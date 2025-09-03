РУС
Новости Задержание корректировщиков
18-летний студент с Полтавщины готовил удары РФ по центральным областям Украины, - СБУ

Задержан студент, который шпионил для россиян. Подробности от СБУ
Фото: СБУ

Задержан российский агент, который шпионил для врага в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Он готовил новые удары РФ по этим регионам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Основной задачей мужчины было выявить оперативные аэродромы Сил обороны и средства ПВО и передать их координаты.

Читайте также: Агент РФ задержан на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области, - СБУ

"Завербованным агентом оказался 18-летний студент технического колледжа с Полтавщины. Во внимание российских спецслужбистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах. Чтобы собрать разведданные, юноша "путешествовал" по центральным регионам Украины, где скрыто фотографировал потенциальные цели и последствия вражеских обстрелов.

В случае обнаружения авиационного объекта агент планировал установить вокруг периметра "маячки" с удаленным доступом для оккупантов", - говорится в сообщении.

С помощью этих устройств оккупанты надеялись отследить наличие авиабаз и дислокацию мобильно-огневых групп ПВО и нанести по ним удары.

СБУ заблаговременно разоблачила агента и задержала его до того, как он установил шпионские устройства.

Также читайте: Корректировала удары по защитникам Херсонщины: разоблачена агентурная группа ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков у юноши изъяли смартфон с доказательствами контактов с куратором и минивидеокамеры для корректировки воздушных атак РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей, агенту РФ грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Готовила новые российские обстрелы и теракты: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

СБУ (20365) корректировщик (110)
+18
мобілізувати треба з 18и років! ці сопляки геть **********! для них немає війни! бухають-гасають -працюють на ворога!
03.09.2025 10:07 Ответить
+8
шпигувати годен а воювати або хоча служити срочку негоден...ось така зелена куйня малята....
03.09.2025 10:10 Ответить
+8
І чому не можна призивати в армію такого віку. Він за хороші гроші сам влаштувався. Гнида така.
От вам і відсутність патріотичного виховання в школах. Щоб знали що не лише кацапи вас убивають, а в ваші дітки за новий айфон
03.09.2025 10:22 Ответить
дебільність у нього вроджена чи набута в школі?
03.09.2025 10:07 Ответить
мобілізувати треба з 18и років! ці сопляки геть **********! для них немає війни! бухають-гасають -працюють на ворога!
03.09.2025 10:07 Ответить
генафонт !!11!
03.09.2025 10:21 Ответить
щоб він навів кацапів на свій підрозділ ?
03.09.2025 10:54 Ответить
З початку повномасштабного вторгнення треба було оголосити зазальну мобілізацію з 18 до 50 років, після 50-ти лише за бажанням та відповідним станом здоров'я, а так вишла профанація з великими проблемами у війську і країні в цілому!
03.09.2025 11:21 Ответить
шпигувати годен а воювати або хоча служити срочку негоден...ось така зелена куйня малята....
03.09.2025 10:10 Ответить
перевиховувати марно - тільки "утилізація" подібних шукачів "легкого заробітку"!
03.09.2025 10:10 Ответить
Не студент а прямо знахідка для рашки - нічого св"ятого - тільки бабло
03.09.2025 10:10 Ответить
"Майбутнє України" розважається.
03.09.2025 10:11 Ответить
Так, мабуть до цього дня злочинності в Україні не існувало
03.09.2025 10:17 Ответить
Як я бачу вирішення проблеми демографічної кризи: нам потрібно запровадити "многожонство". Оцей золотий спермофонт кинути на фронт, а дядьки 35-45 років влаштують собі гареми і будуть клепати дітей, бо вони всі вже з освітою, житловою полощею та при грошах
03.09.2025 10:11 Ответить
Добре що у собак немає телеграму у смартфонах. А то сбу переловило б їх всіх як агентів орди пропонуючи гавкнути на Найвеличнішого.
03.09.2025 10:12 Ответить
Таких "дітей" показово за зраду саджати з 14 років на довічно, в ще судовий процес показувати у школах, коледжах, університетах. Про патриотизм, батьківщину, сім'ю з жертвами споживання не має про що говорити, вони не розуміють нічого крім миттєвого задоволення матеріального споживання
03.09.2025 10:12 Ответить
І чому не можна призивати в армію такого віку. Він за хороші гроші сам влаштувався. Гнида така.
От вам і відсутність патріотичного виховання в школах. Щоб знали що не лише кацапи вас убивають, а в ваші дітки за новий айфон
03.09.2025 10:22 Ответить
це "генофонд" Зеленського, треба його берегти, пробачити і випустити закордон
03.09.2025 10:24 Ответить
коли вище керівництво країни краде то що ви хотіли від сопляків які за зелений продадуть і матір рідну
03.09.2025 10:29 Ответить
Зеленський , де обіцяні ракети нашоі краіни ,
випуск яких , ти заборонив ставши ЗепреЗентом ,
де вони і чому не падають на голови наших вбивць?
03.09.2025 10:33 Ответить
18 лет. Довичне? Та он там на диете с ежедневной прогулкой до 85 доживёт. Это 67 лет жировать он будет за счёт трудящихся? Если жертв не было посылайте его в штрафбат кровью вину смывать, если были , на минные поля, пожизненно разминировать их.
03.09.2025 10:39 Ответить
Якщо прийде раша - мобилізує і 18 літніх.
03.09.2025 10:48 Ответить
Це і є надія і майбутнє України? Давайте ще вибори проведіть і ви охренієте кого ця молодь вибере
03.09.2025 10:48 Ответить
а куратор з ФСБ випадково не підлеглий малька? а чи це часом не провокація СБУ? після замовних справ в т.ч. відносно Червінського та детективів НАБУ, стеження за бігусами, шельмування розслідувачів, після повідомлень що генерали СБУ стали доларовими мільйонерами і мають російський слід,....... до цієї СБУ нема довіри.
03.09.2025 10:55 Ответить
 
 