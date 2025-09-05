До 15 сентября школы получат все учебники, - Лисовой

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что школы получат все учебники до 15 сентября. В этом году потребность в них увеличилась на 12%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом глава МОН рассказал во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

По его словам, в 2025 году общая потребность в учебниках составила более 8,6 миллиона экземпляров из 110 наименований. Это на 12% больше, чем в 2024 году.

В этом году мы реализовали новую модель создания учебников, которая охватывает апробацию, что забирает дополнительно 4 месяца на разработку. А также провели экспертизу электронных приложений, которые стали обязательными", - отметил Лисовой.

Он добавил, что несмотря на новые требования и вызовы, связанные с войной, до 30 июля напечатали 100% учебников. По состоянию на 1 сентября школы приняли 84% из них.

На 5 сентября показатель принятых учебников - 88%. Завершение учетных процедур продлится до 15 сентября.

Лисовой отметил, что речь идет только об учебниках для 8-х классов Новой украинской школы. Все остальные классы обеспечены учебниками на 100%.

Кроме того, более 2,8 миллиона экземпляров доставили издательства напрямую в школы.

Напомним, 20 августа глава комитета по вопросам образования науки и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак, ссылаясь на данные "Института модернизации образования", рассказал, что по состоянию на 18 августа в украинские школы доставили лишь 51% запланированных государством учебников.