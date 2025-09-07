РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6833 посетителя онлайн
Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
1 858 17

По меньшей мере 92 американца погибли в боях за Украину, - NYT

добровольцы США в рядах ВСУ

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне зафиксировал, что по меньшей мере 92 гражданина США погибли, защищая Украину от российской агрессии.

Об этом пишет New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что в музее открыли специальную экспозицию, посвященную иностранным воинам, которые приехали защищать Украину.

Отмечается, что оценки количества американцев, которые стали добровольцами в рядах ВСУ с 2022 года, сильно варьируются, от более 1000 до нескольких тысяч. Украинские военные не публикуют никаких данных.

Читайте также: Украина упростила получение гражданства для иностранных военных-добровольцев

NYT отмечает, что правительство США решительно настроено избегать любых намеков на прямое столкновение между российскими и американскими военными, поэтому поддержка добровольцев со стороны Вашингтона фактически отсутствует.

Однако издание добавляет, что помощь добровольцам США оказывает американский благотворительный фонд R.T. Weatherman Foundation. Фонд занимается эвакуацией раненых добровольцев в США, возвращением тел погибших военных на родину, а также поиском тех, кто пропал без вести.

Читайте также: Добровольцы из 72 стран служат в Силах обороны, процент увеличился, - ВСУ

Автор: 

США (27847) потери (4542) добровольцы (1206)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Героям Слава! та Вічна Пам'ять.
показать весь комментарий
07.09.2025 21:18 Ответить
+14
Принаймі вони приїхали захистити світ від від московського фашизму і сатанізму. А деякі "українці" виявились звичайними щурами...
показать весь комментарий
07.09.2025 21:21 Ответить
+11
Вічна памʼять героям
показать весь комментарий
07.09.2025 21:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Принаймі вони приїхали захистити світ від від московського фашизму і сатанізму. А деякі "українці" виявились звичайними щурами...
показать весь комментарий
07.09.2025 21:21 Ответить
Вот ща кацапня подымит хай - против нас воюет НАТа
показать весь комментарий
07.09.2025 21:17 Ответить
Так НАТА проти них воює з самого початку, ну не можуть українці самі відбиватись від їх "потужності".
показать весь комментарий
07.09.2025 21:27 Ответить
Аха-аха-аха, а фронт там держат негры и поляки, аха.
показать весь комментарий
07.09.2025 21:38 Ответить
Поляків відкликали на блокування західного кордону. Залишилися лише африканці))
показать весь комментарий
07.09.2025 22:21 Ответить
Героям Слава! та Вічна Пам'ять.
показать весь комментарий
07.09.2025 21:18 Ответить
Вічна памʼять героям
показать весь комментарий
07.09.2025 21:20 Ответить
Якби не іноземні добровольці, в тому числі й українці у армії Гарібальді, єдиної незалежної Італії можливо не було б. Історію, особливо велику, ту, яка веде до розвитку людства у кращий бік творять добровольці-рассіонарії. Те ж стосується і іноземних добровольців у ЗСУ.
показать весь комментарий
07.09.2025 21:26 Ответить
"Історію, особливо велику, ту, яка веде до розвитку людства у кращий бік творять добровольці-рассіонарії"

пассионарии. абсолютно спорная и ничем не доказанная теория. если на ней основываться, то и ленин пассионарий, и еще куча всяких идиотов
показать весь комментарий
07.09.2025 21:47 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 21:58 Ответить
Низький уклін цим панам американцям. Ніколи не забудемо.

Great respect to those Americans. We will never forget.
показать весь комментарий
07.09.2025 22:15 Ответить
За цю війну Низкий Уклін у допомозі Добровоцям з США...Честь!...А за другу світову,нескажу..Як по чесноку то скажу шо по розповілям Батька та Мами,цНебесне їм..при німцях норм було..два рази штаб в хаті був,Харків,Пісочін..Й саме місто..Там батько..теж памятав..Не без єксесів але вполне собі нормально жили..Доки не прийшли реальні окупанти..Катюги краснозаді..Доречі а ви знаете що Харків після советської окупації тридні грабувала та насилувала Червона Армія?Не?Нерозповідали в підручниках?..жаль..Зато що під німцями були..й ціеї війни доречи сьогодня теж небуло б..Як би додавили нечисть кремлядьску тоді ще..Не того кабанчика підстрелили..Як нібитио говорив Черчиль..Серезний дядько був..
показать весь комментарий
07.09.2025 22:33 Ответить
Кількість іноземців, загиблих за Україну, станом на 5 вересня
показать весь комментарий
07.09.2025 22:39 Ответить
Низький уклін всим цим людям-воїнам. Україна НІКОЛИ вас не забуде. Ви були за ПРАВДУ. А це робить вас безсмертними
показать весь комментарий
07.09.2025 23:21 Ответить
А где же браЦкая Казахия?
показать весь комментарий
07.09.2025 23:13 Ответить
 
 