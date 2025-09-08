Росія почала вихід з конвенції про запобігання катуванням

Диктатор Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням.

Про це пише Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Після виходу з конвенції Росія більше не буде зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до своїх в'язниць. Скарги від російських ув'язнених до Європейського комітету щодо запобігання тортурам більше не розглядатимуться.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті.

Це пов'язано з тим, що Рада Європи заблокувала процес обрання нового члена від Росії. При цьому звернення щодо відновлення російського представництва залишалися без відповіді, попри закріплений в Європейській конвенції принцип співпраці, йдеться в документі.

РФ вважає такий підхід "дискримінаційним".

Читайте також: Російський аналог "Вікіпедії" вирішили ліквідувати. Його створили за дорученням Путіна

Учасниками конвенції є держави-члени Ради Європи. Росія вийшла з неї у 2022 році після 26 років членства.

Москва приєдналась до конвенції у 1996 році, її дія набрала чинності за два роки.

Раніше повідомлялося, що уряд РФ запропонував російському диктатору Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році.

Читайте: Росіяни катували українських військовополонених під час допитів: розпочато досудове розслідування, - Офіс Генпрокурора