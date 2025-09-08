Россия начала выход из конвенции о предотвращении пыток
Диктатор Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечных и унизительных наказаний.
После выхода из конвенции Россия больше не будет обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы. Жалобы от российских заключенных в Европейский комитет по предотвращению пыток больше не будут рассматриваться.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете.
Это связано с тем, что Совет Европы заблокировал процесс избрания нового члена от России. При этом обращения по восстановлению российского представительства оставались без ответа, несмотря на закрепленный в Европейской конвенции принцип сотрудничества, говорится в документе.
РФ считает такой подход "дискриминационным".
Участниками конвенции являются государства-члены Совета Европы. Россия вышла из нее в 2022 году после 26 лет членства.
Москва присоединилась к конвенции в 1996 году, ее действие вступило в силу через два года.
Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило российскому диктатору Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, которая была принята еще в 1987 году.
