нюрнберг готовий,
Гаага теж
Трибунал створено
Операцію неможливо провести
по захопленню старого сморчка?