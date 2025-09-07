УКР
Щонайменше 92 американці загинули в боях за Україну, - NYT

добровольці США в лавах ЗСУ

Національний музей історії України у Другій світовій війні зафіксував, що щонайменше 92 громадяни США загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

Про це пише New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що у музеї відкрили спеціальну експозицію, присвячену іноземним воїнам, які приїхали боронити Україну.

Зазначається, що оцінки кількості американців, які стали добровольцями в лавах ЗСУ з 2022 року, сильно варіюються, від понад 1000 до кількох тисяч. Українські військові не публікують жодних даних.

Читайте також: Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців

NYT наголошує, що уряд США рішуче налаштований уникати будь-яких натяків на пряме зіткнення між російськими та американськими військовими, тому підтримка добровольців з боку Вашингтона фактично відсутня.

Однак видання додає, що допомогу добровольцям США надає американський благодійний фонд R.T. Weatherman Foundation. Фонд займається евакуацією поранених добровольців до США, поверненням тіл загиблих військових на батьківщину, а також пошуком тих, хто зник безвісти.

Читайте також: Добровольці із 72 країн служать у Силах оброни, відсоток збільшився, - ЗСУ

США (24229) втрати (4557) добровольці (959)
+16
Героям Слава! та Вічна Пам'ять.
07.09.2025 21:18 Відповісти
+12
Принаймі вони приїхали захистити світ від від московського фашизму і сатанізму. А деякі "українці" виявились звичайними щурами...
07.09.2025 21:21 Відповісти
+10
Вічна памʼять героям
07.09.2025 21:20 Відповісти
Принаймі вони приїхали захистити світ від від московського фашизму і сатанізму. А деякі "українці" виявились звичайними щурами...
07.09.2025 21:21 Відповісти
Вот ща кацапня подымит хай - против нас воюет НАТа
07.09.2025 21:17 Відповісти
Так НАТА проти них воює з самого початку, ну не можуть українці самі відбиватись від їх "потужності".
07.09.2025 21:27 Відповісти
Аха-аха-аха, а фронт там держат негры и поляки, аха.
07.09.2025 21:38 Відповісти
Поляків відкликали на блокування західного кордону. Залишилися лише африканці))
07.09.2025 22:21 Відповісти
Героям Слава! та Вічна Пам'ять.
07.09.2025 21:18 Відповісти
Вічна памʼять героям
07.09.2025 21:20 Відповісти
Якби не іноземні добровольці, в тому числі й українці у армії Гарібальді, єдиної незалежної Італії можливо не було б. Історію, особливо велику, ту, яка веде до розвитку людства у кращий бік творять добровольці-рассіонарії. Те ж стосується і іноземних добровольців у ЗСУ.
07.09.2025 21:26 Відповісти
"Історію, особливо велику, ту, яка веде до розвитку людства у кращий бік творять добровольці-рассіонарії"

пассионарии. абсолютно спорная и ничем не доказанная теория. если на ней основываться, то и ленин пассионарий, и еще куча всяких идиотов
07.09.2025 21:47 Відповісти
07.09.2025 21:58 Відповісти
Низький уклін цим панам американцям. Ніколи не забудемо.

Great respect to those Americans. We will never forget.
07.09.2025 22:15 Відповісти
За цю війну Низкий Уклін у допомозі Добровоцям з США...Честь!...А за другу світову,нескажу..Як по чесноку то скажу шо по розповілям Батька та Мами,цНебесне їм..при німцях норм було..два рази штаб в хаті був,Харків,Пісочін..Й саме місто..Там батько..теж памятав..Не без єксесів але вполне собі нормально жили..Доки не прийшли реальні окупанти..Катюги краснозаді..Доречі а ви знаете що Харків після советської окупації тридні грабувала та насилувала Червона Армія?Не?Нерозповідали в підручниках?..жаль..Зато що під німцями були..й ціеї війни доречи сьогодня теж небуло б..Як би додавили нечисть кремлядьску тоді ще..Не того кабанчика підстрелили..Як нібитио говорив Черчиль..Серезний дядько був..
07.09.2025 22:33 Відповісти
Кількість іноземців, загиблих за Україну, станом на 5 вересня
07.09.2025 22:39 Відповісти
 
 