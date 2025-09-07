Щонайменше 92 американці загинули в боях за Україну, - NYT

Національний музей історії України у Другій світовій війні зафіксував, що щонайменше 92 громадяни США загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

Про це пише New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що у музеї відкрили спеціальну експозицію, присвячену іноземним воїнам, які приїхали боронити Україну.

Зазначається, що оцінки кількості американців, які стали добровольцями в лавах ЗСУ з 2022 року, сильно варіюються, від понад 1000 до кількох тисяч. Українські військові не публікують жодних даних.

Читайте також: Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців

NYT наголошує, що уряд США рішуче налаштований уникати будь-яких натяків на пряме зіткнення між російськими та американськими військовими, тому підтримка добровольців з боку Вашингтона фактично відсутня.

Однак видання додає, що допомогу добровольцям США надає американський благодійний фонд R.T. Weatherman Foundation. Фонд займається евакуацією поранених добровольців до США, поверненням тіл загиблих військових на батьківщину, а також пошуком тих, хто зник безвісти.

Читайте також: Добровольці із 72 країн служать у Силах оброни, відсоток збільшився, - ЗСУ