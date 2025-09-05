УКР
Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини – якщо вони не російські, - Зеленський

Зеленський та Фіцо в Ужгороді 5 вересня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати до Словаччини газ та нафту, але якщо вони не російські.

Про це він повідомив під час брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо на Закарпатті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з прем'єр-міністром Словацької республіки паном Фіцом говорили про енергетику. Ми готові до постачання газу й нафти до Словаччини – якщо це не російський газ і не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка" - заявив Зеленський.

За його словами, в Україні знають достатньо альтернатив і проєктів і готові працювати в цьому напрямку.

Словаччина підтримує Україну на шляху до ЄС, - Зеленський після зустрічі з Фіцо

"Якби не було складнощів з енергетикою через російські удари, ми могли б співпрацювати зі Словаччиною у цій сфері. У нас був профіцит у будь-який момент року до російських ударів по енергосистемі. Якби не удари, ми б працювали б далі", - наголосив голова держави.

Водночас Зеленський зазначив, що зараз Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах.

"І буде відповідати. Але ми хочемо, щоб ця війна закінчилася", - сказав президент, додавши, що "просто терпіти в темряві ніхто не буде".

У нас із Фіцо була змістовна розмова. Діалог продовжуватимемо, - Зеленський

Нагадаємо, 5 вересня на Закарпатті відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та словацького прем'єра Роберта Фіцо.

Автор: 

Я *** його зна,як це коментувати.
Я ніяк не можу пригадати іншого такого тупого лузера як Зелемський серед світових лідерів.
показати весь коментар
05.09.2025 18:29 Відповісти
Фицо не интересуют другие газ и нефть,его интересуют откаты от лапотных в собственный карман.
показати весь коментар
05.09.2025 18:34 Відповісти
Румунський газ можна гнати. Через Туреччину.
показати весь коментар
05.09.2025 18:41 Відповісти
===========
Безугла вкусила?
показати весь коментар
05.09.2025 19:34 Відповісти
28 августа Венгрия и Словакия сообщили что поставки нефти по "Дружбе" возобновились. У него полный бедлам в голове.
показати весь коментар
05.09.2025 19:38 Відповісти
А чиї ще газ та нафта йдуть транзитом через Україну до Словаччини?.
Чи це змагання з Трампом, хто більше ляпне дурні, бо треба ж щось говорити ротом..
показати весь коментар
05.09.2025 20:01 Відповісти
 
 