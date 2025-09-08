Засідання "Рамштайну" 9 вересня: Рютте вирушає до Лондона
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до Великої Британії, де у вівторок, 9 вересня, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".
Про це повідомили у пресслужбі Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Зазначається, що Рютте 9 вересня перебуватиме з візитом у Лондоні, де зокрема візьме участь у засіданні "Рамштайну".
Крім того, у графіку Рютте – кілька двосторонніх зустрічей.
Нагадаємо, минулого тижня у Міноборони Німеччини офіційно підтвердили проведення 30-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 вересня у Лондоні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль