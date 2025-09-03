Трамп заявил, что "очень скоро" поговорит с Путиным

Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что поговорит с Путиным "очень скоро".

"Мы приняли очень решительные меры. Но я поговорю с ним в течение следующих нескольких дней, и мы с ним это обсудим. Я точно буду знать, что произошло", - сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что в четверг, 4 сентября, европейские лидеры и президент Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи "Коалиции желающих".

