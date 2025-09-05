Украина готова поставлять газ и нефть в Словакию – если они не российские, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставлять в Словакию газ и нефть, но если они не российские.

Об этом он сообщил во время брифинга после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на Закарпатье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с премьер-министром Словацкой республики господином Фицом говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию - если это не российский газ и не российская нефть. Потому что у нас война. На этом точка", - заявил Зеленский.

По его словам, в Украине знают достаточно альтернатив и проектов и готовы работать в этом направлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский после встречи с Фицо

"Если бы не было сложностей с энергетикой из-за российских ударов, мы могли бы сотрудничать со Словакией в этой сфере. У нас был профицит в любой момент года до российских ударов по энергосистеме. Если бы не удары, мы бы работали бы дальше", - подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что сейчас Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам.

"И будет отвечать. Но мы хотим, чтобы эта война закончилась", - сказал президент, добавив, что "просто терпеть в темноте никто не будет".

Читайте также: У нас с Фицо был содержательный разговор. Диалог будем продолжать, - Зеленский

Напомним, 5 сентября на Закарпатье состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и словацкого премьера Роберта Фицо.