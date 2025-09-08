Підірвано військову частину неподалік російського Хабаровська: є вбиті та поранені окупанти, - ЗМІ

Уранці 8 вересня у Хабаровському краї РФ пролунали вибухи біля військової частини 6912, військовослужбовці якої вчиняли воєнні злочини під час окупації Київщини на початку повномасштабного вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили джерела у Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. Вибухи трапилися близько 9 ранку — саме в той момент, коли російські загарбники прибували на службу.

Унаслідок підриву є загиблі та поранені росіяни.

Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, щоб місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію, розповіли у ГУР.

У цій військовій частині дислокується 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії з Хабаровська.

Війська РФ батальйону брали участь у повномасштабній агресії проти України, зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях у містах Буча та Ірпінь на початку 2022 року.

