Украинский "Арсенал демократии": в Лондоне рассказали, как война трансформировала оборонную индустрию

В Лондоне продолжается второй "Саммит Свободы", одной из частей которого стал Украинский форум оборонных инноваций. Первая дискуссионная панель форума называется "Арсенал демократии" - тема, посвященная трансформации украинского оборонного сектора, международному сотрудничеству и интеграции передовых технологий в военную инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице ассоциации.

Украинская оборонная промышленность предлагает международным партнерам не гуманитарную помощь, а полноценную кооперацию. Об этом заявил Сергей Гончаров, исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI).

По его словам, война способствовала глубокой трансформации украинской индустрии - она стала бы более мобильной, инновационной и способной реализовывать технологические решения в сверхсложных условиях.

Наша отрасль изменилась не только из-за войны. Мы создаем эффективные решения, знаем, как работает современное поле боя, и готовы делиться этим опытом. Это не о благотворительности - мы хотим совместных разработок, обмена технологиями и взаимовыгодного производства", - подчеркнул Гончаров.

Он подчеркнул, что иностранные партнеры, которые еще два года назад не были заинтересованы в кооперации, теперь сами инициируют совместные проекты. Это, по словам Гончарова, свидетельствует об изменении отношения к украинской оборонной отрасли как к равноправному игроку на европейском рынке.

Также читайте: Nvidia присоединяется к "гонке роботов": В ноябре стартует массовый выпуск гуманоидных роботов с ИИ в США

Секретарь Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, народный депутат Галина Янченко во время международной панели в Лондоне отметила необходимость новых подходов к поддержке украинского оборонного сектора со стороны европейских партнеров.

По ее словам, оборонная промышленность сегодня является не только критически важной для защиты страны, но и самым динамичным сектором украинской экономики.

"За последние 3,5 года оборонная индустрия Украины выросла в 34-35 раз. Это стало возможным благодаря страсти наших людей, которые массово присоединились как волонтеры, а также благодаря активным шагам правительства, парламента и Офиса Президента", - отметила депутат.

Янченко отметила, что Украина ввела ряд законодательных изменений, которые позволили создать уникальные условия для экспериментального сотрудничества между производителями и военными. Среди прочего, государство ввело льготные кредиты для производителей (ставка - 5%).

Мы не просто наращиваем объемы - мы создаем инновации, которые появляются каждые 3-6 месяцев. Такого не делает больше никто в мире", - заявила Янченко.

В завершение она подчеркнула, что сегодня Украина не только получает поддержку, но и готова делиться собственными разработками - как технологиями, так и боевым опытом.

Также читайте: В Лондоне открылся второй "Саммит свободы": стартовал Украинский форум оборонных инноваций

"В начале вторжения мы производили продукцию на 1 млрд долларов. Сегодня - до 35 млрд евро в год. Этот прорыв дает основания для глубокого и равноправного сотрудничества с партнерами", - резюмировала она.

Бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании и боец Интернационального легиона Украины Джек Лопрести во время обсуждения в Лондоне призвал к немедленному пересмотру подходов к оборонному производству и стратегической поддержке Украины со стороны европейских стран.

По его мнению, текущая система закупок и поддержки со стороны союзников требует изменения мышления. В качестве примера он привел ситуацию, когда производство нового оборудования или техники в Европе может длиться до трех лет.

"Мой вопрос: а если речь идет о ситуации жизни или смерти - это действительно требует трех лет? Или просто это занимает три года в "нормальном режиме"? Нам нужно изменить эти подходы. Скорость - критически важна", - подчеркнул Лопрести.

Он также обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются украинские производители, в частности - в вопросах логистики, виз, банковских счетов в Великобритании. По мнению политика, решение таких технических вопросов должно быть частью более широкой стратегии сотрудничества.

Читайте: Украина получит доступ к AI Mode в Google Поиске - как будет работать эта функция?