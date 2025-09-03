Трамп заявил, что "очень скоро" поговорит с Путиным
Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что поговорит с Путиным "очень скоро".
"Мы приняли очень решительные меры. Но я поговорю с ним в течение следующих нескольких дней, и мы с ним это обсудим. Я точно буду знать, что произошло", - сказал глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что в четверг, 4 сентября, европейские лидеры и президент Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи "Коалиции желающих".
- опустив США
- убив економіку США
- розсварив союзників
- підняв оборонку ЕС
- сколотив коаліцію проти США
Дуже скоро.
Я точно знаю.
Але ми подивимося.
Я так думаю.
Це станеться, але можливо ні.
Через пару тижнів ми точно будемо знати.
Бо я впевнений що знаю про що кажу.
Ну побачимо як буде."
Нічого іншого ми вже ніколи не почуємо. Як папуга з чубом-одне й те саме. А ну, ще-"Тупий Байден".
що нове тр хоче почути від пу?
Про першопричини?
Сумно дуже і гідко це все
Такий собі варіант ЗЕ! але в деменції і з більшими можливостями.
"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна." Джерело: https://censor.net/ua/n3572089
І знову трампон:
"...я поговорю з ним впродовж наступних кількох днів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3572093
Психіатри на гілці є? Як ця хвороба (якщо не звертати уваги на деменцію) називається?
Здається, що уже увесь світ зрозумів, що руда мавпа не нашкодить ніяким чином "своєму другу Володі", який (за словами тієї ж мавпи) "хоче миру" (ІМХО, якби хотів, то не починав би війну в 2014-му).
Деменція пройде, лише згадати номер лікаря...
Позвони мне ,ради бога!
Через время протяни
Голос тихий и глубокий
Без тебя проходят дни
Что со мною- я не знаю
Умоляю- позвони
Позвони мне - заклинаю
МУДАЦКАЯ ПЕСНЯ президента США ДОНАЛЬДА ТРАМПА
Українці звикли вірити, що ХТОСЬ повинен вирішити всі наші проблеми як в казочкі! Пишуть, що в штатах все погано і американці "загнивають" (нагадує рашкованів, які все життя слухають маячню про те, як "захід загниває"!), а по факту все навпаки як раз і в США як було все "ок", так і буде завтра все "ок"!