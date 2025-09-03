УКР
Ворог просунувся у Дніпропетровській області, - DeepState. МАПИ

Фото: DeepState

Сили Оборони відкинули противника поблизу Товстого, однак ворог просунувся у Перебудові, поблизу Маліївки та Січневого.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Синельниківський район Дніпропетровської області

Сили Оборони відкинули противника поблизу Товстого.

Фото: DeepState

Ворог просунувся у Перебудові, поблизу Маліївки та Січневого.

Фото: DeepState
Фото: DeepState
Фото: DeepState

Тривають бої у Мировому 

Фото: DeepState

+17
За 3 роки не спромоглися вибудувати надійні лінії оборони? І що винних немає?(((
показати весь коментар
03.09.2025 11:22 Відповісти
+13
Чекають Українці, на чергове заслуховування СРАТЬєха!!
З Україною, оті стефанчуки+зеленський, повторюють долю сержанта Журавля!!! Дивіться на їх дії, а не слухаймо, їх теліпання язиками про ніщо!
показати весь коментар
03.09.2025 11:27 Відповісти
+5
Все згідно Оману
показати весь коментар
03.09.2025 11:47 Відповісти
За 3 роки не спромоглися вибудувати надійні лінії оборони? І що винних немає?(((
показати весь коментар
03.09.2025 11:22 Відповісти
Прочитайте новину нижче.
показати весь коментар
03.09.2025 11:33 Відповісти
О,а тепер вище поставили.
показати весь коментар
03.09.2025 11:49 Відповісти
Геннадій, в що зробив ти для оборони?
показати весь коментар
03.09.2025 11:58 Відповісти
Відгризають Донбас і полізли на Дніпропетро - які понадіялись шо Донбас вистоїть
показати весь коментар
03.09.2025 11:26 Відповісти
Чекають Українці, на чергове заслуховування СРАТЬєха!!
З Україною, оті стефанчуки+зеленський, повторюють долю сержанта Журавля!!! Дивіться на їх дії, а не слухаймо, їх теліпання язиками про ніщо!
показати весь коментар
03.09.2025 11:27 Відповісти
Чому під такими новинами взагалі нема наших пафосних вірунів у кордони 91.
показати весь коментар
03.09.2025 11:36 Відповісти
Ви їх не бачите, але вони є.
показати весь коментар
03.09.2025 11:40 Відповісти
За що деактивували, ;новорег;?
показати весь коментар
03.09.2025 11:50 Відповісти
Кожного дня кацапня просувається все далі та далі вглиб України, але деякі моменти (на мапі deepstatemap.live) мені не зрозумілі... Наприклад. Що коїться в районі Рубіжне - Кучерів Яр? З 15-го серпня там все завмерло. Намальовано, що частина кацапні відрізані від основних сил, але й досі пофарбована в кацапський колір...
показати весь коментар
03.09.2025 11:45 Відповісти
Все згідно Оману
показати весь коментар
03.09.2025 11:47 Відповісти
Треба почекати до вечора, зеленський покаже, всім свою...фламінгу!
показати весь коментар
03.09.2025 11:54 Відповісти
 
 