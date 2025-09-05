РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8515 посетителей онлайн
Новости Экспорт нефти РФ
796 4

Украина готова поставлять газ и нефть в Словакию – если они не российские, - Зеленский

Зеленский и Фицо в Ужгороде 5 сентября

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставлять в Словакию газ и нефть, но если они не российские.

Об этом он сообщил во время брифинга после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на Закарпатье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с премьер-министром Словацкой республики господином Фицом говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию - если это не российский газ и не российская нефть. Потому что у нас война. На этом точка", - заявил Зеленский.

По его словам, в Украине знают достаточно альтернатив и проектов и готовы работать в этом направлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский после встречи с Фицо

"Если бы не было сложностей с энергетикой из-за российских ударов, мы могли бы сотрудничать со Словакией в этой сфере. У нас был профицит в любой момент года до российских ударов по энергосистеме. Если бы не удары, мы бы работали бы дальше", - подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что сейчас Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам.

"И будет отвечать. Но мы хотим, чтобы эта война закончилась", - сказал президент, добавив, что "просто терпеть в темноте никто не будет".

Читайте также: У нас с Фицо был содержательный разговор. Диалог будем продолжать, - Зеленский

Напомним, 5 сентября на Закарпатье состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и словацкого премьера Роберта Фицо.

Автор: 

Зеленский Владимир (21830) нефть (1989) россия (97068) Словакия (1044) Транзит газа (371)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я *** його зна,як це коментувати.
Я ніяк не можу пригадати іншого такого тупого лузера як Зелемський серед світових лідерів.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:29 Ответить
Фицо не интересуют другие газ и нефть,его интересуют откаты от лапотных в собственный карман.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:34 Ответить
Румунський газ можна гнати. Через Туреччину.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:41 Ответить
Украина готова поставлять газ и нефть в Словакию - если они не российские, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3572480
===========
Безугла вкусила?
показать весь комментарий
05.09.2025 19:34 Ответить
 
 