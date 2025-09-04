Катастрофа с фуникулером в Лиссабоне: погиб гражданин Украины
В Лиссабоне в Португалии в результате аварии фуникулера погиб один гражданин Украины.
Об этом сообщил МИД Украины в комментарии СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
По информации посольства Украины в Португалии, в катастрофе погиб украинец 1971 года рождения.
Украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.
Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипучреждению предоставить родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку.
Напомним, 3 сентября в Лиссабоне сошел с рельсов туристический фуникулер Gloria: 17 человек погибли, еще 21 - пострадали.
По данным португальских медиа, вдоль маршрута фуникулера оборвался трос, из-за чего транспорт потерял контроль и столкнулся с соседним зданием.
В городе объявлен трехдневный траур.
