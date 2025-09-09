Уничтожено 60 дронов из 84, - Воздушные силы
В ночь на 9 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину 84-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА на 10 локациях.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне атаковали Запорожье БпЛА, горит дом. Из-за атаки врага ранена женщина, вспыхнули частные дома.
