Трамп заявив, що "дуже скоро" поговорить із Путіним
Президент США Дональд Трамп анонсував розмову із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким в Овальному кабінеті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав Трампа, що буде далі після завершення двох тижнів, які американський президент дав Путіну для того, щоби той погодився на переговори із президентом України Володимиром Зеленським.
Трамп заявив, що поговорить з Путіним "дуже скоро".
"Ми вжили дуже рішучих заходів. Але я поговорю з ним впродовж наступних кількох днів, і ми з ним це обговоримо. Я точно знатиму, що сталося", - сказав глава Білого дому.
Раніше повідомлялося, що у четвер, 4 вересня, європейські лідери та президент Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі "Коаліції охочих".
"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна."
"...я поговорю з ним впродовж наступних кількох днів..."
