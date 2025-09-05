Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини – якщо вони не російські, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати до Словаччини газ та нафту, але якщо вони не російські.
Про це він повідомив під час брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо на Закарпатті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми з прем'єр-міністром Словацької республіки паном Фіцом говорили про енергетику. Ми готові до постачання газу й нафти до Словаччини – якщо це не російський газ і не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка" - заявив Зеленський.
За його словами, в Україні знають достатньо альтернатив і проєктів і готові працювати в цьому напрямку.
"Якби не було складнощів з енергетикою через російські удари, ми могли б співпрацювати зі Словаччиною у цій сфері. У нас був профіцит у будь-який момент року до російських ударів по енергосистемі. Якби не удари, ми б працювали б далі", - наголосив голова держави.
Водночас Зеленський зазначив, що зараз Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах.
"І буде відповідати. Але ми хочемо, щоб ця війна закінчилася", - сказав президент, додавши, що "просто терпіти в темряві ніхто не буде".
Нагадаємо, 5 вересня на Закарпатті відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та словацького прем'єра Роберта Фіцо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я ніяк не можу пригадати іншого такого тупого лузера як Зелемський серед світових лідерів.
===========
Безугла вкусила?
Чи це змагання з Трампом, хто більше ляпне дурні, бо треба ж щось говорити ротом..