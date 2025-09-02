Путін, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав російського диктатора Володимира Путіна "найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу".

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sat.1, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

"Він – воєнний злочинець. Можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо у великому масштабі", - наголосив Мерц.

"І ми просто зобов'язані чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут немає місця для поступливості", - додав політик.

На посаді канцлера Мерц вже звинувачував Росію в "серйозних воєнних злочинах" і "терорі проти цивільного населення".

Однак його особиста характеристика російського президента як "можливо, найсерйознішого воєнного злочинця нашого часу" є новою, додає ЗМІ.

