Новини Аварія фунікулера у Лісабоні
2 352 24

Катастрофа з фунікулером у Лісабоні: загинув громадянин України

У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець

У Лісабоні в Португалії внаслідок аварії фунікулера загинув один громадянин України.

Про це повідомило МЗС України у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі загинув українець 1971 року народження.

Українські дипломати проінформували родичів загиблого та висловили співчуття.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив дипустанові надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.

Нагадаємо, 3 вересня в Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер Gloria: 17 людей загинуло, ще 21 — постраждали.

За даними португальських медіа, уздовж маршруту фунікулера обірвався трос, через що транспорт втратив контроль і зіткнувся з сусідньою будівлею.

У місті оголошена триденна жалоба.

+3
Як тільки Президент Португалії, сказав про очевидні речі для усього Світу, і ось тобі, маємо фунікулер ….
Скільки разів, як на вашу думку, може отаке траплятися з фунікулером, без втручання сторонньої істоти???
04.09.2025 20:35 Відповісти
+3
І для чого нам ця новина? Він що на війні загинув
04.09.2025 20:36 Відповісти
+3
54 роки це хлоп? Та це майже дід. А враховуючи, що після виходу на пенсію в 60 років, ще рік, два і дєрєвяний макєнтош, це я судю по своїм знайомим, які представились, одразу по виходу на пенсію
04.09.2025 20:52 Відповісти
техогляд хто проводив?
04.09.2025 20:34 Відповісти
той фунікулер сам-по-собі стрьомний - з поворотами і навіть від тротуару не відгорожений - хто завгодно міг диверсію вчинити
04.09.2025 20:42 Відповісти
Я дивуюсь як Лісабонські трамваї з тротуарів людей на поворотах не збивають. А на цьому я піднімався ще на початку 90-х.
04.09.2025 20:52 Відповісти
Як тільки Президент Португалії, сказав про очевидні речі для усього Світу, і ось тобі, маємо фунікулер ….
Скільки разів, як на вашу думку, може отаке траплятися з фунікулером, без втручання сторонньої істоти???
04.09.2025 20:35 Відповісти
З дитинства конспіролог , чи на старість таким став ?
04.09.2025 20:44 Відповісти
а може то президент португалії звіздарас? розворували гроші на ремонт фунікулера, а винен трамп
04.09.2025 20:48 Відповісти
це може бути правдою.
04.09.2025 21:04 Відповісти
ухилянт
04.09.2025 20:35 Відповісти
у 64 роки до війська?
04.09.2025 21:06 Відповісти
з мене ще той математик. 10 років приписав, але теж не молодий.
04.09.2025 21:09 Відповісти
54...хоча не в цьому суть
04.09.2025 21:10 Відповісти
то ти хизуєшся своїм ухилянством?
04.09.2025 21:09 Відповісти
І для чого нам ця новина? Він що на війні загинув
04.09.2025 20:36 Відповісти
Все простіше - як написано на роду що втопишся , то від сифілісу не помреш . Ну а перефразуючи - від смерті не втечеш , захоче - знайде навіть у Португалії .
04.09.2025 20:46 Відповісти
Світла пам'ять загиблим, хтось халатно до своїх обов'язків віднісся по експлуатації
04.09.2025 20:42 Відповісти
Звісно що земля їм пухом , але як вже про халатність мову заводити , то дехто у нас халатно до своїх обов'язків виборця у 2019 віднісся , а той хто після тих виборів потім взявся країною керувати не те що про обов'язки забувся - на Конституцію наср#в . У результаті скільки у нас таких фунікулерів щодня за світи йде ? (((
04.09.2025 20:51 Відповісти
Цікаво, шо робив у Лісабоні хлоп 1971 року народження?
04.09.2025 20:47 Відповісти
жив
04.09.2025 20:51 Відповісти
54 роки це хлоп? Та це майже дід. А враховуючи, що після виходу на пенсію в 60 років, ще рік, два і дєрєвяний макєнтош, це я судю по своїм знайомим, які представились, одразу по виходу на пенсію
04.09.2025 20:52 Відповісти
Спробуй виїхати у 59 років та 11 місяців , якщо не маєш чарівного паперу "бронь" або "інвалід " , потім розкажеш прикордоннику про "дерев'яний макінтош" свого знайомого , а він тобі поспівчуває
04.09.2025 20:56 Відповісти
Та це понятно, я просто хотів підкреслить, що середній вік життя чоловіка в Україні 60 років, хто не воює
04.09.2025 21:00 Відповісти
середній взагалі щось 57 , але хто у тім винен окрім самих "номінантів " що смалять як паротяг , п'ють як водяна помпа і жеруть як свиня на відгодівлі ?(( Мені один знайомий , який у будень випивав літру перваку , а у вихідні три , свого часу казав таке : "мій дід пив і курив , а помер у 80 " , на зауваження скільки б той дід прожив якби не пив - не зважав .... до пенсії не дожив , його син , батька наслідуючи , помер у сорок , у онука у 19 - виразка прободна , ледве медики порятували ((
04.09.2025 21:08 Відповісти
Тут не вгадаєш. Можна не пить, не курить, а потім склеїть ласти від якогось коронавіраса чи від раку. Або банальний інсульт, який доречі помолодшав. А організм це ресурс, так шо грєх його не потратить, шоб не було абідна
04.09.2025 21:13 Відповісти
Гроші тратив , якими його зелений батяня забезпечував.
04.09.2025 20:52 Відповісти
 
 