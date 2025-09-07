По меньшей мере 92 американца погибли в боях за Украину, - NYT

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне зафиксировал, что по меньшей мере 92 гражданина США погибли, защищая Украину от российской агрессии.

Об этом пишет New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что в музее открыли специальную экспозицию, посвященную иностранным воинам, которые приехали защищать Украину.

Отмечается, что оценки количества американцев, которые стали добровольцами в рядах ВСУ с 2022 года, сильно варьируются, от более 1000 до нескольких тысяч. Украинские военные не публикуют никаких данных.

NYT отмечает, что правительство США решительно настроено избегать любых намеков на прямое столкновение между российскими и американскими военными, поэтому поддержка добровольцев со стороны Вашингтона фактически отсутствует.

Однако издание добавляет, что помощь добровольцам США оказывает американский благотворительный фонд R.T. Weatherman Foundation. Фонд занимается эвакуацией раненых добровольцев в США, возвращением тел погибших военных на родину, а также поиском тех, кто пропал без вести.

