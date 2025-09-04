РУС
Новости Авария фуникулера в Лиссабоне
4 646 45

Катастрофа с фуникулером в Лиссабоне: погиб гражданин Украины

В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец

В Лиссабоне в Португалии в результате аварии фуникулера погиб один гражданин Украины.

Об этом сообщил МИД Украины в комментарии СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По информации посольства Украины в Португалии, в катастрофе погиб украинец 1971 года рождения.

Украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипучреждению предоставить родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку.

Напомним, 3 сентября в Лиссабоне сошел с рельсов туристический фуникулер Gloria: 17 человек погибли, еще 21 - пострадали.

По данным португальских медиа, вдоль маршрута фуникулера оборвался трос, из-за чего транспорт потерял контроль и столкнулся с соседним зданием.

В городе объявлен трехдневный траур.

Топ комментарии
+8
04.09.2025 20:35 Ответить
+6
04.09.2025 20:36 Ответить
+6
04.09.2025 20:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
техогляд хто проводив?
показать весь комментарий
04.09.2025 20:34 Ответить
той фунікулер сам-по-собі стрьомний - з поворотами і навіть від тротуару не відгорожений - хто завгодно міг диверсію вчинити
показать весь комментарий
04.09.2025 20:42 Ответить
Я дивуюсь як Лісабонські трамваї з тротуарів людей на поворотах не збивають. А на цьому я піднімався ще на початку 90-х.
показать весь комментарий
04.09.2025 20:52 Ответить
04.09.2025 20:35 Ответить
З дитинства конспіролог , чи на старість таким став ?
показать весь комментарий
04.09.2025 20:44 Ответить
а може то президент португалії звіздарас? розворували гроші на ремонт фунікулера, а винен трамп
показать весь комментарий
04.09.2025 20:48 Ответить
це може бути правдою.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:04 Ответить
ухилянт
показать весь комментарий
04.09.2025 20:35 Ответить
у 64 роки до війська?
показать весь комментарий
04.09.2025 21:06 Ответить
з мене ще той математик. 10 років приписав, але теж не молодий.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:09 Ответить
54...хоча не в цьому суть
показать весь комментарий
04.09.2025 21:10 Ответить
то ти хизуєшся своїм ухилянством?
показать весь комментарий
04.09.2025 21:09 Ответить
04.09.2025 20:36 Ответить
Все простіше - як написано на роду що втопишся , то від сифілісу не помреш . Ну а перефразуючи - від смерті не втечеш , захоче - знайде навіть у Португалії .
показать весь комментарий
04.09.2025 20:46 Ответить
Світла пам'ять загиблим, хтось халатно до своїх обов'язків віднісся по експлуатації
показать весь комментарий
04.09.2025 20:42 Ответить
Звісно що земля їм пухом , але як вже про халатність мову заводити , то дехто у нас халатно до своїх обов'язків виборця у 2019 віднісся , а той хто після тих виборів потім взявся країною керувати не те що про обов'язки забувся - на Конституцію наср#в . У результаті скільки у нас таких фунікулерів щодня за світи йде ? (((
показать весь комментарий
04.09.2025 20:51 Ответить
04.09.2025 20:47 Ответить
жив
показать весь комментарий
04.09.2025 20:51 Ответить
54 роки це хлоп? Та це майже дід. А враховуючи, що після виходу на пенсію в 60 років, ще рік, два і дєрєвяний макєнтош, це я судю по своїм знайомим, які представились, одразу по виходу на пенсію
показать весь комментарий
04.09.2025 20:52 Ответить
Спробуй виїхати у 59 років та 11 місяців , якщо не маєш чарівного паперу "бронь" або "інвалід " , потім розкажеш прикордоннику про "дерев'яний макінтош" свого знайомого , а він тобі поспівчуває
показать весь комментарий
04.09.2025 20:56 Ответить
Та це понятно, я просто хотів підкреслить, що середній вік життя чоловіка в Україні 60 років, хто не воює
показать весь комментарий
04.09.2025 21:00 Ответить
середній взагалі щось 57 , але хто у тім винен окрім самих "номінантів " що смалять як паротяг , п'ють як водяна помпа і жеруть як свиня на відгодівлі ?(( Мені один знайомий , який у будень випивав літру перваку , а у вихідні три , свого часу казав таке : "мій дід пив і курив , а помер у 80 " , на зауваження скільки б той дід прожив якби не пив - не зважав .... до пенсії не дожив , його син , батька наслідуючи , помер у сорок , у онука у 19 - виразка прободна , ледве медики порятували ((
показать весь комментарий
04.09.2025 21:08 Ответить
Тут не вгадаєш. Можна не пить, не курить, а потім склеїть ласти від якогось коронавіраса чи від раку. Або банальний інсульт, який доречі помолодшав. А організм це ресурс, так шо грєх його не потратить, шоб не було абідна
показать весь комментарий
04.09.2025 21:13 Ответить
"шоб не було абідна за бесцельно пропітиє годи" - павка карчагін, так пропивалася сталь )))
показать весь комментарий
04.09.2025 21:18 Ответить
Ну це вже як казав один тепер вже "канадієць" з 2022 : "Пити потрібно так щоб у 25 померти від інсульту " Він мав на увазі саме алкоголь , а не холестеринові ****** від неправильного харчування , тому дійсно - "кожному своє " , як одні розумники казали (( P.S. Є одна проблема- життя у стилі " не абідна " , зустріч з кістлявою в основному прискорює , випадків коли алкоголізм допоміг мало ,декому допомогло коли бухав як ЧАЕС бабахнула, але чомусь не всім ((
показать весь комментарий
04.09.2025 21:21 Ответить
Вся біда в тому, що нам відведено не багато часу. +/- 10 років особливої ролі, як на мене, не грають. А з віком щей болячкі усілякі чіпляються, які можуть зробити то життя незтрепним. Але я вірю во всілякі реінкарнації, шо є шось типу душі, хоча в канонічні релігії не вірю і в церкву не хожу.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:27 Ответить
Ну а я у реінкарнації не вірю , тому для мене 10 років мають значення , особливо якщо брати до уваги стан своїх найближчих - їм втрачати когось у старості буде простіше аніж ховати молодим . Кажу це як той, хто дружину поховав коли їй 47 було , пережив це сам і бачив як тяжко це було дітям (((
показать весь комментарий
04.09.2025 21:32 Ответить
(((
показать весь комментарий
04.09.2025 21:34 Ответить
Дорожи кожним днем !
показать весь комментарий
04.09.2025 21:35 Ответить
Не угадаешь, это правда , бывает и молодой спортсмен сгорает от рака в 25 лет, и здоровый никогда не куривший дядька мрет от короны. Но правда и то, что те, кто не курит и не пьет как лошадь, клеют ласты в раннем возрасте горазд реже, чем те кто да.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:33 Ответить
Не факт, что он выехал из Украины во время войны. В Португалии очень много моряков из Украины жило ещё с 90-х. Возможно он просто не смог отказаться от украинского гражданства.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:35 Ответить
Ну всі ж знають, що в Португалії купа наших заробітчан? Ви не допускаєте, що він там міг жити 10-15 років?
Мій однокласник живе у Португалії з часів Юща ще, приміром...
показать весь комментарий
04.09.2025 21:42 Ответить
Я особисто допускаю що той хто в Португалії 15 років , вже отримав португальське громадянство взамін українського , бо той хто там планував попрацювати як заробітчанин 15 років не витримає . Однокласник моєї покійної дружини за п'ять років там на хруща засмаженого перетворився , працюючи без вихідних на двох роботах. Португалія бідна країна , там медом не намазано , це не Німеччина .
показать весь комментарий
04.09.2025 22:21 Ответить
А для мене всі кому менш 65 є хлопи. Оно один знайомий у минулому році, в 64, четвертий раз одружився.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:54 Ответить
Це непогано що в 64 оженився , погано що тричі до того розвівся ((
показать весь комментарий
04.09.2025 22:22 Ответить
Гроші тратив , якими його зелений батяня забезпечував.
показать весь комментарий
04.09.2025 20:52 Ответить
Купа українських заробітчан у Португалії з кінця 90-х чи там початку 2000-х...
показать весь комментарий
04.09.2025 21:40 Ответить
Вас це взагалі не стосується. Нічого: скоро вас, "совків", не буде - ви не вічні
показать весь комментарий
04.09.2025 21:52 Ответить
Ваши батьки- совки вже на концерті Кобзона чи ще на портрет чЛеніна молються?
показать весь комментарий
04.09.2025 21:57 Ответить
вже десь з десяток років тому, шевченко, впридачу до буковеля, земмерінг тут милився хапонуть )) навезти дешевої обслуги з України й рубити, як у себе дома бабло )) думав шо забашляє за підпис, шо лижні ліфти пройшли техогляд, заразом з помешканнями )) а не тут то було!!! думаю, просто зі жлобста мало запропонував ))) а грузини там вже косяками навколо нього крутились, щоб українськими заробітчанами керувати ))) грузини розбіглись, так, по мєлочам щось урвали, в порівнянні з грандіозними очікуваннями навалу бабла ))
показать весь комментарий
04.09.2025 21:17 Ответить
Последний такой случай насколько помню был в конце 90-х когда один американский летчик в Италии довыделывался на низких виражах и срубил крылом трос кабины фуникулера.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:43 Ответить
Что ты гонишь? Трос кабины фуникулёра проходит между рельсами и что за самолёт такой был, что между рельсами летал? Может ты про канатную дорогу вещаешь?
показать весь комментарий
04.09.2025 22:09 Ответить
Карма наздогнала ухилянта.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:49 Ответить
Інші 16 людей теж ухилянти?
показать весь комментарий
04.09.2025 22:12 Ответить
 
 