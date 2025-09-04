С начала суток на фронте произошло 129 боестолкновений, - Генштаб

С начала этих суток произошло 129 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили три ракеты, сбросили 80 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1931 дрон-камикадзе и осуществили 3427 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбивали четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес 14 авиационных ударов, в целом сбросил 30 управляемых авиабомб и совершил 175 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска останавливали четыре атаки врага в районе населенного пункта Волчанск, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

Читайте: Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, враг пытается развивать наступление, - ОСУВ "Днепр"

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголового. Восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили 17 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки. Еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону Бондарного и Ступочек.

Читайте также: 180 боестолкновений произошло на фронте. Больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Сухой Яр, Зверево, Миролюбовка, Новоэкономичное, Луч, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 144 оккупанта, из них 92 - безвозвратно. Также уничтожен танк, 30 БпЛА, 15 единиц автомобильной техники, единица специальной техники и повреждены четыре артиллерийские системы, один пункт управления БпЛА, пять единиц автомобильной техники противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне осуществляют постоянные попытки просачивания в Купянск и пытаются закрепиться на окраинах, - DeepState

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Филиал, Январское, Камышеваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка и Ольговское. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе Белогорья. Наступательных действий на направлении не проводил.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Каменского. Авиационному удару подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении противник предпринял две тщетные попытки прорвать оборону наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Казацкое.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 085 410 человек (+840 за сутки), 11 157 танков, 32 385 артсистем, 23 241 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 39 отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают противника.