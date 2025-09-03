На фронте зафиксировано 58 боестолкновений, половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 58 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности - Зноб-Новгородское, Прогресс, Бобылевка, Студенок, Шалыгино, Бунякино Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник с начала суток нанес три ракетных и три авиационных удара, всего применил три ракеты и сбросил шесть управляемых авиационных бомб, совершил 80 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины остановили две атаки врага в районе населенного пункта Волчанск, еще три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор три раза осуществлял штурмовые действия в районе населенного пункта Загрызово и в направлении Купянска.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Серебрянка. Три боестолкновения продолжаются.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Григорьевки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре попытки продвинуться вперед в сторону населенного пункта Ступочки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении наши воины остановили два наступательные действия врага в сторону населенных пунктов Плещиевка и Полтавка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Котлино, Удачное, Ореховое и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Зверево. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 23 атаки.

Сегодня на Новопавловском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Воскресенка, Камышеваха. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг не зафиксировано наступательных действий врага. Авиационному удару подверглись населенные пункты Белогорье и Веселянка.

На Приднепровском направлении противник предпринял тщетную попытку прорвать оборону наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ольговка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.