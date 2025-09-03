Враг продвинулся в Днепропетровской области, - DeepState. КАРТЫ
Силы Обороны отбросили противника вблизи Толстого, однако враг продвинулся в Перестройке, вблизи Малиевки и Январского.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Синельниковский район Днепропетровской области
Силы обороны отбросили противника вблизи Толстого.
Враг продвинулся в Перебудове, вблизи Малиевки и Январского.
Продолжаются бои в Мирном
Самий стримуючий фактор,мінні поля-їх там явно немає,бо тоді б вони не могли так просуватись.
З Україною, оті стефанчуки+зеленський, повторюють долю сержанта Журавля!!! Дивіться на їх дії, а не слухаймо, їх теліпання язиками про ніщо!