Уничтожено 60 дронов из 84, - Воздушные силы

Робота ппо

В ночь на 9 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину 84-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Усиление ПВО - цель номер один для этого "Рамштайна", - Зеленский

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА на 10 локациях.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне атаковали Запорожье БпЛА, горит дом. Из-за атаки врага ранена женщина, вспыхнули частные дома.

Тоб то хєрово
09.09.2025 08:53 Ответить
Тобто 71,4% !
09.09.2025 09:01 Ответить
 
 