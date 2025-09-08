Россия начала выход из конвенции о предотвращении пыток

Диктатор Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечных и унизительных наказаний.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

После выхода из конвенции Россия больше не будет обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы. Жалобы от российских заключенных в Европейский комитет по предотвращению пыток больше не будут рассматриваться.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете.

Это связано с тем, что Совет Европы заблокировал процесс избрания нового члена от России. При этом обращения по восстановлению российского представительства оставались без ответа, несмотря на закрепленный в Европейской конвенции принцип сотрудничества, говорится в документе.

РФ считает такой подход "дискриминационным".

Участниками конвенции являются государства-члены Совета Европы. Россия вышла из нее в 2022 году после 26 лет членства.

Москва присоединилась к конвенции в 1996 году, ее действие вступило в силу через два года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило российскому диктатору Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, которая была принята еще в 1987 году.

