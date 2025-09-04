РУС
Германия предложит усиление ПВО и улучшение дальнобойных возможностей Украины в рамках гарантий безопасности, но не направление войск, - Spiegel

Минобороны ФРГ об инциденте в Балтике

В рамках гарантий безопасности для Украины после потенциального прекращения огня Германия предложит значительный вклад в усиление ПВО и других возможностей украинской армии, но не обещает участия Бундесвера в контингенте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Spiegel.

Так, по данным издания, во время встречи "Коалиции желающих" в Париже в четверг Берлин предложит в качестве своего основного вклада усиление украинской противовоздушной обороны. План предусматривает увеличение предоставляемой поддержки на 20% в год.

Также планируется вклад в улучшение дальнобойных возможностей Украины - в частности, в вопросе производстве крылатых ракет, что осуществляется на территории Украины с финансовой и технической поддержкой партнеров.

Также читайте: Германия призывает поддержать Украину в процессе расширения ЕС, несмотря на блокирование Венгрии, - МИД ФРГ

Сообщается также, что Германия готова вооружать четыре механизированные бригады, что предусматривает предоставление около 480 БТР и других пехотных машин в год.

Кроме того, еще одним компонентом гарантий безопасности будет продолжение помощи с обучением украинских военных и дальнейшее углубление сотрудничества ОПК Украины и стран-партнеров - сферы, в которых Германия уже делает значительный вклад.

Читайте: Планы Путина выходят за пределы Украины, - генерал Бундесвера Бройер

Ранее сообщалось, что в Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины, и рассматривают обеспечение гарантий безопасности финансово.

Германия (7253) ПВО (3069) гарантии безопасности (255)
Таурусами вже "покращили далекобійні спроможності" України. Дуже дякуємо. Суцільна говорильня.
04.09.2025 12:01
А навіщо нам Таураси, які б'ють до 400 км, коли в нас є "Фламінго" Боневтіка із боєвою головкою за тону і б'ють (по мільтику) до 3 тисяч км? Навіть США не можуть виготовити на рік більше сотні "томагавок", а Боневтік сказав що може декілька тисяч. Це мабуть після 3 тисяч балістичних ракет?
04.09.2025 12:49
Не може бути. Ще більше дасте нам Таурусів і підвищите ППО? Да куда вже більше. Все дають і дають нам. Тільки щось рашистські даже крилаті ракети вже пробивають ППО Київа а Таурусів жодого так і не побачили яких обіцяв Мерц перед виборами. Так що засуньте свої обіцянки і гарантії собі в сраку. Не вірю жодному із них
04.09.2025 12:12
Вище писав і Вам напишу, що не потрібно звинувачувати німців, американців чи французів, що нам чогось не дали. Подивіться, що ми зробили самі, бо війна не в них, а в нас. А ми всі гроші з 2019 року зарили в асфальт, знищили ідеальні ракети "Вільху", "Нептун", "Сапсан", а винні німці?
04.09.2025 12:52
Давайте Тауруси
04.09.2025 12:21
якщо буде мало, то можемо запропонувати посилення та покращення ще чого небудь. Готові обговорити подальші обговорення
04.09.2025 12:23
04.09.2025 12:56
 
 