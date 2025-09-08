РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10217 посетителей онлайн
Новости Потери Украины Женщины в ВСУ
5 097 16

В Киеве простились с 19-летней военной "Азова" Дарьей Лопатиной (Дельта). ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве в понедельник, 8 сентября, состоялось прощание с 19-летней военной 12-й бригады специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов" Дарьей Лопатиной (позывной Дельта).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Она погибла во время выполнения боевого задания. Проститься с военной пришли сотни людей, среди них - родные, побратимы и друзья.

Напомним, 4 сентября, защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая 12-й бригады специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов" Дарья Лопатина с позывным "Дельта".

В Киеве простились с 19-летней военной Азова Дар'єю Лопатіною
В Киеве простились с 19-летней военной Азова Дар'єю Лопатіною
В Киеве простились с 19-летней военной Азова Дар'єю Лопатіною

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воин 46-й ОДШБр Владимир Костенко (Вепрь) погиб в бою против российских оккупантов. ФОТО

Автор: 

женщины (902) потери (4543) Азов (831) война в Украине (6015)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Вічна пам'ять і пошана .
показать весь комментарий
08.09.2025 15:59 Ответить
+17
@ (в перекладі):
"Чи зійде з Неба благодать
На тлен життя щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропало смертю..."
показать весь комментарий
08.09.2025 15:57 Ответить
+14
Немислимо ! Яка красуня!

скільки ж могла гарних синів України народити і саме головне виховати ...
Сум і біль ((
показать весь комментарий
08.09.2025 16:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ (в перекладі):
"Чи зійде з Неба благодать
На тлен життя щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропало смертю..."
показать весь комментарий
08.09.2025 15:57 Ответить
Вічна пам'ять і пошана .
показать весь комментарий
08.09.2025 15:59 Ответить
😢
показать весь комментарий
08.09.2025 16:02 Ответить
RIP
показать весь комментарий
08.09.2025 16:03 Ответить
Немислимо ! Яка красуня!

скільки ж могла гарних синів України народити і саме головне виховати ...
Сум і біль ((
показать весь комментарий
08.09.2025 16:18 Ответить
Який біль!!!!!!!!.. Вічна Пам'ять і Слава!!
показать весь комментарий
08.09.2025 16:20 Ответить
Дитино, не туди ти пішла.
Жити тобі ще й жити...
показать весь комментарий
08.09.2025 16:41 Ответить
.. її героїчне серце покликало у Азов..і на фронт... Інших заяче серце кличе через Тису і за кордон! Їй було 19-ть і вона ВОЇН!! А тим за 25-ть і вони сцикуни!
показать весь комментарий
08.09.2025 18:13 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава!
Який біль!!!!
показать весь комментарий
08.09.2025 16:51 Ответить
..вижившим при штурмі Тиси "патужним рембам" цього ніколи не зрозуміти..
сум за Українкою-Героєм і сором за вкраїнчиків-підєрмачних 73%вих - какаразнічних жлобів..
показать весь комментарий
08.09.2025 17:06 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 17:27 Ответить
Зовсім дитина..
показать весь комментарий
08.09.2025 18:06 Ответить
.....а в цей час 6 млн. накачаних,бородатих,в татухах сидять по норах і голосять,що нє ту страну назвалі Сєвєрнай Карєєй,що ані нікаму нічєво нє далжни,а їх тьолки сміливо штурмують ТЦК щоб не йшли захищати країну...
показать весь комментарий
08.09.2025 18:10 Ответить
Куди батьки її дивилися. Відпустили 19-річну доньку на війну
показать весь комментарий
08.09.2025 18:31 Ответить
 
 