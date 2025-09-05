РУС
Новости Подозрение Владимиру Бондаренко
Суд оставил экс-секретаря Киевсовета Бондаренко под круглосуточным домашним арестом.

экс-секретарь Киевсовета Бондаренко

Суд оставил экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко под круглосуточным домашним арестом. Его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры Печерским районным судом города Киева продлен срок меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему заместителю городского головы-секретарю Киевского городского совета", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения - до 10 октября 2025 года.

Напомним, его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Дело Бондаренко

Как известно, сегодня Государственное бюро расследований сообщило о вручении бывшему секретарю Киевсовета сообщения о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.

Бондаренко отвергает обвинения в свой адрес.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал подозрение Бондаренко необоснованным.

домашний арест (193) Бондаренко Владимир Киевсовет (25)
Давайте вернемся к первоисточнику
Кто в Украине ввел моду на ухилянтство?
Владимир Александрович Зеленский!!!
Хотите ,как он- стать президентом Украины ?
Станьте сначала- ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТОМ !!??
Ну и еще одно условие ,конечно
Не забудьте сравнить Украину - с бл...ю......
И тогда у вас все получится
Дерзайте ,панове..
05.09.2025 17:15 Ответить
‼️зевиродкам ‼️все ( мільярдні розкрадання , зрада , співпраця з террористами і все харашо ZeГниди - вороги України , такі самі , як рашисти !Холуі , злочинці в мантіях , виконують всі хотелкі мафії - Зеля Ностри , кривуссудді ! В зеленого міністра Культури , здриснули тисячі діячів -ухилянтів, а у голови Верховної ради СТЕФАНЧУКА ,кілька десятків нардепів ,втікли , перед вторгненням ,а він в упор не бачє і продовжує платити їм і іхнім помічникам зарплату ( не маленьку ) Приклад - брат Свіреденко , здриснув і отримував зарплату , ще півтора року ……………
05.09.2025 18:51 Ответить
 
 