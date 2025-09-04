УКР
Німеччина запропонує посилення ППО та покращення далекобійних спроможностей України в межах гарантій безпеки, але не направлення військ, - Spiegel

Міноборони ФРН про інцидент в Балтиці

У межах гарантій безпеки для України після потенційного припинення вогню Німеччина запропонує значний внесок у посилення ППО та інших спроможностей української армії, але не обіцяє участі Бундесверу в контингенті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише Spiegel.

Так, за даними видання, під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі у четвер Берлін запропонує як свій основний внесок посилення української протиповітряної оборони. План передбачає збільшення підтримки, що надається, на 20% на рік.

Також планується внесок у покращення далекобійних спроможностей України – зокрема, у питанні виробництві крилатих ракет, що здійснюється на території України із фінансовою і технічною підтримкою партнерів.

Також читайте: Німеччина закликає підтримати Україну в процесі розширення ЄС, незважаючи на блокування Угорщини, - МЗС ФРН

Повідомляється також, що Німеччина готова озброювати чотири механізовані бригади, що передбачає надання близько 480 БТР та інших піхотних машин на рік.

Крім того, ще одним компонентом безпекових гарантій буде продовження допомоги з навчанням українських військових та подальше поглиблення співпраці ОПК України і країн-партнерів – сфери, у яких Німеччина вже робить значний внесок.

Читайте: Плани Путіна виходять за межі України, - генерал Бундесверу Броєр

Раніше повідомлялося, що у Німеччині сумніваються в необхідності розміщення своїх військ на території України, і розглядають забезпечення гарантій безпеки фінансово.

Таурусами вже "покращили далекобійні спроможності" України. Дуже дякуємо. Суцільна говорильня.
04.09.2025 12:01 Відповісти
А навіщо нам Таураси, які б'ють до 400 км, коли в нас є "Фламінго" Боневтіка із боєвою головкою за тону і б'ють (по мільтику) до 3 тисяч км? Навіть США не можуть виготовити на рік більше сотні "томагавок", а Боневтік сказав що може декілька тисяч. Це мабуть після 3 тисяч балістичних ракет?
04.09.2025 12:49 Відповісти
Не може бути. Ще більше дасте нам Таурусів і підвищите ППО? Да куда вже більше. Все дають і дають нам. Тільки щось рашистські даже крилаті ракети вже пробивають ППО Київа а Таурусів жодого так і не побачили яких обіцяв Мерц перед виборами. Так що засуньте свої обіцянки і гарантії собі в сраку. Не вірю жодному із них
04.09.2025 12:12 Відповісти
Вище писав і Вам напишу, що не потрібно звинувачувати німців, американців чи французів, що нам чогось не дали. Подивіться, що ми зробили самі, бо війна не в них, а в нас. А ми всі гроші з 2019 року зарили в асфальт, знищили ідеальні ракети "Вільху", "Нептун", "Сапсан", а винні німці?
04.09.2025 12:52 Відповісти
Давайте Тауруси
04.09.2025 12:21 Відповісти
якщо буде мало, то можемо запропонувати посилення та покращення ще чого небудь. Готові обговорити подальші обговорення
04.09.2025 12:23 Відповісти
04.09.2025 12:56 Відповісти
 
 