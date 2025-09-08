Український "Арсенал демократії": у Лондоні розповіли, як війна трансформувала оборонну індустрію

У Лондоні триває другий "Саміт Свободи", однією з частин якого став Український форум оборонних інновацій. Перша дискусійна панель форуму називається "Арсенал демократії" – тема, присвячена трансформації українського оборонного сектору, міжнародній співпраці та інтеграції передових технологій у військову інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці асоціації.

Українська оборонна промисловість пропонує міжнародним партнерам не гуманітарну допомогу, а повноцінну кооперацію. Про це заявив Сергій Гончаров, виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI).

За його словами, війна сприяла глибокій трансформації української індустрії – вона стала б мобільнішою, інноваційнішою та здатною реалізовувати технологічні рішення у надскладних умовах.

Наша галузь змінилася не лише через війну. Ми створюємо ефективні рішення, знаємо, як працює сучасне поле бою, і готові ділитися цим досвідом. Це не про благодійність – ми хочемо спільних розробок, обміну технологіями та взаємовигідного виробництва", – наголосив Гончаров.

Він підкреслив, що іноземні партнери, які ще два роки тому не були зацікавлені в кооперації, тепер самі ініціюють спільні проєкти. Це, за словами Гончарова, свідчить про зміну ставлення до української оборонної галузі як до рівноправного гравця на європейському ринку.

Секретарка Національної інвестиційної ради при Президентові України, народна депутатка Галина Янченко під час міжнародної панелі в Лондоні наголосила на необхідності нових підходів до підтримки українського оборонного сектору з боку європейських партнерів.

За її словами, оборонна промисловість сьогодні є не лише критично важливою для захисту країни, а й найдинамічнішим сектором української економіки.

"За останні 3,5 роки оборонна індустрія України зросла у 34-35 разів. Це стало можливим завдяки пристрасті наших людей, які масово долучилися як волонтери, а також завдяки активним крокам уряду, парламенту та Офісу Президента", – зазначила депутатка.

Янченко наголосила, що Україна запровадила низку законодавчих змін, які дозволили створити унікальні умови для експериментальної співпраці між виробниками та військовими. Серед іншого, держава запровадила пільгові кредити для виробників (ставка – 5%).

Ми не просто нарощуємо обсяги – ми створюємо інновації, які з’являються кожні 3-6 місяців. Такого не робить більше ніхто у світі", – заявила Янченко.

На завершення вона підкреслила, що сьогодні Україна не лише отримує підтримку, а й готова ділитися власними розробками – як технологіями, так і бойовим досвідом.

"На початку вторгнення ми виробляли продукцію на 1 млрд доларів. Сьогодні – до 35 млрд євро на рік. Цей прорив дає підстави для глибокої та рівноправної співпраці з партнерами", – резюмувала вона.

Колишній заступник голови Консервативної партії Великої Британії та боєць Інтернаціонального легіону України Джек Лопресті під час обговорення у Лондоні закликав до негайного перегляду підходів до оборонного виробництва та стратегічної підтримки України з боку європейських країн.

На його думку, поточна система закупівель та підтримки з боку союзників вимагає зміни мислення. Як приклад він навів ситуацію, коли виробництво нового обладнання чи техніки в Європі може тривати до трьох років.

"Моє питання: а якщо йдеться про ситуацію життя або смерті – це дійсно потребує трьох років? Чи просто це займає три роки в "нормальному режимі"? Нам потрібно змінити ці підходи. Швидкість — критично важлива", – наголосив Лопресті.

Він також звернув увагу на складнощі, з якими стикаються українські виробники, зокрема – у питаннях логістики, віз, банківських рахунків у Великій Британії. На думку політика, вирішення таких технічних питань має бути частиною ширшої стратегії співпраці.

