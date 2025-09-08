РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10217 посетителей онлайн
Новости Ликвидация российских окукпантов Удары по логистике РФ
5 140 17

Взорвана воинская часть недалеко от российского Хабаровска: есть погибшие и раненые оккупанты, - СМИ

В России взорвали воинскую часть с оккупантами

Утром 8 сентября в Хабаровском крае РФ прогремели взрывы возле воинской части 6912, военнослужащие которой совершали военные преступления во время оккупации Киевщины в начале полномасштабного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщили источники в Главном управлении разведки.

Отмечается, что на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства. Взрывы произошли около 9 утра - именно в тот момент, когда российские захватчики прибывали на службу.

В результате подрыва есть погибшие и раненые россияне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражены мощности Ильского НПЗ, линейно-производственная станция на Брянщине и места дислокации врага на Курщине, - Генштаб

После взрывов в районе воинской части спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правды о чрезвычайном происшествии, рассказали в ГУР.

В этой воинской части дислоцируется 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии из Хабаровска.

Войска РФ батальона участвовали в полномасштабной агрессии против Украины, в частности, сообщалось о потерях батальона в боях в городах Буча и Ирпень в начале 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начался суд над российским военным, причастным к убийствам украинских пленных на Волчанском агрегатном заводе. ФОТО

Автор: 

россия (97105) военные преступления (1507) Хабаровск (14) Удары по РФ (512)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Добра робота гарними добрими людми зроблена.
показать весь комментарий
08.09.2025 17:10 Ответить
+14
Можливо в "Зеленому Клині" ще залишилися справжні українці?
показать весь комментарий
08.09.2025 17:10 Ответить
+7
Кабздон уже хрипить, від такої «пабєди, са слязамі на глазах»!!!
Уже, майже 2.000.000 орків ******, з 2014 року, знають «свою ціну» війни ******, проти Мирної України!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
08.09.2025 17:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можливо в "Зеленому Клині" ще залишилися справжні українці?
показать весь комментарий
08.09.2025 17:10 Ответить
Чи можуть сплячі гени "прокинутися"?

Так, і це ключовий момент. За певних умов сплячі гени можуть активуватися.
показать весь комментарий
08.09.2025 17:15 Ответить
То ***** мабуть пупсу кім чин ину шось не заплатив та той псіхАнув
показать весь комментарий
08.09.2025 17:18 Ответить
Дак підірвано не військову частину як написано в заголовку,а всього лише парковку біля неї,це ж різні речі.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:24 Ответить
Добра робота гарними добрими людми зроблена.
показать весь комментарий
08.09.2025 17:10 Ответить
Ген-Ген на сході піпірашки ? так це там же китайські дрони мабуть теж дешевші ніж з України везти
показать весь комментарий
08.09.2025 17:15 Ответить
Далекобійні самокати?
показать весь комментарий
08.09.2025 17:17 Ответить
Кабздон уже хрипить, від такої «пабєди, са слязамі на глазах»!!!
Уже, майже 2.000.000 орків ******, з 2014 року, знають «свою ціну» війни ******, проти Мирної України!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
08.09.2025 17:18 Ответить
Курили в не положенных местах, самовозгорание, сварочные работы- вот примеры правильных комментариев. Не судьба, ГУР обязательно надо засветить результаты своей диверсионной работы.
показать весь комментарий
08.09.2025 17:23 Ответить
А кто тогдаа? Самураи... Порохоботы.. пришельцы из глубин ?
показать весь комментарий
08.09.2025 17:47 Ответить
Більше 9 000 км до тієї сраки світу.
Чи вартувало стільки чимчикувати, щоб здохнути, а потім повернутися в родниє *****, щоб здохнути і там...
показать весь комментарий
08.09.2025 17:37 Ответить
Заголовок повинен звучати так, підірван кільський півострів, тому що підрив двух зарядів біля кпп, ніяк не може вважатися підривом війскової частини на превеликий сум.
показать весь комментарий
08.09.2025 17:38 Ответить
Не смейся с Санкцый, попивая боярышник у себя в Хеньшеньвее... Точнее у Хабаровска какое там исконное название, помогите подобрать для красного слова
показать весь комментарий
08.09.2025 17:46 Ответить
Або як там кіно було : не грози южному централу , попивая сок у себя в квартале ..
показать весь комментарий
08.09.2025 18:53 Ответить
Наші люди є усюди!
Слава Україні!
показать весь комментарий
08.09.2025 17:53 Ответить
Кітайці-партизани, борці за незалежність
показать весь комментарий
08.09.2025 17:59 Ответить
Молодці КИТАЙЦІ!! Це не ми....
показать весь комментарий
08.09.2025 19:03 Ответить
 
 