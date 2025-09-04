Катастрофа з фунікулером у Лісабоні: загинув громадянин України
У Лісабоні в Португалії внаслідок аварії фунікулера загинув один громадянин України.
Про це повідомило МЗС України у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі загинув українець 1971 року народження.
Українські дипломати проінформували родичів загиблого та висловили співчуття.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив дипустанові надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.
Нагадаємо, 3 вересня в Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер Gloria: 17 людей загинуло, ще 21 — постраждали.
За даними португальських медіа, уздовж маршруту фунікулера обірвався трос, через що транспорт втратив контроль і зіткнувся з сусідньою будівлею.
У місті оголошена триденна жалоба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скільки разів, як на вашу думку, може отаке траплятися з фунікулером, без втручання сторонньої істоти???