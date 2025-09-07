С начала суток на фронте 118 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 118 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы и авиаудары

Сегодня российские войска нанесли три ракетных и 50 авиационных ударов, применив 16 ракет и сбросив 88 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 2362 дрона-камикадзе и осуществили 3365 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили девять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 36 управляемых бомб, а также совершил 211 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Амбарного и Каменки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Песчаного. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово, бои не утихают в четырех локациях.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя и Северска.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 34 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Луч, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 90 оккупантов, из них 54 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один танк, шесть единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, один пункт управления БпЛА; также повреждены два орудия, три единицы автомобильной техники и девять укрытий для личного состава противника.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филии. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три атаки захватчиков в районе Плавней и в сторону Степногорска и Новоданиловки. Авиаударам подверглись Новопавловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Антоновка.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.