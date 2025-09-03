РУС
Враг продвинулся в Днепропетровской области, - DeepState. КАРТЫ

Фото: DeepState

Силы Обороны отбросили противника вблизи Толстого, однако враг продвинулся в Перестройке, вблизи Малиевки и Январского.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Синельниковский район Днепропетровской области

Силы обороны отбросили противника вблизи Толстого.

Фото: DeepState

Враг продвинулся в Перебудове, вблизи Малиевки и Январского.

Фото: DeepState
Фото: DeepState
Фото: DeepState

Продолжаются бои в Мирном

Фото: DeepState

Днепропетровская область (4417) Синельниковский район (219) Толстое (1) Малиевка (8) Сичневое (1) DeepState (254)
+21
За 3 роки не спромоглися вибудувати надійні лінії оборони? І що винних немає?(((
03.09.2025 11:22 Ответить
+15
Чекають Українці, на чергове заслуховування СРАТЬєха!!
З Україною, оті стефанчуки+зеленський, повторюють долю сержанта Журавля!!! Дивіться на їх дії, а не слухаймо, їх теліпання язиками про ніщо!
03.09.2025 11:27 Ответить
+8
Все згідно Оману
03.09.2025 11:47 Ответить
За 3 роки не спромоглися вибудувати надійні лінії оборони? І що винних немає?(((
03.09.2025 11:22 Ответить
Прочитайте новину нижче.
03.09.2025 11:33 Ответить
О,а тепер вище поставили.
03.09.2025 11:49 Ответить
Геннадій, в що зробив ти для оборони?
03.09.2025 11:58 Ответить
Нормальні лінії оборони,це три полоси укріплень,зубами дракона,з ровами та мінними полями.Кацапьска "лінія Суровікіна",яку не змогла здолати наша ЗСУ виглядає іменно так.
Самий стримуючий фактор,мінні поля-їх там явно немає,бо тоді б вони не могли так просуватись.
03.09.2025 13:11 Ответить
У всьому винні ухилянти )
03.09.2025 13:14 Ответить
Відгризають Донбас і полізли на Дніпропетро - які понадіялись шо Донбас вистоїть
03.09.2025 11:26 Ответить
Чекають Українці, на чергове заслуховування СРАТЬєха!!
З Україною, оті стефанчуки+зеленський, повторюють долю сержанта Журавля!!! Дивіться на їх дії, а не слухаймо, їх теліпання язиками про ніщо!
03.09.2025 11:27 Ответить
Чому під такими новинами взагалі нема наших пафосних вірунів у кордони 91.
03.09.2025 11:36 Ответить
Ви їх не бачите, але вони є.
03.09.2025 11:40 Ответить
За що деактивували, ;новорег;?
03.09.2025 11:50 Ответить
Кожного дня кацапня просувається все далі та далі вглиб України, але деякі моменти (на мапі deepstatemap.live) мені не зрозумілі... Наприклад. Що коїться в районі Рубіжне - Кучерів Яр? З 15-го серпня там все завмерло. Намальовано, що частина кацапні відрізані від основних сил, але й досі пофарбована в кацапський колір...
03.09.2025 11:45 Ответить
Все згідно Оману
03.09.2025 11:47 Ответить
Згідно дурману в твоїй голові.
показать весь комментарий
Треба почекати до вечора, зеленський покаже, всім свою...фламінгу!
03.09.2025 11:54 Ответить
Може фалангу?
03.09.2025 13:13 Ответить
Земерзота здає Україну, та нищить патріотів...
показать весь комментарий
