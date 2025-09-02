Путін, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав російського диктатора Володимира Путіна "найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу".
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sat.1, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.
"Він – воєнний злочинець. Можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо у великому масштабі", - наголосив Мерц.
"І ми просто зобов'язані чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут немає місця для поступливості", - додав політик.
На посаді канцлера Мерц вже звинувачував Росію в "серйозних воєнних злочинах" і "терорі проти цивільного населення".
Однак його особиста характеристика російського президента як "можливо, найсерйознішого воєнного злочинця нашого часу" є новою, додає ЗМІ.
Але на що потрібно звернути увагу- хутин вирос НА ОККУПОВАНІЙ ЗЕМЛІ ( Питер стоїть на оккупованой землі і на костях і на болотах) . Тобто у них там у всіх психіка ОККУПАНТІВ - це норма
а трампіських?
Адольф Гітлер був обраний «Людиною року» за версією журналу Time у 1938 році.
Так що це не вперше. Цим граблям скоро 100 років буде.
Пане Мерц, нікого не нагадує??
а судити
Нюрнберг готовий,
Гаага теж
Трибунал створено
Операцію неможливо провести
по захопленню старого сморчка?