Новости
3 021 48

Трамп заявил, что "очень скоро" поговорит с Путиным

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что поговорит с Путиным "очень скоро".

"Мы приняли очень решительные меры. Но я поговорю с ним в течение следующих нескольких дней, и мы с ним это обсудим. Я точно буду знать, что произошло", - сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что в четверг, 4 сентября, европейские лидеры и президент Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи "Коалиции желающих".

Читайте также: Путин любит показывать, что он сильный, но на самом деле он слабее, чем когда-либо, - Гилли о присутствии Путина на параде в Пекине

путин владимир (32136) США (27823) Трамп Дональд (6515)
Топ комментарии
+22
03.09.2025 19:31 Ответить
+17
Перемоги трампа

- опустив США
- убив економіку США
- розсварив союзників
- підняв оборонку ЕС
- сколотив коаліцію проти США
03.09.2025 19:35 Ответить
+9
заїб--в!!
03.09.2025 19:34 Ответить
03.09.2025 19:31 Ответить
заїб--в!!
03.09.2025 19:34 Ответить
пуйло водить рудого за ніс ,рудий водить конгрес за ніс
03.09.2025 19:34 Ответить
Водить, бо має на рудого свій список епштейна і не тільки. Ніщо інше не примусило би нарциса Трампа так безпрецендентно принижуватись перед путіним та ще остаточно руйнувати гегемона, яким були США.
03.09.2025 19:41 Ответить
трампу вже 80 років і він не дуже здоровий, йому так сильно пойух на компромати, що ти навіть уявити не можеш наскільки
03.09.2025 20:15 Ответить
Ну, звісно, йому пофіг, якщо його в 80 років, та ще й не дуже здорового, вдягнуть в помаранчеву робу і запроторять ту саму камеру, де сидів епштей. Звучить дуже логічно
03.09.2025 20:40 Ответить
а він точно доживе до вироку, який може бути через 3-4 роки?
03.09.2025 20:42 Ответить
Можна було б давно знищити Пуйла фізично і війна припинилася б негайно. Але це не дасть зробити шобло Вови ********** і д'Єрьмака, бо на війні вони заробляють шалені гроші. Та й ВасяДвамагазина працює виключно на інтереси цього шобла.
03.09.2025 20:10 Ответить
Дай вгадаю, через два-три тижні!??
03.09.2025 19:35 Ответить
Тампон ще раз хоче полизати ***** в очко якому Сі вчора накінчав
03.09.2025 19:35 Ответить
Фе, як не естетично
03.09.2025 20:23 Ответить
доня старий дурень -мазохист
03.09.2025 19:35 Ответить
Дуже скоро про те,про що в народі кажуть:" А попіздеть?!"
03.09.2025 19:43 Ответить
Скоріше б вже Тампон поговорив з Кобзоном і там ще й ***** зустрів
03.09.2025 19:44 Ответить
Лучше бы они подписали очень хороший совместный некролог.
03.09.2025 19:45 Ответить
Не потрібно звертати увагу на цього ідіота
03.09.2025 19:45 Ответить
Але санітарам варто.
03.09.2025 19:47 Ответить
Як кажуть американці, shame and disgrace
03.09.2025 19:46 Ответить
Треба вже якось оновити репертуар, і (наприклад) путіну з трампоном разом заспівати або станцювати.
03.09.2025 19:47 Ответить
На Алясці говорив з куйлом .руки сині.ноги пухнуть.ще раз поговорить.на концерт до кабздона куйло йому білєту всучить...
03.09.2025 19:51 Ответить
03.09.2025 19:52 Ответить
через две недели?
03.09.2025 19:55 Ответить
Це мабуть щось по Фрейду.
03.09.2025 19:55 Ответить
Рудий знов марить - запхайте йому оселедця в горлянку.
03.09.2025 19:56 Ответить
"Разговоры с оккупантом должны длиться не дольше автоматной очереди" - Василь Кук.
03.09.2025 19:57 Ответить
путін -- *****, сі --***** в квадраті, трамп-- ***** безмежне!
03.09.2025 19:58 Ответить
как сходит по большому- так сразу
03.09.2025 19:59 Ответить
"Я поговорю з ним.
Дуже скоро.
Я точно знаю.
Але ми подивимося.
Я так думаю.
Це станеться, але можливо ні.
Через пару тижнів ми точно будемо знати.
Бо я впевнений що знаю про що кажу.
Ну побачимо як буде."
Нічого іншого ми вже ніколи не почуємо. Як папуга з чубом-одне й те саме. А ну, ще-"Тупий Байден".
03.09.2025 20:00 Ответить
03.09.2025 20:00 Ответить
🤡
03.09.2025 20:05 Ответить
Ну дурак.... Задорнов таки был прав в отношении американцев, ну какими же тупыми надо быть чтобы выбрать себе в президенты это чучело придурковатое...
03.09.2025 20:05 Ответить
Ось тільки не треба тут Задорнова вихваляти - він після 91-го зовсім розумом поїхав, возвеличуючи росію.
03.09.2025 20:14 Ответить
Ну у тебя тоже фляга свистит не хило если ты усмотрел в моих словах хвалебную оду Задорнову...
03.09.2025 20:51 Ответить
...то ж вроді тр казав, що знає щось дуже важливе про пу і скаже через пару днів, а зараз знов позвоню і узнаю...
що нове тр хоче почути від пу?
Про першопричини?
Сумно дуже і гідко це все
03.09.2025 20:11 Ответить
Та він точно ***.увся! Це вже не смішно! Цього полудурка Трампа путлер буде ногами копати, а він все йому пробачатиме, бо що? Компромат? Кохання? Шизофренія? Збочення? Що, чорт забирай, з цим рудим блазнем, що називає себе президентом?
03.09.2025 20:14 Ответить
ЗАЗДРІСТЬ! Бо трампон хоче такої ж безмежної влади і контролю всіх фінансів у своїй країні, як то робить пУтлєр на московії. Він так само хоче вирішувати всі питання силою (чого тільки вартує ідея переназвати МО в "Міністерство війни") і на будь-який супротив погрожувати застосуванням ЯЗ. І, як будь яке самозакохане створіння, дуже хоче лишитися в підручниках історії (нобелівка, найвеличніший миротворець, що закінчив 100500 воєн за 24 години, переможець торгівельних воєн, які сам і розпочав, і т.д., і т.п.)
Такий собі варіант ЗЕ! але в деменції і з більшими можливостями.
03.09.2025 20:30 Ответить
Десь на концерті кобзона
03.09.2025 20:22 Ответить
Трампон:
"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна." Джерело: https://censor.net/ua/n3572089
І знову трампон:
"...я поговорю з ним впродовж наступних кількох днів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3572093

Психіатри на гілці є? Як ця хвороба (якщо не звертати уваги на деменцію) називається?

Здається, що уже увесь світ зрозумів, що руда мавпа не нашкодить ніяким чином "своєму другу Володі", який (за словами тієї ж мавпи) "хоче миру" (ІМХО, якби хотів, то не починав би війну в 2014-му).
03.09.2025 20:23 Ответить
знову дайте два тижні.
Деменція пройде, лише згадати номер лікаря...
03.09.2025 20:25 Ответить
Позвони мне, позвони!
Позвони мне ,ради бога!
Через время протяни
Голос тихий и глубокий
Без тебя проходят дни
Что со мною- я не знаю
Умоляю- позвони
Позвони мне - заклинаю
МУДАЦКАЯ ПЕСНЯ президента США ДОНАЛЬДА ТРАМПА
03.09.2025 20:30 Ответить
Трампон нагадує стару ,юрського періоду проститутку ,яку ніхто вже давно не хоче і задарма,але красить губи потрійним слоєм помади і крохмалить облізле ,посивіле волосся з надією хоч бути на слуху.
03.09.2025 20:31 Ответить
Балабол
03.09.2025 20:32 Ответить
В може у діда справді склероз і він просто не пам'ятає, що вже давав Яху@лу два тижні, що вже були останні попередження?
03.09.2025 20:34 Ответить
03.09.2025 20:38 Ответить
Та що ви всі хочете від трампа, ну він дійсно президент іншої країни. А у нас є свій президент, всенародно обраний, клявся на конституції і євангелії, що забезпечить нам достойний рівень життя і не допустить війну. В нас можуть бути претензії тільки до нашого президента, будемо надіятись, що він знає, що робить. Хоча жити стає все гірше в гірше, хоч бери і переїжджай до америки
03.09.2025 20:42 Ответить
Хоч один коментар відповідає реальності!
Українці звикли вірити, що ХТОСЬ повинен вирішити всі наші проблеми як в казочкі! Пишуть, що в штатах все погано і американці "загнивають" (нагадує рашкованів, які все життя слухають маячню про те, як "захід загниває"!), а по факту все навпаки як раз і в США як було все "ок", так і буде завтра все "ок"!
03.09.2025 20:57 Ответить
Скоро буде сповіщати, що дуже скоро посре.
03.09.2025 20:51 Ответить
 
 