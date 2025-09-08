Взорвана воинская часть недалеко от российского Хабаровска: есть погибшие и раненые оккупанты, - СМИ

Утром 8 сентября в Хабаровском крае РФ прогремели взрывы возле воинской части 6912, военнослужащие которой совершали военные преступления во время оккупации Киевщины в начале полномасштабного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщили источники в Главном управлении разведки.

Отмечается, что на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства. Взрывы произошли около 9 утра - именно в тот момент, когда российские захватчики прибывали на службу.

В результате подрыва есть погибшие и раненые россияне.

После взрывов в районе воинской части спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правды о чрезвычайном происшествии, рассказали в ГУР.

В этой воинской части дислоцируется 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии из Хабаровска.

Войска РФ батальона участвовали в полномасштабной агрессии против Украины, в частности, сообщалось о потерях батальона в боях в городах Буча и Ирпень в начале 2022 года.

