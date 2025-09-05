Суд оставил экс-секретаря Киевсовета Бондаренко под круглосуточным домашним арестом.

Суд оставил экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко под круглосуточным домашним арестом. Его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры Печерским районным судом города Киева продлен срок меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему заместителю городского головы-секретарю Киевского городского совета", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения - до 10 октября 2025 года.

Напомним, его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы убрать депутатов Киевсовета из зала - в ход идут все методы, - Бондаренко прокомментировал меру пресечения

Дело Бондаренко

Как известно, сегодня Государственное бюро расследований сообщило о вручении бывшему секретарю Киевсовета сообщения о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.

Бондаренко отвергает обвинения в свой адрес.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал подозрение Бондаренко необоснованным.