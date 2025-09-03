4 208 16
Ворог просунувся у Дніпропетровській області, - DeepState. МАПИ
Сили Оборони відкинули противника поблизу Товстого, однак ворог просунувся у Перебудові, поблизу Маліївки та Січневого.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Синельниківський район Дніпропетровської області
Сили Оборони відкинули противника поблизу Товстого.
Ворог просунувся у Перебудові, поблизу Маліївки та Січневого.
Тривають бої у Мировому
Топ коментарі
+17 Геннадій #588068
показати весь коментар03.09.2025 11:22 Відповісти Посилання
+13 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.09.2025 11:27 Відповісти Посилання
+5 Анатолий Черногуб
показати весь коментар03.09.2025 11:47 Відповісти Посилання
З Україною, оті стефанчуки+зеленський, повторюють долю сержанта Журавля!!! Дивіться на їх дії, а не слухаймо, їх теліпання язиками про ніщо!