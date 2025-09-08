РУС
Россия начала выход из конвенции о предотвращении пыток

РФ выйдет из конвенции о предотвращении пыток. Что известно?

Диктатор Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечных и унизительных наказаний.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

После выхода из конвенции Россия больше не будет обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы. Жалобы от российских заключенных в Европейский комитет по предотвращению пыток больше не будут рассматриваться.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете.

Это связано с тем, что Совет Европы заблокировал процесс избрания нового члена от России. При этом обращения по восстановлению российского представительства оставались без ответа, несмотря на закрепленный в Европейской конвенции принцип сотрудничества, говорится в документе.

РФ считает такой подход "дискриминационным".

Читайте также: Российский аналог "Википедии" решили ликвидировать. Его создали по поручению Путина

Участниками конвенции являются государства-члены Совета Европы. Россия вышла из нее в 2022 году после 26 лет членства.

Москва присоединилась к конвенции в 1996 году, ее действие вступило в силу через два года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило российскому диктатору Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, которая была принята еще в 1987 году.

Читайте: Россияне пытали украинских военнопленных во время допросов: начато досудебное расследование, - Офис Генпрокурора

Вони по факту і так цього не дотримуються..
08.09.2025 12:54
гітлєр і гестапо вчились у кремля катувати , нема людожерів гірше чим кремлівські тварі, пукін виходить не заходячи туди, це як чекатілло почав виходити з конвенції про невбивства
08.09.2025 13:09
Сосія фактично перетворилась на міжнародну терористичну організацію. Рашисти вийшлі з усіх міжнародних конвенцій, нападають на інші країни, ********, гвалтують, катують в тому числі жінок і дітей, а Фріцо і Орбан звинувачують Україну в усіх гріхах і порівнюють с терористами ХАМАСу.
08.09.2025 13:02
Кацапів можна буде катувати х7йлу та його опоічникам ..... "гарний хлопець" для Трампа , у світі х7йло, любить вбивства та катування.
08.09.2025 12:50
Так завжди було , тирана і диктатора всі боялися, потім накопичувалася критична маса і він здихав , так буде і зараз , такі вже засади існування всесвіту
08.09.2025 12:53
***** вводь відразу закон про кріпаків і право першої шлюбної ночі китайцям.
08.09.2025 12:52
Вони по факту і так цього не дотримуються..
08.09.2025 12:54
Що вони там взагалі робили?
08.09.2025 13:00
Сосія фактично перетворилась на міжнародну терористичну організацію. Рашисти вийшлі з усіх міжнародних конвенцій, нападають на інші країни, ********, гвалтують, катують в тому числі жінок і дітей, а Фріцо і Орбан звинувачують Україну в усіх гріхах і порівнюють с терористами ХАМАСу.
08.09.2025 13:02
Україна також повинна вийти з тих усіх конвенцій і з ООН, це непотрібні організації які показали свою імпотентність під час війни!
08.09.2025 13:03
Якщо Україна вийде звідусіль., Куди ж тоді ЗЕскоти призначатимуть послів інвалідів з свого мародерського кубла..
08.09.2025 13:31
Вважаю "Права людини" системою вірування атеїстів. На жаль в ******** ООН засідають переважно якісь псевдорелігійні дикуни, але є надія що врешті ця організація буде радикально реформована і повернеться до своїх засадничих принципів. Ми ж єдина іскра розуму в цій галактиці...
08.09.2025 13:45
гітлєр і гестапо вчились у кремля катувати , нема людожерів гірше чим кремлівські тварі, пукін виходить не заходячи туди, це як чекатілло почав виходити з конвенції про невбивства
08.09.2025 13:09
дьявол собрался уже без утайки показать свое истинное лицо. вернее рогатую морду
08.09.2025 13:11
А раніше ця конвенція зупиняла кацапів під час катувань, авжеж...
08.09.2025 13:11
08.09.2025 13:24
********* необхідно загнати за порєбрік та ізолювати. Вони самі себе повбивають і закатують в пошуках відповіді на "традиційні питання" "кто віноват?" і "чьто дєлать?" Єдине чого я не розумію, ну от зовсім!, як така країна-садист, країна-кат може взагалі допускатися не те що в Раду безпеки ООН, а навіть в саме приміщення ООН. Це ж означає що будь який іноземець арештований *********** повністю позбавляється правового захисту і статусу людини в **********, не згадуючи навіть самих кацапів які безсумнівно заслуговують на муки в цьому та іншому світах. ... ну десь же треба брати органи щоб диктатори *****, Трамп, Сі, Кім та Хаменеі прожити 150 років...
08.09.2025 13:33
анекдот.
08.09.2025 14:53
 
 