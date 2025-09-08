Росія почала вихід з конвенції про запобігання катуванням
Диктатор Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням.
Про це пише Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Після виходу з конвенції Росія більше не буде зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до своїх в'язниць. Скарги від російських ув'язнених до Європейського комітету щодо запобігання тортурам більше не розглядатимуться.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті.
Це пов'язано з тим, що Рада Європи заблокувала процес обрання нового члена від Росії. При цьому звернення щодо відновлення російського представництва залишалися без відповіді, попри закріплений в Європейській конвенції принцип співпраці, йдеться в документі.
РФ вважає такий підхід "дискримінаційним".
Учасниками конвенції є держави-члени Ради Європи. Росія вийшла з неї у 2022 році після 26 років членства.
Москва приєдналась до конвенції у 1996 році, її дія набрала чинності за два роки.
Раніше повідомлялося, що уряд РФ запропонував російському диктатору Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році.
