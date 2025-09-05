Суд залишив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом
Суд залишив екссекретаря Київради Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом. Його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Печерським районним судом міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому заступнику міського голови-секретарю Київської міської ради", - ідеться в повідомленні.
Строк дії запобіжного заходу - до 10 жовтня 2025 року.
Нагадаємо, його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).
Справа Бондаренка
Як відомо, сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про вручення колишньому секретарю Київради повідомлення про підозру у службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.
Бондаренко відкидає звинувачення на свою адресу.
Мер Києва Віталій Кличко назвав підозру Бондаренку необґрунтованою.
Кто в Украине ввел моду на ухилянтство?
Владимир Александрович Зеленский!!!
Хотите ,как он- стать президентом Украины ?
Станьте сначала- ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТОМ !!??
Ну и еще одно условие ,конечно
Не забудьте сравнить Украину - с бл...ю......
И тогда у вас все получится
Дерзайте ,панове..