Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини – якщо вони не російські, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати до Словаччини газ та нафту, але якщо вони не російські.

Про це він повідомив під час брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо на Закарпатті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з прем'єр-міністром Словацької республіки паном Фіцом говорили про енергетику. Ми готові до постачання газу й нафти до Словаччини – якщо це не російський газ і не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка" - заявив Зеленський.

За його словами, в Україні знають достатньо альтернатив і проєктів і готові працювати в цьому напрямку.

"Якби не було складнощів з енергетикою через російські удари, ми могли б співпрацювати зі Словаччиною у цій сфері. У нас був профіцит у будь-який момент року до російських ударів по енергосистемі. Якби не удари, ми б працювали б далі", - наголосив голова держави.

Водночас Зеленський зазначив, що зараз Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах.

"І буде відповідати. Але ми хочемо, щоб ця війна закінчилася", - сказав президент, додавши, що "просто терпіти в темряві ніхто не буде".

Нагадаємо, 5 вересня на Закарпатті відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та словацького прем'єра Роберта Фіцо.