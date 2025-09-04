Німеччина запропонує посилення ППО та покращення далекобійних спроможностей України в межах гарантій безпеки, але не направлення військ, - Spiegel

У межах гарантій безпеки для України після потенційного припинення вогню Німеччина запропонує значний внесок у посилення ППО та інших спроможностей української армії, але не обіцяє участі Бундесверу в контингенті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише Spiegel.

Так, за даними видання, під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі у четвер Берлін запропонує як свій основний внесок посилення української протиповітряної оборони. План передбачає збільшення підтримки, що надається, на 20% на рік.

Також планується внесок у покращення далекобійних спроможностей України – зокрема, у питанні виробництві крилатих ракет, що здійснюється на території України із фінансовою і технічною підтримкою партнерів.

Повідомляється також, що Німеччина готова озброювати чотири механізовані бригади, що передбачає надання близько 480 БТР та інших піхотних машин на рік.

Крім того, ще одним компонентом безпекових гарантій буде продовження допомоги з навчанням українських військових та подальше поглиблення співпраці ОПК України і країн-партнерів – сфери, у яких Німеччина вже робить значний внесок.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині сумніваються в необхідності розміщення своїх військ на території України, і розглядають забезпечення гарантій безпеки фінансово.