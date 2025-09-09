РУС
Новости Бои на востоке Украины
583 2

Силы обороны отразили 51 вражеский штурм на Новопавловском направлении, на Покровском за сутки - более 60 атак, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 8 сентября 2025 года, на фронте было зафиксировано 195 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5516 дронов-камикадзе и осуществлено 4989 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 86 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Приморское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Удары по врагу

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 32 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 226 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, всего сбросил 25 управляемых авиабомб и совершил 207 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголово.

На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Григорьевки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.

Также отмечается, что за прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Плещиевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Проминь, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономичного, Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Как информирует Генштаб, на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 51 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Январское, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малиевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Автор: 

