УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10455 відвідувачів онлайн
Новини Рамштайн Засідання Рамштайну
198 0

Засідання "Рамштайну" 9 вересня: Рютте вирушає до Лондона

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до Великої Британії, де у вівторок, 9 вересня, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".

Про це повідомили у пресслужбі Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Зазначається, що Рютте 9 вересня перебуватиме з візитом у Лондоні, де зокрема візьме участь у засіданні "Рамштайну".

Крім того, у графіку Рютте – кілька двосторонніх зустрічей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив зі Шмигалем підготовку до засідання "Рамштайну": Очікуємо на нові пакети підтримки

Нагадаємо, минулого тижня у Міноборони Німеччини офіційно підтвердили проведення 30-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 вересня у Лондоні.

Автор: 

Велика Британія (5764) Лондон (401) Рютте Марк (516) Рамштайн (182)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 