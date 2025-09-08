В Лондоне открылся второй "Саммит свободы": стартовал Украинский форум оборонных инноваций

8 сентября в Лондоне начался второй "Саммит свободы" - международная платформа, посвященная укреплению демократических союзов в сфере безопасности, обороны и технологий. В этом году особое внимание уделено Украине: в рамках мероприятия проходит Украинский форум оборонных инноваций, организованный при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице ассоциации.

Заместитель председателя Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Высоцкий во время открытия форума в Лондоне отметил уникальность собравшейся для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества между оборонными секторами Украины и Великобритании аудитории, среди которой присутствуют украинские ветераны.

"Я думаю, что это большая честь - быть сегодня рядом с теми, кто прошел через настоящую войну. Это единственная полномасштабная война нашего века. Иметь возможность поблагодарить этих людей - это высшая привилегия для нас", - подчеркнул Высоцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ограниченные возможности Европы в обороне подчеркивают ее зависимость от помощи США, - Bloomberg

Он также отметил, что цель визита украинской делегации в Лондон - углубление диалога между оборонной промышленностью Украины и Соединенного Королевства. По словам Высоцкого, британский вклад в поддержку украинской обороны за последние годы был и есть впечатляющим.

"Мы имеем прекрасную возможность наладить контакты с ведущими компаниями, которые присутствуют здесь, и продолжить сотрудничество во время предстоящей оборонной выставки", - отметил он.

Также читайте: Rheinmetall собирается выйти на рынок кораблестроения

В своем выступлении Высоцкий подчеркнул, что безопасность Украины - это составляющая безопасности всей Европы и западного мира:

"Есть силы, которые стремятся разрушить те ценности, в которые мы верим - демократию, права человека, достоинство. Это и Россия, и Китай, и Иран. Мы должны противостоять этим вызовам вместе. И только через объединение усилий, обмен опытом, инновациями и коллективной энергией наших стран мы сможем сохранить эти ценности и победить", - подытожил он.

Генеральный директор крупнейшей оборонной компании Украины "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас во время выступления на международном оборонном саммите поблагодарил партнеров за поддержку украинского сектора безопасности и обороны.

Также читайте: План надежной поддержки безопасности Украины продвигается вперед, - Стубб

"Сегодняшний саммит посвящен именно оборонному производству. Я представляю одну из крупнейших оборонных компаний Украины и хочу поблагодарить организаторов, в частности NAUDI и Borderlands, за проведение этого важного мероприятия, а также наших европейских партнеров - за поддержку и сотрудничество", - подчеркнул Бельбас.

По его словам, европейские страны стали для Украины не только союзниками, но и партнерами в разработке и производстве современного вооружения.

"Мы здесь, чтобы донести четкий месседж: только вместе, только сильным металлическим кулаком мы можем остановить агрессора. Украина имеет уникальный опыт войны. Мы можем поделиться знаниями по организации производства в условиях боевых действий, с учетом всех угроз современного поля боя. И именно эти технологии мы хотим обсудить сегодня", - добавил он.

Бельбас также подчеркнул роль оборонной промышленности как критически важного элемента в системе безопасности не только Украины, но и Европы в целом.

Бывший еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства, бывший министр европейских дел Чехии Штефан Фюле во время выступления на открытии вспомнил об опыте сотрудничества с Украиной и предупредил европейских коллег об угрозе повторения ошибок прошлого.

"В своей карьере я занимался многими сложными задачами, но наиболее определяющим для меня был период, когда я, как член Европейской Комиссии, отвечал за расширение и соседство. Я помогал странам Восточной Европы реализовывать свою мечту - стать частью цивилизованной Европы, построенной на верховенстве права и демократии", - сказал Фюле.

Также читайте: Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы, - Рубио

Он вспомнил, как еще во времена президента Януковича чувствовал две "поразительные реальности": с одной стороны - настоящее желание Украины двигаться в ЕС, с другой - полное непонимание политическими элитами масштабности реформ.

Экс-еврокомиссар провел параллели между ошибками НАТО и ЕС. Он напомнил о Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, где Украина и Грузия получили обещание будущего членства, но не получили Плана действий по членству (ПДЧ), что, по его мнению, стало роковым сигналом для Путина.

"Мы пообещали свет в конце тоннеля, но не дали инструментов, чтобы дойти до него. Путин тогда спросил: "Вы действительно хотите, чтобы эта искусственная страна - Украина - стала членом НАТО?" Пол зала смеялась, другая - не поняла, что это не шутка. Вскоре он напал на Грузию, и мы увидели, что он имел в виду", - подчеркнул он.

Фюле призвал не повторять этой же ошибки со стороны ЕС:

"Нельзя обещать странам Восточного партнерства только ассоциацию или зону глубокой и всеобъемлющей свободной торговли - и оставлять их за дверью. Это лишь частичное членство, без институтов. Если мы не дадим этим странам реальной перспективы членства, мы рискуем повторить старую ошибку - снова завести их к двери, но не впустить", - подытожил бывший еврочиновник.

Читайте: Эстония присоединится к инициативе закупки у США оружия для Украины: только хорошо гарантированный мир может быть прочным и длительным, - Карис