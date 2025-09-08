5 005 16
У Києві попрощалися з 19-річною військовою "Азову" Дар’єю Лопатіною (Дельта). ФОТОрепортаж
У Києві в понеділок, 8 вересня, відбулося прощання з 19-річною військовою 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар'єю Лопатіною (позивний Дельта).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Вона загинула під час виконання бойового завдання. Попрощатися з військовою прийшли сотні людей, серед них - рідні, побратими та друзі.
Нагадаємо, 4 вересня, захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар’я Лопатіна з позивним "Дельта".
"Чи зійде з Неба благодать
На тлен життя щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий вівтар
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропало смертю..."
скільки ж могла гарних синів України народити і саме головне виховати ...
Сум і біль ((
Жити тобі ще й жити...
Який біль!!!!
сум за Українкою-Героєм і сором за вкраїнчиків-підєрмачних 73%вих - какаразнічних жлобів..