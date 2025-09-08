5 097 16
В Киеве простились с 19-летней военной "Азова" Дарьей Лопатиной (Дельта). ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве в понедельник, 8 сентября, состоялось прощание с 19-летней военной 12-й бригады специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов" Дарьей Лопатиной (позывной Дельта).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Она погибла во время выполнения боевого задания. Проститься с военной пришли сотни людей, среди них - родные, побратимы и друзья.
Напомним, 4 сентября, защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая 12-й бригады специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов" Дарья Лопатина с позывным "Дельта".
"Чи зійде з Неба благодать
На тлен життя щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий вівтар
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропало смертю..."
скільки ж могла гарних синів України народити і саме головне виховати ...
Сум і біль ((
Жити тобі ще й жити...
Який біль!!!!
сум за Українкою-Героєм і сором за вкраїнчиків-підєрмачних 73%вих - какаразнічних жлобів..