18-річний студент із Полтавщини готував удари РФ по центральних областях України, - СБУ

Затримано російського агента, який шпигував для ворога у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Він готував нові удари РФ по цих регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Основним завданням чоловіка було виявити оперативні летовища Сил оборони і засоби ППО та передати їхні координати.

"Завербованим агентом виявився 18-річний студент технічного коледжу з Полтавщини. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Щоб зібрати розвіддані, юнак "подорожував" центральними регіонами України, де приховано фотографував потенційні цілі та наслідки ворожих обстрілів.

У разі виявлення авіаційного об’єкта агент планував встановити навколо периметра "маячки" з віддаленим доступом для окупантів", - йдеться в повідомленні.

За допомогою цих пристроїв окупанти сподівалися відстежити наявність авіабаз та дислокацію мобільно-вогневих груп ППО та завдати по них ударів.

СБУ завчасно викрила агента та затримала його до того, як він встановив шпигунські пристрої.

Під час обшуків у юнака вилучили смартфон із доказами контактів з куратором та мінівідеокамери для коригування повітряних атак РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою, агенту РФ загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

