Катастрофа с фуникулером в Лиссабоне: погиб гражданин Украины

В Лиссабоне в Португалии в результате аварии фуникулера погиб один гражданин Украины.

Об этом сообщил МИД Украины в комментарии СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По информации посольства Украины в Португалии, в катастрофе погиб украинец 1971 года рождения.

Украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипучреждению предоставить родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку.

Напомним, 3 сентября в Лиссабоне сошел с рельсов туристический фуникулер Gloria: 17 человек погибли, еще 21 - пострадали.

По данным португальских медиа, вдоль маршрута фуникулера оборвался трос, из-за чего транспорт потерял контроль и столкнулся с соседним зданием.

В городе объявлен трехдневный траур.

