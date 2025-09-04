Катастрофа з фунікулером у Лісабоні: загинув громадянин України

У Лісабоні в Португалії внаслідок аварії фунікулера загинув один громадянин України.

Про це повідомило МЗС України у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі загинув українець 1971 року народження.

Українські дипломати проінформували родичів загиблого та висловили співчуття.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив дипустанові надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.

Нагадаємо, 3 вересня в Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер Gloria: 17 людей загинуло, ще 21 — постраждали.

За даними португальських медіа, уздовж маршруту фунікулера обірвався трос, через що транспорт втратив контроль і зіткнувся з сусідньою будівлею.

У місті оголошена триденна жалоба.

