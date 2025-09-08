Заседание "Рамштайна" 9 сентября: Рютте отправляется в Лондон

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Великобританию, где во вторник, 9 сентября, состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщили в пресс-службе Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Отмечается, что Рютте 9 сентября будет находиться с визитом в Лондоне, где в частности примет участие в заседании "Рамштайна".

Кроме того, в графике Рютте - несколько двусторонних встреч.

Напомним, на прошлой неделе в Минобороны Германии официально подтвердили проведение 30-й встречи в формате "Рамштайн" в 9 сентября в Лондоне.