До 15 вересня школи отримають усі підручники, - Лісовий

Забезпечення шкіл підручниками

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що школи отримають всі підручники до 15 вересня. Цьогоріч потреба у них збільшилася на 12%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це очільник МОН розповів під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.

За його словами, у 2025 році загальна потреба у підручниках становила понад 8,6 мільйона примірників зі 110 найменувань. Це на 12% більше, у 2024 році.

Цього року ми реалізували нову модель створення підручників, яка охоплює апробацію, що забирає додатково 4 місяці на розробку. А також провели експертизу електронних застосунків, які стали обов’язковими", – зазначив Лісовий.

Він додав, що попри нові вимоги та виклики, пов’язані з війною, до 30 липня надрукували 100% підручників. Станом на 1 вересня школи прийняли 84% з них.

На 5 вересня показник прийнятих підручників - 88%. Завершення облікових процедур триватиме до 15 вересня.

Лісовий зауважив, що йдеться лише про підручники для 8-х класів Нової української школи. Всі інші класи забезпечені підручниками на 100%.

Крім того, понад 2,8 мільйона примірників доставили видавництва напряму до шкіл.

Нагадаємо, 20 серпня голова комітету з питань освіти науки та інновацій Верховної Ради Сергій Бабак, посилаючись на дані "Інституту модернізації освіти", розповів, що станом на 18 серпня в українські школи доставили лише 51% запланованих державою підручників.

Підготовка до навчального року як завжди - зашибісь.
05.09.2025 17:25 Відповісти
а какой толк от учебы,если 83% дебилы .73 голосовавшие и 10 забившие
05.09.2025 17:37 Відповісти
Всі підручники отримають… через 2 - 3 тижні. Козиря Борисовича, Потапа, Монатіка впихнуть в підручники і роздадуть.
05.09.2025 17:43 Відповісти
05.09.2025 18:10 Відповісти
 
 