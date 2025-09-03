18-летний студент с Полтавщины готовил удары РФ по центральным областям Украины, - СБУ
Задержан российский агент, который шпионил для врага в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Он готовил новые удары РФ по этим регионам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Основной задачей мужчины было выявить оперативные аэродромы Сил обороны и средства ПВО и передать их координаты.
"Завербованным агентом оказался 18-летний студент технического колледжа с Полтавщины. Во внимание российских спецслужбистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах. Чтобы собрать разведданные, юноша "путешествовал" по центральным регионам Украины, где скрыто фотографировал потенциальные цели и последствия вражеских обстрелов.
В случае обнаружения авиационного объекта агент планировал установить вокруг периметра "маячки" с удаленным доступом для оккупантов", - говорится в сообщении.
С помощью этих устройств оккупанты надеялись отследить наличие авиабаз и дислокацию мобильно-огневых групп ПВО и нанести по ним удары.
СБУ заблаговременно разоблачила агента и задержала его до того, как он установил шпионские устройства.
Во время обысков у юноши изъяли смартфон с доказательствами контактов с куратором и минивидеокамеры для корректировки воздушных атак РФ.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей, агенту РФ грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
