18-летний студент с Полтавщины готовил удары РФ по центральным областям Украины, - СБУ

Задержан российский агент, который шпионил для врага в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Он готовил новые удары РФ по этим регионам.

Основной задачей мужчины было выявить оперативные аэродромы Сил обороны и средства ПВО и передать их координаты.

"Завербованным агентом оказался 18-летний студент технического колледжа с Полтавщины. Во внимание российских спецслужбистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах. Чтобы собрать разведданные, юноша "путешествовал" по центральным регионам Украины, где скрыто фотографировал потенциальные цели и последствия вражеских обстрелов.

В случае обнаружения авиационного объекта агент планировал установить вокруг периметра "маячки" с удаленным доступом для оккупантов", - говорится в сообщении.

С помощью этих устройств оккупанты надеялись отследить наличие авиабаз и дислокацию мобильно-огневых групп ПВО и нанести по ним удары.

СБУ заблаговременно разоблачила агента и задержала его до того, как он установил шпионские устройства.

Во время обысков у юноши изъяли смартфон с доказательствами контактов с куратором и минивидеокамеры для корректировки воздушных атак РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей, агенту РФ грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

