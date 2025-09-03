УКР
18-річний студент із Полтавщини готував удари РФ по центральних областях України, - СБУ

Затримано студента, який шпигував для росіян. Подробиці від СБУ
Фото: СБУ

Затримано російського агента, який шпигував для ворога у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Він готував нові удари РФ по цих регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Основним завданням чоловіка було виявити оперативні летовища Сил оборони і засоби ППО та передати їхні координати.

Читайте також: Агента РФ затримано на одній з ремонтних баз ЗСУ в Донецькій області, - СБУ

"Завербованим агентом виявився 18-річний студент технічного коледжу з Полтавщини. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Щоб зібрати розвіддані, юнак "подорожував" центральними регіонами України, де приховано фотографував потенційні цілі та наслідки ворожих обстрілів.

У разі виявлення авіаційного об’єкта агент планував встановити навколо периметра "маячки" з віддаленим доступом для окупантів", - йдеться в повідомленні.

За допомогою цих пристроїв окупанти сподівалися відстежити наявність авіабаз та дислокацію мобільно-вогневих груп ППО та завдати по них ударів.

СБУ завчасно викрила агента та затримала його до того, як він встановив шпигунські пристрої.

Також читайте: Коригувала удари по оборонцях Херсонщини: викрито агентурну групу ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуків у юнака вилучили смартфон із доказами контактів з куратором та мінівідеокамери для коригування повітряних атак РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою, агенту РФ загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Готувала нові російські обстріли та теракти: СБУ затримала агентку РФ у Києві. ФОТОрепортаж

мобілізувати треба з 18и років! ці сопляки геть **********! для них немає війни! бухають-гасають -працюють на ворога!
І чому не можна призивати в армію такого віку. Він за хороші гроші сам влаштувався. Гнида така.
От вам і відсутність патріотичного виховання в школах. Щоб знали що не лише кацапи вас убивають, а в ваші дітки за новий айфон
шпигувати годен а воювати або хоча служити срочку негоден...ось така зелена куйня малята....
дебільність у нього вроджена чи набута в школі?
Це сімейка така... В Україні здавна кажуть : "Дитину треба починать виховувать, попи лежить впоперек ліжка... Витяглась вздовж - і об коліно не переломиш...". А школа зобов"язана лише давать знання...
генафонт !!11!
щоб він навів кацапів на свій підрозділ ?
З початку повномасштабного вторгнення треба було оголосити зазальну мобілізацію з 18 до 50 років, після 50-ти лише за бажанням та відповідним станом здоров'я, а так вишла профанація з великими проблемами у війську і країні в цілому!
перевиховувати марно - тільки "утилізація" подібних шукачів "легкого заробітку"!
Не студент а прямо знахідка для рашки - нічого св"ятого - тільки бабло
"Майбутнє України" розважається.
Так, мабуть до цього дня злочинності в Україні не існувало
Як я бачу вирішення проблеми демографічної кризи: нам потрібно запровадити "многожонство". Оцей золотий спермофонт кинути на фронт, а дядьки 35-45 років влаштують собі гареми і будуть клепати дітей, бо вони всі вже з освітою, житловою полощею та при грошах
Добре що у собак немає телеграму у смартфонах. А то сбу переловило б їх всіх як агентів орди пропонуючи гавкнути на Найвеличнішого.
Таких "дітей" показово за зраду саджати з 14 років на довічно, в ще судовий процес показувати у школах, коледжах, університетах. Про патриотизм, батьківщину, сім'ю з жертвами споживання не має про що говорити, вони не розуміють нічого крім миттєвого задоволення матеріального споживання
От вам і відсутність патріотичного виховання в школах. Щоб знали що не лише кацапи вас убивають, а в ваші дітки за новий айфон
це "генофонд" Зеленського, треба його берегти, пробачити і випустити закордон
коли вище керівництво країни краде то що ви хотіли від сопляків які за зелений продадуть і матір рідну
Зеленський , де обіцяні ракети нашоі краіни ,
випуск яких , ти заборонив ставши ЗепреЗентом ,
де вони і чому не падають на голови наших вбивць?
18 лет. Довичне? Та он там на диете с ежедневной прогулкой до 85 доживёт. Это 67 лет жировать он будет за счёт трудящихся? Если жертв не было посылайте его в штрафбат кровью вину смывать, если были , на минные поля, пожизненно разминировать их.
Якщо прийде раша - мобилізує і 18 літніх.
Це і є надія і майбутнє України? Давайте ще вибори проведіть і ви охренієте кого ця молодь вибере
а куратор з ФСБ випадково не підлеглий малька? а чи це часом не провокація СБУ? після замовних справ в т.ч. відносно Червінського та детективів НАБУ, стеження за бігусами, шельмування розслідувачів, після повідомлень що генерали СБУ стали доларовими мільйонерами і мають російський слід,....... до цієї СБУ нема довіри.
Вже нема сил пояснювати щось робіть ,змінюйте КК для посилминня покарання за співпрацю з ворогом аж до розстрілу ,блокуйте нарешті телеграм канали які використовує ворог ,підвищуйте патріотичне виховання в навчальних закладах ,ЗМІ ітд.
а сеільки ще таких виродків в пошуках легкого заробітку...
Такі гниди точно не підуть захищати країну.
