Германия предложит усиление ПВО и улучшение дальнобойных возможностей Украины в рамках гарантий безопасности, но не направление войск, - Spiegel

В рамках гарантий безопасности для Украины после потенциального прекращения огня Германия предложит значительный вклад в усиление ПВО и других возможностей украинской армии, но не обещает участия Бундесвера в контингенте.

Так, по данным издания, во время встречи "Коалиции желающих" в Париже в четверг Берлин предложит в качестве своего основного вклада усиление украинской противовоздушной обороны. План предусматривает увеличение предоставляемой поддержки на 20% в год.

Также планируется вклад в улучшение дальнобойных возможностей Украины - в частности, в вопросе производстве крылатых ракет, что осуществляется на территории Украины с финансовой и технической поддержкой партнеров.

Сообщается также, что Германия готова вооружать четыре механизированные бригады, что предусматривает предоставление около 480 БТР и других пехотных машин в год.

Кроме того, еще одним компонентом гарантий безопасности будет продолжение помощи с обучением украинских военных и дальнейшее углубление сотрудничества ОПК Украины и стран-партнеров - сферы, в которых Германия уже делает значительный вклад.

Ранее сообщалось, что в Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины, и рассматривают обеспечение гарантий безопасности финансово.