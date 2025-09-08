У Лондоні відкрився другий "Саміт свободи": стартував Український форум оборонних інновацій

8 вересня у Лондоні розпочався другий "Саміт свободи" — міжнародна платформа, присвячена зміцненню демократичних союзів у сфері безпеки, оборони та технологій. Цьогоріч особлива увага приділена Україні: в рамках заходу відбувається Український форум оборонних інновацій, організований за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості (NAUDI).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці асоціації.

Заступник голови Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Висоцький під час відкриття форуму в Лондоні наголосив на унікальності аудиторії, серед якої присутні українські ветерани, котра зібралася для обговорення питань безпеки та співпраці між оборонними секторами України та Великої Британії.

"Я думаю, що це велика честь – бути сьогодні поруч із тими, хто пройшов через справжню війну. Це єдина повномасштабна війна нашого століття. Мати можливість подякувати цим людям – це найвищий привілей для нас", – наголосив Висоцький.

Він також зазначив, що мета візиту української делегації до Лондона – поглиблення діалогу між оборонною промисловістю України та Сполученого Королівства. За словами Висоцького, британський внесок у підтримку української оборони за останні роки був і є вражаючим.

"Ми маємо чудову можливість налагодити контакти з провідними компаніями, які присутні тут, та продовжити співпрацю під час майбутньої оборонної виставки", – зазначив він.

У своєму виступі Висоцький підкреслив, що безпека України – це складова безпеки всієї Європи та західного світу:

"Є сили, які прагнуть зруйнувати ті цінності, в які ми віримо – демократію, права людини, гідність. Це і Росія, і Китай, і Іран. Ми маємо протистояти цим викликам разом. І тільки через об’єднання зусиль, обмін досвідом, інноваціями та колективною енергією наших країн ми зможемо зберегти ці цінності та перемогти", – підсумував він.

Генеральний директор найбільшої оборонної компанії України "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас під час виступу на міжнародному оборонному саміті подякував партнерам за підтримку українського сектору безпеки та оборони.

"Сьогоднішній саміт присвячений саме оборонному виробництву. Я представляю одну з найбільших оборонних компаній України і хочу подякувати організаторам, зокрема NAUDI та Borderlands, за проведення цього важливого заходу, а також нашим європейським партнерам – за підтримку та співпрацю", — наголосив Бельбас.

За його словами, європейські країни стали для України не лише союзниками, а й партнерами у розробці та виробництві сучасного озброєння.

"Ми тут, аби донести чіткий меседж: лише разом, лише сильним металевим кулаком ми можемо зупинити агресора. Україна має унікальний досвід війни. Ми можемо поділитися знаннями щодо організації виробництва в умовах бойових дій, з урахуванням усіх загроз сучасного поля бою. І саме ці технології ми хочемо обговорити сьогодні", – додав він.

Бельбас також підкреслив роль оборонної промисловості як критично важливого елементу у системі безпеки не лише України, але й Європи загалом.

Колишній єврокомісар з питань розширення ЄС та політики добросусідства, колишній міністр європейських справ Чехії Штефан Фюле під час виступу на відкритті згадав про досвід співпраці з Україною та попередив європейських колег про загрозу повторення помилок минулого.

"У своїй кар’єрі я займався багатьма складними завданнями, але найбільш визначальним для мене був період, коли я, як член Європейської Комісії, відповідав за розширення та сусідство. Я допомагав країнам Східної Європи реалізовувати свою мрію — стати частиною цивілізованої Європи, побудованої на верховенстві права та демократії", – сказав Фюле.

Він пригадав, як ще за часів президента Януковича відчував дві "вражаючі реальності": з одного боку – справжнє бажання України рухатися до ЄС, з іншого – повне нерозуміння політичними елітами масштабності реформ.

Ексєврокомісар провів паралелі між помилками НАТО та ЄС. Він нагадав про Бухарестський саміт НАТО у 2008 році, де Україна й Грузія отримали обіцянку майбутнього членства, але не отримали Плану дій щодо членства (ПДЧ), що, на його думку, стало фатальним сигналом для Путіна.

"Ми пообіцяли світло в кінці тунелю, але не дали інструментів, щоб дійти до нього. Путін тоді запитав: "Ви справді хочете, щоб ця штучна країна – Україна – стала членом НАТО?" Пів зали сміялася, інша — не зрозуміла, що це не жарт. Незабаром він напав на Грузію, і ми побачили, що він мав на увазі", – підкреслив він.

Фюле закликав не повторювати цієї ж помилки з боку ЄС:

"Не можна обіцяти країнам Східного партнерства лише асоціацію або зону глибокої і всеосяжної вільної торгівлі – і залишати їх за дверима. Це лише часткове членство, без інституцій. Якщо ми не дамо цим країнам реальної перспективи членства, ми ризикуємо повторити стару помилку — знову завести їх до дверей, але не впустити", – підсумував колишній єврочиновник.

