Суд залишив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом

Суд залишив екссекретаря Київради Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом. Його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Печерським районним судом міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому заступнику міського голови-секретарю Київської міської ради", - ідеться в повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу - до 10 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Справа Бондаренка

Як відомо, сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про вручення колишньому секретарю Київради повідомлення про підозру у службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.

Бондаренко відкидає звинувачення на свою адресу.

Мер Києва Віталій Кличко назвав підозру Бондаренку необґрунтованою.