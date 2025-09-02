УКР
Новини Мерц про Путіна
Путін, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, - Мерц

Мерц назвав Путіна воєнним злочинцем

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав російського диктатора Володимира Путіна "найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу".

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sat.1, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

"Він – воєнний злочинець. Можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо у великому масштабі", - наголосив Мерц.

"І ми просто зобов'язані чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут немає місця для поступливості", - додав політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц пропонує Женеву для переговорів про перемир’я між Україною і Росією, - Reuters

На посаді канцлера Мерц вже звинувачував Росію в "серйозних воєнних злочинах" і "терорі проти цивільного населення".

Однак його особиста характеристика російського президента як "можливо, найсерйознішого воєнного злочинця нашого часу" є новою, додає ЗМІ.

Читайте також: Росія вважає "неприйнятним" членство України в НАТО, - Путін

путін володимир (24728) воєнні злочини (1926) Мерц Фрідріх (238)
Гітлер проти ***** дитя невинне
02.09.2025 19:55 Відповісти
Гитлеру даже в голову не пришло бомбить города заселенные этническими немцами.
02.09.2025 19:56 Відповісти
рудий донні так не думає, тому стелить ***** червону доріжку та ставить вояків США перед ****** раком
02.09.2025 19:56 Відповісти
Этнических русских нема в природе, вот поэтому и бомбит. Русский - это не национальность, не этнос. Русский - это состояние "души"( не зря говорят о загадках "русской души" ). Человек любой национальности может стать русским, из этого следует, что русский - это психическое заболевание.
показати весь коментар
02.09.2025 20:09 Відповісти
А якою мовою говорять русскіє?
показати весь коментар
02.09.2025 20:18 Відповісти
Псячою.
показати весь коментар
02.09.2025 20:53 Відповісти
Скотиняцькою.
показати весь коментар
02.09.2025 20:56 Відповісти
Разгав-гав-гав-гаварівают.
показати весь коментар
02.09.2025 20:58 Відповісти
Хутин - вепс. Він не словʼянин, він угро фін тобто азіат Тому і руйнує міста в Україні.
Але на що потрібно звернути увагу- хутин вирос НА ОККУПОВАНІЙ ЗЕМЛІ ( Питер стоїть на оккупованой землі і на костях і на болотах) . Тобто у них там у всіх психіка ОККУПАНТІВ - це норма
показати весь коментар
02.09.2025 20:17 Відповісти
Не треба їх порівнювати. Гітлер розумним був, і беріг людей. А це тупе, пре не шкодуючи нікого і нічого.
показати весь коментар
02.09.2025 20:22 Відповісти
пердаків *********** ще не чкути?
а трампіських?
показати весь коментар
02.09.2025 19:56 Відповісти
XI летние Олимпийские игры проводились в Берлине с 1 по 16 августа 1936 года.
Адольф Гітлер був обраний «Людиною року» за версією журналу Time у 1938 році.

Так що це не вперше. Цим граблям скоро 100 років буде.
показати весь коментар
02.09.2025 20:01 Відповісти
Так потрібно і діяти відповідно...
показати весь коментар
02.09.2025 19:59 Відповісти
хочу побачити німецькі танки на руїнах кремля ***.
показати весь коментар
02.09.2025 20:01 Відповісти
Якщо злочинець то підводьте його до гільйотини.
показати весь коментар
02.09.2025 20:02 Відповісти
Чого можливо? Мерц, так і є.
показати весь коментар
02.09.2025 20:02 Відповісти
"Ваш батько - Диявол, і ви хочете виконувати бажання свого батька. Він був убивцею ще від початку і в правді не встояв, бо правди в ньому немає. Коли він говорить брехню, це природно для нього, тому що він брехун і батько брехні,,," Івана 8:44.
Пане Мерц, нікого не нагадує??
показати весь коментар
02.09.2025 20:04 Відповісти
Дійсно, порівнювати )(уйло з Гітлером, це образа для останнього.
показати весь коментар
02.09.2025 20:05 Відповісти
Не можливо ,а найкривавіший злочинець після сталіна і гітлера ,на жаль Трамп цього не хоче розуміти та і Зеля жодного разу його не назвав злочинцем чи вбивцею.
показати весь коментар
02.09.2025 20:06 Відповісти
І при цьому ти пропонуєш зі злочинцем сісти підписати угоду? Це все одно що з людоїдом свипити по кружечці людської крові
показати весь коментар
02.09.2025 20:06 Відповісти
... але "Таурус" Україні все одно не дадуть , так ?
показати весь коментар
02.09.2025 20:07 Відповісти
Злочинець. Без варіантів.
показати весь коментар
02.09.2025 20:08 Відповісти
Якби ще Меру надав характеристику трампоїду,як найгіршого президента США та маріонетки путіна...
показати весь коментар
02.09.2025 20:09 Відповісти
Мерц, а ти його хочеш у Швейцарію запросити Запроси ліпше його у Гаагу
показати весь коментар
02.09.2025 20:12 Відповісти
А за х-лом слiдкують нашi европейськi лiдори, якi сором'язливо спостерiгають за злочиньцем!
показати весь коментар
02.09.2025 20:15 Відповісти
А що вони повинни робити? Розминувати кордон, красти гроши на озброення, та ваювати як зелений напалеон? Навищо захищати ще водин маленький оркостан, може ти мени соромливому еурпецейцю пояснишь?
показати весь коментар
02.09.2025 20:29 Відповісти
Вони до останньоi митi вiрили, що iх буде боронити США, а тут такоє... Сам на сам...
показати весь коментар
02.09.2025 20:36 Відповісти
А шо скаже бабця Меркель, яка в нинішній ситуації винна як ніхто.
показати весь коментар
02.09.2025 20:20 Відповісти
Вбивця
показати весь коментар
02.09.2025 20:21 Відповісти
Зате, наш- Найвеличнійший політик *****... цеж треба, таке придумати.
показати весь коментар
02.09.2025 20:24 Відповісти
треба не говорити,
а судити
Нюрнберг готовий,
Гаага теж
Трибунал створено
Операцію неможливо провести
по захопленню старого сморчка?
показати весь коментар
02.09.2025 20:32 Відповісти
Самый ничтожный и мерзкий неофюрер за всю историю, с армией орков даже близко не дотягивающей до уровня Вермахта 1941, но получившее в наследство второе по количеству ЯО и богатую на ресурсы территорию. Союзники ошиблись решив что совок меньшее зло, им надо было после капитуляции Германии, пока у них было преимущество в ЯО, снести и второй фашистский режим с этим примитивным параноиком людоедом Сралиным.
показати весь коментар
02.09.2025 20:41 Відповісти
Елоїзич - це вже не наш час. А в наш час ***** - найбільший кідор без всякого сумніву.
показати весь коментар
02.09.2025 21:40 Відповісти
Напевно замінити на вочевидь і буде класно.
показати весь коментар
02.09.2025 20:43 Відповісти
А чому "можливо", пане Мерц?
показати весь коментар
02.09.2025 21:33 Відповісти
 
 