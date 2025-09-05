Суд оставил экс-секретаря Киевсовета Бондаренко под круглосуточным домашним арестом.
Суд оставил экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко под круглосуточным домашним арестом. Его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры Печерским районным судом города Киева продлен срок меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему заместителю городского головы-секретарю Киевского городского совета", - говорится в сообщении.
Срок действия меры пресечения - до 10 октября 2025 года.
Напомним, его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Дело Бондаренко
Как известно, сегодня Государственное бюро расследований сообщило о вручении бывшему секретарю Киевсовета сообщения о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.
Бондаренко отвергает обвинения в свой адрес.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал подозрение Бондаренко необоснованным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кто в Украине ввел моду на ухилянтство?
Владимир Александрович Зеленский!!!
Хотите ,как он- стать президентом Украины ?
Станьте сначала- ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТОМ !!??
Ну и еще одно условие ,конечно
Не забудьте сравнить Украину - с бл...ю......
И тогда у вас все получится
Дерзайте ,панове..