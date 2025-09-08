УКР
Підірвано військову частину неподалік російського Хабаровська: є вбиті та поранені окупанти, - ЗМІ

У Росії підірвали військову частину з окупантами

Уранці 8 вересня у Хабаровському краї РФ пролунали вибухи біля військової частини 6912, військовослужбовці якої вчиняли воєнні злочини під час окупації Київщини на початку повномасштабного вторгнення. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили джерела у Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. Вибухи трапилися близько 9 ранку — саме в той момент, коли російські загарбники прибували на службу.

Унаслідок підриву є загиблі та поранені росіяни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено потужності Ільського НПЗ, лінійно-виробничу станцію на Брянщині та місця дислокації ворога на Курщині, - Генштаб

Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, щоб місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію, розповіли у ГУР.

У цій військовій частині дислокується 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії з Хабаровська.

Війська РФ батальйону брали участь у повномасштабній агресії проти України, зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях у містах Буча та Ірпінь на початку 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочався суд над російським військовим, причетним до вбивств українських полонених на Вовчанському агрегатному заводі. ФОТО

+15
Добра робота гарними добрими людми зроблена.
08.09.2025 17:10 Відповісти
+12
Можливо в "Зеленому Клині" ще залишилися справжні українці?
08.09.2025 17:10 Відповісти
+7
Кабздон уже хрипить, від такої «пабєди, са слязамі на глазах»!!!
Уже, майже 2.000.000 орків ******, з 2014 року, знають «свою ціну» війни ******, проти Мирної України!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
08.09.2025 17:18 Відповісти
Можливо в "Зеленому Клині" ще залишилися справжні українці?
08.09.2025 17:10 Відповісти
Чи можуть сплячі гени "прокинутися"?

Так, і це ключовий момент. За певних умов сплячі гени можуть активуватися.
08.09.2025 17:15 Відповісти
То ***** мабуть пупсу кім чин ину шось не заплатив та той псіхАнув
08.09.2025 17:18 Відповісти
Добра робота гарними добрими людми зроблена.
08.09.2025 17:10 Відповісти
Ген-Ген на сході піпірашки ? так це там же китайські дрони мабуть теж дешевші ніж з України везти
08.09.2025 17:15 Відповісти
Далекобійні самокати?
08.09.2025 17:17 Відповісти
Кабздон уже хрипить, від такої «пабєди, са слязамі на глазах»!!!
Уже, майже 2.000.000 орків ******, з 2014 року, знають «свою ціну» війни ******, проти Мирної України!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
08.09.2025 17:18 Відповісти
Курили в не положенных местах, самовозгорание, сварочные работы- вот примеры правильных комментариев. Не судьба, ГУР обязательно надо засветить результаты своей диверсионной работы.
08.09.2025 17:23 Відповісти
А кто тогдаа? Самураи... Порохоботы.. пришельцы из глубин ?
08.09.2025 17:47 Відповісти
Більше 9 000 км до тієї сраки світу.
Чи вартувало стільки чимчикувати, щоб здохнути, а потім повернутися в родниє *****, щоб здохнути і там...
08.09.2025 17:37 Відповісти
Заголовок повинен звучати так, підірван кільський півострів, тому що підрив двух зарядів біля кпп, ніяк не може вважатися підривом війскової частини на превеликий сум.
08.09.2025 17:38 Відповісти
Не смейся с Санкцый, попивая боярышник у себя в Хеньшеньвее... Точнее у Хабаровска какое там исконное название, помогите подобрать для красного слова
08.09.2025 17:46 Відповісти
Або як там кіно було : не грози южному централу , попивая сок у себя в квартале ..
08.09.2025 18:53 Відповісти
Наші люди є усюди!
Слава Україні!
08.09.2025 17:53 Відповісти
Кітайці-партизани, борці за незалежність
08.09.2025 17:59 Відповісти
Молодці КИТАЙЦІ!! Це не ми....
08.09.2025 19:03 Відповісти
 
 