Підірвано військову частину неподалік російського Хабаровська: є вбиті та поранені окупанти, - ЗМІ
Уранці 8 вересня у Хабаровському краї РФ пролунали вибухи біля військової частини 6912, військовослужбовці якої вчиняли воєнні злочини під час окупації Київщини на початку повномасштабного вторгнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили джерела у Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. Вибухи трапилися близько 9 ранку — саме в той момент, коли російські загарбники прибували на службу.
Унаслідок підриву є загиблі та поранені росіяни.
Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, щоб місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію, розповіли у ГУР.
У цій військовій частині дислокується 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії з Хабаровська.
Війська РФ батальйону брали участь у повномасштабній агресії проти України, зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях у містах Буча та Ірпінь на початку 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так, і це ключовий момент. За певних умов сплячі гени можуть активуватися.
Уже, майже 2.000.000 орків ******, з 2014 року, знають «свою ціну» війни ******, проти Мирної України!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Чи вартувало стільки чимчикувати, щоб здохнути, а потім повернутися в родниє *****, щоб здохнути і там...
Слава Україні!