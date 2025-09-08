В Киеве простились с 19-летней военной "Азова" Дарьей Лопатиной (Дельта). ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве в понедельник, 8 сентября, состоялось прощание с 19-летней военной 12-й бригады специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов" Дарьей Лопатиной (позывной Дельта).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Она погибла во время выполнения боевого задания. Проститься с военной пришли сотни людей, среди них - родные, побратимы и друзья.

Напомним, 4 сентября, защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая 12-й бригады специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов" Дарья Лопатина с позывным "Дельта".







