На фронті зафіксовано 58 боєзіткнень, половина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Від артилерійських обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Зноб-Новгородське, Прогрес, Бобилівка, Студенок, Шалигине, Бунякине Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник від початку доби завдав три ракетних та три авіаційні удари, загалом застосував три ракети та скинув шість керованих авіаційних бомб, здійснив 80 артилерійських обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили дві атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор три рази здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Загризове та в напрямку Куп’янська.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Серебрянка. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили чотири спроби просунутися вперед в бік населеного пункту Ступочки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку, наші воїни зупинили дві наступальні дії ворога в бік населених пунктів Плещіївка та Полтавка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Звірове. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 23 атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Ялта, Воскресенка, Комишуваха. Два бойових зіткнення продовжуються дотепер.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби ворог не зафіксовано наступальних дій ворога. Авіаційного удару зазнав населені пункти Білогір’я та Веселянка.

На Придніпровському напрямку противник зробив марну спробу прорвати оборону наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ольгівка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.