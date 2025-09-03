УКР
Новини Розмова Трампа та Путіна
2 774 46

Трамп заявив, що "дуже скоро" поговорить із Путіним

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Президент США Дональд Трамп анонсував розмову із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким в Овальному кабінеті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Трампа, що буде далі після завершення двох тижнів, які американський президент дав Путіну для того, щоби той погодився на переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп заявив, що поговорить з Путіним "дуже скоро".

"Ми вжили дуже рішучих заходів. Але я поговорю з ним впродовж наступних кількох днів, і ми з ним це обговоримо. Я точно знатиму, що сталося", - сказав глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 4 вересня, європейські лідери та президент Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі "Коаліції охочих".

+22
03.09.2025 19:31 Відповісти
03.09.2025 19:31 Відповісти
+16
Перемоги трампа

- опустив США
- убив економіку США
- розсварив союзників
- підняв оборонку ЕС
- сколотив коаліцію проти США
03.09.2025 19:35 Відповісти
03.09.2025 19:35 Відповісти
+9
заїб--в!!
03.09.2025 19:34 Відповісти
03.09.2025 19:34 Відповісти
03.09.2025 19:31 Відповісти
03.09.2025 19:31 Відповісти
заїб--в!!
03.09.2025 19:34 Відповісти
03.09.2025 19:34 Відповісти
пуйло водить рудого за ніс ,рудий водить конгрес за ніс
03.09.2025 19:34 Відповісти
03.09.2025 19:34 Відповісти
Водить, бо має на рудого свій список епштейна і не тільки. Ніщо інше не примусило би нарциса Трампа так безпрецендентно принижуватись перед путіним та ще остаточно руйнувати гегемона, яким були США.
03.09.2025 19:41 Відповісти
03.09.2025 19:41 Відповісти
трампу вже 80 років і він не дуже здоровий, йому так сильно пойух на компромати, що ти навіть уявити не можеш наскільки
03.09.2025 20:15 Відповісти
03.09.2025 20:15 Відповісти
Ну, звісно, йому пофіг, якщо його в 80 років, та ще й не дуже здорового, вдягнуть в помаранчеву робу і запроторять ту саму камеру, де сидів епштей. Звучить дуже логічно
03.09.2025 20:40 Відповісти
03.09.2025 20:40 Відповісти
а він точно доживе до вироку, який може бути через 3-4 роки?
03.09.2025 20:42 Відповісти
03.09.2025 20:42 Відповісти
Можна було б давно знищити Пуйла фізично і війна припинилася б негайно. Але це не дасть зробити шобло Вови ********** і д'Єрьмака, бо на війні вони заробляють шалені гроші. Та й ВасяДвамагазина працює виключно на інтереси цього шобла.
03.09.2025 20:10 Відповісти
03.09.2025 20:10 Відповісти
Перемоги трампа

- опустив США
- убив економіку США
- розсварив союзників
- підняв оборонку ЕС
- сколотив коаліцію проти США
03.09.2025 19:35 Відповісти
03.09.2025 19:35 Відповісти
Дай вгадаю, через два-три тижні!??
03.09.2025 19:35 Відповісти
03.09.2025 19:35 Відповісти
Тампон ще раз хоче полизати ***** в очко якому Сі вчора накінчав
03.09.2025 19:35 Відповісти
03.09.2025 19:35 Відповісти
Фе, як не естетично
03.09.2025 20:23 Відповісти
03.09.2025 20:23 Відповісти
доня старий дурень -мазохист
03.09.2025 19:35 Відповісти
03.09.2025 19:35 Відповісти
Дуже скоро про те,про що в народі кажуть:" А попіздеть?!"
03.09.2025 19:43 Відповісти
03.09.2025 19:43 Відповісти
Скоріше б вже Тампон поговорив з Кобзоном і там ще й ***** зустрів
03.09.2025 19:44 Відповісти
03.09.2025 19:44 Відповісти
Лучше бы они подписали очень хороший совместный некролог.
03.09.2025 19:45 Відповісти
03.09.2025 19:45 Відповісти
Не потрібно звертати увагу на цього ідіота
03.09.2025 19:45 Відповісти
03.09.2025 19:45 Відповісти
Але санітарам варто.
03.09.2025 19:47 Відповісти
03.09.2025 19:47 Відповісти
Як кажуть американці, shame and disgrace
03.09.2025 19:46 Відповісти
03.09.2025 19:46 Відповісти
Треба вже якось оновити репертуар, і (наприклад) путіну з трампоном разом заспівати або станцювати.
03.09.2025 19:47 Відповісти
03.09.2025 19:47 Відповісти
На Алясці говорив з куйлом .руки сині.ноги пухнуть.ще раз поговорить.на концерт до кабздона куйло йому білєту всучить...
03.09.2025 19:51 Відповісти
03.09.2025 19:51 Відповісти
03.09.2025 19:52 Відповісти
03.09.2025 19:52 Відповісти
через две недели?
03.09.2025 19:55 Відповісти
03.09.2025 19:55 Відповісти
Це мабуть щось по Фрейду.
03.09.2025 19:55 Відповісти
03.09.2025 19:55 Відповісти
Рудий знов марить - запхайте йому оселедця в горлянку.
03.09.2025 19:56 Відповісти
03.09.2025 19:56 Відповісти
"Разговоры с оккупантом должны длиться не дольше автоматной очереди" - Василь Кук.
03.09.2025 19:57 Відповісти
03.09.2025 19:57 Відповісти
путін -- *****, сі --***** в квадраті, трамп-- ***** безмежне!
03.09.2025 19:58 Відповісти
03.09.2025 19:58 Відповісти
как сходит по большому- так сразу
03.09.2025 19:59 Відповісти
03.09.2025 19:59 Відповісти
"Я поговорю з ним.
Дуже скоро.
Я точно знаю.
Але ми подивимося.
Я так думаю.
Це станеться, але можливо ні.
Через пару тижнів ми точно будемо знати.
Бо я впевнений що знаю про що кажу.
Ну побачимо як буде."
Нічого іншого ми вже ніколи не почуємо. Як папуга з чубом-одне й те саме. А ну, ще-"Тупий Байден".
03.09.2025 20:00 Відповісти
03.09.2025 20:00 Відповісти
03.09.2025 20:00 Відповісти
03.09.2025 20:00 Відповісти
🤡
03.09.2025 20:05 Відповісти
03.09.2025 20:05 Відповісти
Ну дурак.... Задорнов таки был прав в отношении американцев, ну какими же тупыми надо быть чтобы выбрать себе в президенты это чучело придурковатое...
03.09.2025 20:05 Відповісти
03.09.2025 20:05 Відповісти
Ось тільки не треба тут Задорнова вихваляти - він після 91-го зовсім розумом поїхав, возвеличуючи росію.
03.09.2025 20:14 Відповісти
03.09.2025 20:14 Відповісти
Ну у тебя тоже фляга свистит не хило если ты усмотрел в моих словах хвалебную оду Задорнову...
03.09.2025 20:51 Відповісти
03.09.2025 20:51 Відповісти
...то ж вроді тр казав, що знає щось дуже важливе про пу і скаже через пару днів, а зараз знов позвоню і узнаю...
що нове тр хоче почути від пу?
Про першопричини?
Сумно дуже і гідко це все
03.09.2025 20:11 Відповісти
03.09.2025 20:11 Відповісти
Та він точно ***.увся! Це вже не смішно! Цього полудурка Трампа путлер буде ногами копати, а він все йому пробачатиме, бо що? Компромат? Кохання? Шизофренія? Збочення? Що, чорт забирай, з цим рудим блазнем, що називає себе президентом?
03.09.2025 20:14 Відповісти
03.09.2025 20:14 Відповісти
ЗАЗДРІСТЬ! Бо трампон хоче такої ж безмежної влади і контролю всіх фінансів у своїй країні, як то робить пУтлєр на московії. Він так само хоче вирішувати всі питання силою (чого тільки вартує ідея переназвати МО в "Міністерство війни") і на будь-який супротив погрожувати застосуванням ЯЗ. І, як будь яке самозакохане створіння, дуже хоче лишитися в підручниках історії (нобелівка, найвеличніший миротворець, що закінчив 100500 воєн за 24 години, переможець торгівельних воєн, які сам і розпочав, і т.д., і т.п.)
Такий собі варіант ЗЕ! але в деменції і з більшими можливостями.
03.09.2025 20:30 Відповісти
03.09.2025 20:30 Відповісти
Десь на концерті кобзона
03.09.2025 20:22 Відповісти
03.09.2025 20:22 Відповісти
Трампон:
"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна." Джерело: https://censor.net/ua/n3572089
І знову трампон:
"...я поговорю з ним впродовж наступних кількох днів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3572093

Психіатри на гілці є? Як ця хвороба (якщо не звертати уваги на деменцію) називається?

Здається, що уже увесь світ зрозумів, що руда мавпа не нашкодить ніяким чином "своєму другу Володі", який (за словами тієї ж мавпи) "хоче миру" (ІМХО, якби хотів, то не починав би війну в 2014-му).
03.09.2025 20:23 Відповісти
03.09.2025 20:23 Відповісти
знову дайте два тижні.
Деменція пройде, лише згадати номер лікаря...
03.09.2025 20:25 Відповісти
03.09.2025 20:25 Відповісти
Позвони мне, позвони!
Позвони мне ,ради бога!
Через время протяни
Голос тихий и глубокий
Без тебя проходят дни
Что со мною- я не знаю
Умоляю- позвони
Позвони мне - заклинаю
МУДАЦКАЯ ПЕСНЯ президента США ДОНАЛЬДА ТРАМПА
03.09.2025 20:30 Відповісти
03.09.2025 20:30 Відповісти
Трампон нагадує стару ,юрського періоду проститутку ,яку ніхто вже давно не хоче і задарма,але красить губи потрійним слоєм помади і крохмалить облізле ,посивіле волосся з надією хоч бути на слуху.
03.09.2025 20:31 Відповісти
03.09.2025 20:31 Відповісти
Балабол
03.09.2025 20:32 Відповісти
03.09.2025 20:32 Відповісти
В може у діда справді склероз і він просто не пам'ятає, що вже давав Яху@лу два тижні, що вже були останні попередження?
03.09.2025 20:34 Відповісти
03.09.2025 20:34 Відповісти
03.09.2025 20:38 Відповісти
03.09.2025 20:38 Відповісти
Та що ви всі хочете від трампа, ну він дійсно президент іншої країни. А у нас є свій президент, всенародно обраний, клявся на конституції і євангелії, що забезпечить нам достойний рівень життя і не допустить війну. В нас можуть бути претензії тільки до нашого президента, будемо надіятись, що він знає, що робить. Хоча жити стає все гірше в гірше, хоч бери і переїжджай до америки
03.09.2025 20:42 Відповісти
03.09.2025 20:42 Відповісти
 
 