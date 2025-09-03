Враг почти 50 раз атаковал на Покровском направлении, обезврежен 131 оккупант, - Генштаб

С начала этих суток произошло 147 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли 4 ракетных и 51 авиационный удар, применили 28 ракет, сбросили 80 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 2069 дронов-камикадзе и осуществили 3574 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, в целом сбросил 24 управляемых авиабомб и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Кутьковки, еще одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска, Петропавловки. До сих пор идет одно боевое столкновение.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 34 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандриголово, Дробышево, Ямполя, Дроновки, Сиверска. Три боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону населенных пунктов Пазено и Ступочки. Один бой продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Екатериновка и в сторону Плещиевки и Полтавки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Затышок, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Ореховое и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 131 оккупанта, из них 84 - безвозвратно. Также уничтожено три мотоцикла, три единицы автомобильной техники, единицу специальной техники, пушку, 68 беспилотных летательных аппаратов и повреждены мотоцикл, пушка, шесть укрытий для личного состава противника.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Камышеваха и в направлении Новомихайловки. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Антоновка.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 153 отдельной механизированной бригады, которые стойко сдерживают противника.